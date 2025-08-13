UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
keresztrejtvény, helyesírás, grafitceruza, női kéz, kvíz

Helyesírási kvíz: ezeket a szavakat 10-ből 2 ember tudja csak helyesen leírni

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 18:30
Ezúttal egy olyan helyesírási kvízzel készültünk, amely valósággal próbára teszi a nyelvérzékedet. Tipikus nyelvi buktatókkal találkozhatsz, amelyek a legjobbakat is elbizonytalaníthatják. Ez a kvíz nemcsak szórakoztató, hanem egyben agytorna is, ráadásul kifejezetten hasznos.
A magyar helyesírás gyönyörű, de néha kegyetlenül nehéz. Vajon tudod-e egyes szavakról, hogy azokat egybe vagy külön kell írni? Esetleg kötőjellel? Egy „n” kell, vagy kettő? Ez a kvíz most megmutatja, mennyire vagy otthon a nyelvi szabályok világában. Ne aggódj, nem lexikális tudásra lesz szükséged, hanem annak a helyes művelésére, amit a mindennapokban is használsz!

Fáradt tanuló tölt ki egy helyesírási kvízt egy íróasztalnál, rajta füzetekkel, könyvekkel, post-itekkel
Helyesírás kvíz: te hibátlanul írsz, vagy belefutsz a klasszikus csapdákba? 
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

A helyesírás sokkal több, mint iskolai követelmény, az a mindennapi kommunikáció alapja. Egy jól megírt levél, önéletrajz, vagy csak egy egyszerű üzenet is rengeteget elárul rólunk. Hibátlan helyesírással nemcsak a műveltségedet bizonyítod, hanem azt is, hogy figyelsz a részletekre. Persze mindenkinek becsúszhat néha egy-egy hiba, de pont ezért jó ez a kvíz: játékos módon tanulhatsz és közben tesztelheted is magad. Merülj el a szabályok világában, vagy csak nevess egy jót azon, mennyire tudnak megtréfálni a magyar nyelv csavaros regulái!

Helyesírás kvíz − most kiderül, mennyire ismered a magyar helyesírási kéziszótárt

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Hogyan írjuk helyesen?


