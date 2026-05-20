Végleg eltűnnek a térképről? 5 népszerű úti cél, amit hamarosan elnyel a tenger

A klímaváltozás hatásai miatt a szakértők az évszázad végére átlagosan 32–84 centiméteres vízszintnövekedést jósolnak az óceánokon. Ez a folyamat radikálisan formálja át a globális turizmust, és százezrek otthonát veszélyezteti közvetlenül. A legsúlyosabb helyzetbe az alacsonyan fekvő területek, szigetországok kerülnek, ahol az emelkedő tengerszint nem csupán időszakos áradásokat, hanem a teljes szárazföld végleges eltűnését idézheti elő a következő évtizedekben.

Az emelkedő tengerszint már most napi szintű fenyegetést jelent az olyan alacsonyabban fekvő területek számára, mint Hollandia.

Fotó: Han Leinders / shutterstock

Végveszélyben a paradicsom: a klímaváltozás miatt az évszázad végére akár 84 centimétert is emelkedhet az óceánok vízszintje, ami teljes szigetországokat törölhet el.

a klímaváltozás miatt az évszázad végére akár 84 centimétert is emelkedhet az óceánok vízszintje, ami teljes szigetországokat törölhet el. A katasztrófaturizmus átka: a „nézzük meg, mielőtt eltűnik” szemlélet és a repülők károsanyag-kibocsátása csak felgyorsítja a sérülékeny helyszínek pusztulását.

a „nézzük meg, mielőtt eltűnik” szemlélet és a repülők károsanyag-kibocsátása csak felgyorsítja a sérülékeny helyszínek pusztulását. Eltűnő ikonok: a Maldív-szigetek 80%-a már 2050-re lakhatatlanná válhat, de Velence, Miami, Hollandia és a Seychelle-szigetek is a víz fogságába eshetnek.

Az emelkedő tengerszint globális fenyegetése

A katasztrófaturizmus, vagyis a „nézzük meg, mielőtt eltűnik” szemlélet pedig a megnövekedett repülőjáratok károsanyag-kibocsátása és a helyi infrastruktúra túlterhelése miatt csak tovább rontja a törékeny ökoszisztémák túlélési esélyeit. Az alábbiakban öt helyszínt mutatunk be, amelyeket a tengerszint emelkedés miatt közvetlenül fenyeget a végleges megsemmisülés veszélye.

Maldív-szigetek

Az Indiai-óceánon elterülő, alig 298 négyzetkilométeres szigetcsoport a világ legexkluzívabb nászutas-paradicsoma, ám egyben a leginkább kiszolgáltatott állama is. A korallzátonyok átlagos tengerszint feletti magassága mindössze másfél méter, így a legkisebb vízszint-ingadozás is katasztrofális következményekkel jár a félmilliós lakosságra nézve. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, a Maldív-szigetek területének mintegy nyolcvan százaléka már 2050-re teljesen lakhatatlanná válik.

Velence, Olaszország

A lagúnák városa nemcsak a tömegturizmus súlya alatt roskadozik, hanem folyamatosan süllyed is a környező adriai víztömegben. Az elmúlt húsz évben a történelmi negyedek már tizennyolc alkalommal szenvedtek el rendkívül súlyos áradásokat a geofizikai kutatások szerint évente 1-2 millimétert süllyedő altalaj miatt. A végső forgatókönyvek szerint Velence jelentős része a jövőben lakhatatlanná válik, és építészeti örökségét talán már csak tengeralattjárókkal lehet majd megtekinteni.