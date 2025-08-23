Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Magyartanár műveltségi kvízt tart a tanulóknak egy osztályteremben

Ez a műveltségi kvíz lehet a mumusod: 8 közmondás, amit a legtöbben nem tudnak folytatni

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 18:30
Úgy gondolod, hogy kívülről fújod a közmondásokat és esélytelen, hogy bármelyik is kifogjon rajtad? Akkor mérd fel a tudásod műveltségi kvízünk segítségével és bizonyítsd be, hogy a magyar nyelv mestere vagy!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Műveltségi kvízünkben összegyűjtöttünk 8 ismertebb és kevésbé ismert közmondást, amely rengeteg emberen kifog – de vajon rajtad is? Vagy annyira jó, hogy ki fogsz tűnni az átlagból? Bizonyítsd be!

Mérd fel a tudásod műveltségi kvízünk segítségével.
Közmondásos műveltségi kvíz, amely még a magyartanárt is megizzasztja

„Addig üsd a vasat…” – vajon tudod, hogyan folytatódik? A magyar nyelv bővelkedik színes szólásokban és közmondásokban, amelyeket nap mint nap hallunk, de ha hirtelen kellene befejezni azokat, sokan jönnének zavarba. Pedig a legjobbakat sokszor belecsempésszük a beszélgetésekbe és felidézzük a gyerekeinknek, ám ha igazán őszinték akarunk lenni, néha csak az első felük ugrik be.

Készen állsz egy nosztalgikus, ugyanakkor agytornáztató kvízre? Akkor nézd meg, mennyire emlékszel a régi bölcsességekből

Hogyan folytatnád?

1 / 8
Ki mint veti ágyát,…

