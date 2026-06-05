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Ezek az Adriai-tenger legveszélyesebb állatai, amik egy másodperc alatt tönkretehetik a horvátországi nyaralást

Ezek az Adriai-tenger legveszélyesebb állatai, amik egy másodperc alatt tönkretehetik a horvátországi nyaralást

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 11:15
tengerAdriaveszélyes állatok
Már pakolod a bőröndöt, és alig várod, hogy csobbanj a hűsítő, kristálytiszta habokban? Jobb, ha vigyázol, mert a felhőtlennek hitt horvátországi nyaralás egy szempillantás alatt rémálommá változhat!
Szabó Szilvi
A szerző cikkei
  • A horvátországi nyaralás során a sekély vízben megbúvó pókhal és a tengeri sün okozza a legtöbb sérülést.
  • Az Adriai-tengerben cápák és agresszív murénák is élnek, amelyek brutális sebeket ejthetnek az óvatlan turistákon.
  • A medúzacsípés ellen az ecetes lemosás az elsősegély, a sünök és pókhalak ellen pedig kötelező az úszócipő viselése.

Minden évben magyarok százezrei indulnak útnak, bízva a tökéletes pihenésben, ám a horvátországi nyaralás biztonsága sokszor csak illúzió. A tenger ugyanis nem játék. Sokan azt hiszik, hogy az Adria teljesen biztonságos, pedig a mélyben olyan fenevadak és alattomos fegyverrel felszerelt lények leselkednek rád, amik tönkre tehetik a családi kikapcsolódást. Mutatjuk az 5 legdurvább élőlényt, amitől idén nyáron mindenképpen óvakodnod kell.

horvátországi nyaralás adriai tenger veszélyei
A horvátországi nyaralás alatt is számtalan veszély leselkedik ránk.
Fotó: Ana y Erik / shutterstock

A horvátországi nyaralás veszélyes állatai

1. A láthatatlan gyilkos medúzák

A legtöbb adriai medúza ártalmatlan, de az utóbbi években egyre gyakrabban tűnik fel a partok közelében a rettegett világító medúza, ami alaposan keresztbe tehet annak, akinek épp a napokban veszi kezdetét a horvátországi nyaralás. Ez az apró, de annál kegyetlenebb lény rózsaszínes-lilás színben pompázik, és a csápjai akár több méter hosszan is elnyúlhatnak mögötte. Ha hozzáér a bőrödhöz, olyan elviselhetetlen, égető fájdalmat fogsz érezni, mintha izzó vasat nyomnának a húsodba. A medúzacsípés helyén hetekig tartó, csúnya, heges sebek maradhatnak, az allergiásoknál pedig akár sokkos állapotot és légzési nehézséget is kiválthat.

világító medúza
A horvátországi nyaralás rémálma a rettegett világító medúza.
Fotó: Natalia Schuchardt / shutterstock

2. A lesből támadó méregkirály: a pókhal

Sokan nem is hallottak róla, pedig az egyik legalattomosabb lakója a homokos, sekély partszakaszoknak, ahol a gyanútlan turisták strandolnak. A pókhal tökéletesen beássa magát a homokba, így szinte teljesen láthatatlan. A hátán lévő tüskékben viszont olyan erős idegméreg található, ami azonnali, elviselhetetlen, szaggató fájdalmat okoz. A megszúrt végtag villámgyorsan bedagad, felléphet hányinger, ájulás, sőt, szívproblémák is. Ha belelépsz, az érintett területet azonnal olyan forró vízbe kell mártani, amit még éppen elbírsz, mert a méreg hőre bomlik, így talán megmenthető a nyaralás hátralévő része.

3. A klasszikus part menti rém: a tengeri sün

Bár a tengeri sün nem hordoz halálos mérget, a sziklákon megbúvó fekete tüskegolyók a horvátországi nyaralás legnagyobb kerékkötői. Ha mezítláb rálépsz egyre, a törékeny, kagylós szerkezetű tüskék mélyen a talpadba fúródnak, és ott apró darabokra törnek. Kiszedni őket kínszenvedés, és ha bent maradnak, komoly, gennyes gyulladást, fertőzést okoznak. A gumicipő viselése itt nem opció, hanem kötelező eszköz!

tengeri sün
Fájdalmasan belefúródik a tengeri sün tüskéje az ember talpába.
Fotó: SvenG83 / shutterstock

4. A sziklák alattomos fenevada: a muréna

Ez a kígyószerű, ijesztő tekintetű ragadozó a sziklák hasadékaiban éli mindennapjait. A muréna alapvetően nem támad emberre, de rendkívül területvédő és agresszív, ha fenyegetve érzi magát. Ha óvatlanul benyúlsz egy sziklahasadékba búvárkodás közben, vagy túl közel mész a fészkéhez, villámgyorsan lecsap. Hátrafelé hajló, tűhegyes fogaival olyan durva, roncsolt sebet képes ejteni, ami könnyen elfertőződik a szájában lévő baktériumok miatt – a kórházi kezelés pedig garantáltan tönkreteszi a nyári pihenést.

muréna
A muréna tűhegyes fogaival olyan durva  sebet képes ejteni.
Fotó: Ewa Studio / shutterstock

5. Cápa az Adrián

Az Adriai-tenger lakói között bizony ott van a cápa is. Bár a cápatámadás ezen a vidéken rendkívül ritka, nem teljesen kizárható, és egy-egy felbukkanás hírére bárkinek elmehet a kedve attól, hogy elinduljon a horvátországi nyaralás helyszínére. Időről időre láthatóak a partok közelében is kékcápák, vagy akár a hírhedt fehér cápa is. Nemrég is futótűzként terjedtek a videók a közösségi oldalakon, amiket jachtokról vettek fel, ahol hatalmas uszonyok szelték a vizet a strandok közelében. A szakértők szerint a fenevadak többnyire a mélyebb vizekben élnek, de a halrajokat követve közelebb merészkedhetnek a parthoz.

Cápa az Adriai-tengerben
A cápák időről-időre közelebb merészkedhetnek a parthoz.
Fotó: Wirestock Creators / shutterstock

Mit tehetsz a biztonságodért?

  • Soha ne menj a vízbe speciális úszócipő nélkül! Ez megvéd a süntüskéktől és a pókhal mérgétől is, így a horvátországi nyaralás valóban a pihenésről szólhat.
  • Ne nyúlj semmihez a víz alatt! A gyönyörűnek tűnő kagylók, halak vagy növények mögött gyakran halálos csapda rejtőzik.
  • Mindig legyen nálad ecet vagy tiszta alkohol! Medúzacsípés esetén az ecetes lemosás életmentő lehet, de soha ne dörzsöld a sebet homokkal vagy sima édesvízzel!

Ha betartod ezeket az alapvető szabályokat, minimálisra csökkentheted a kockázatot. Élvezd a horvát tengerpartot, de ne feledd: a természet az Úr, mi csak vendégek vagyunk a birodalmában!

Az alábbi videó is bizonyítja, hogy van nagy fehér cápa a Földközi-tengerben:

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