Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Eltűnhet Velence?

Végleg eltűnnek a térképről? 5 népszerű úti cél, amit hamarosan elnyel a tenger

éghajlatváltozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 16:15
maldív-szigetekVelenceHollandia
Utazz tudatosan, és ne járulj hozzá a veszélyeztetett paradicsomi tájak pusztulásához! A felelőtlen turizmus ugyanis csak felgyorsítja azokat a folyamatokat, amelyek végén az emelkedő tengerszint örökre eltörölheti a legszebb úti célokat a térképről.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A klímaváltozás hatásai miatt a szakértők az évszázad végére átlagosan 32–84 centiméteres vízszintnövekedést jósolnak az óceánokon. Ez a folyamat radikálisan formálja át a globális turizmust, és százezrek otthonát veszélyezteti közvetlenül. A legsúlyosabb helyzetbe az alacsonyan fekvő területek, szigetországok kerülnek, ahol az emelkedő tengerszint nem csupán időszakos áradásokat, hanem a teljes szárazföld végleges eltűnését idézheti elő a következő évtizedekben.

Emelkedő tengerszint fenyegeti Hollandiát.
Az emelkedő tengerszint már most napi szintű fenyegetést jelent az olyan alacsonyabban fekvő területek számára, mint Hollandia. 
Fotó: Han Leinders /   shutterstock
  • Végveszélyben a paradicsom: a klímaváltozás miatt az évszázad végére akár 84 centimétert is emelkedhet az óceánok vízszintje, ami teljes szigetországokat törölhet el.
  • A katasztrófaturizmus átka: a „nézzük meg, mielőtt eltűnik” szemlélet és a repülők károsanyag-kibocsátása csak felgyorsítja a sérülékeny helyszínek pusztulását.
  • Eltűnő ikonok: a Maldív-szigetek 80%-a már 2050-re lakhatatlanná válhat, de Velence, Miami, Hollandia és a Seychelle-szigetek is a víz fogságába eshetnek.

Az emelkedő tengerszint globális fenyegetése

A katasztrófaturizmus, vagyis a „nézzük meg, mielőtt eltűnik” szemlélet pedig a megnövekedett repülőjáratok károsanyag-kibocsátása és a helyi infrastruktúra túlterhelése miatt csak tovább rontja a törékeny ökoszisztémák túlélési esélyeit. Az alábbiakban öt helyszínt mutatunk be, amelyeket a tengerszint emelkedés miatt közvetlenül fenyeget a végleges megsemmisülés veszélye.

Maldív-szigetek

Az Indiai-óceánon elterülő, alig 298 négyzetkilométeres szigetcsoport a világ legexkluzívabb nászutas-paradicsoma, ám egyben a leginkább kiszolgáltatott állama is. A korallzátonyok átlagos tengerszint feletti magassága mindössze másfél méter, így a legkisebb vízszint-ingadozás is katasztrofális következményekkel jár a félmilliós lakosságra nézve. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, a Maldív-szigetek területének mintegy nyolcvan százaléka már 2050-re teljesen lakhatatlanná válik.

Velence, Olaszország

A lagúnák városa nemcsak a tömegturizmus súlya alatt roskadozik, hanem folyamatosan süllyed is a környező adriai víztömegben. Az elmúlt húsz évben a történelmi negyedek már tizennyolc alkalommal szenvedtek el rendkívül súlyos áradásokat a geofizikai kutatások szerint évente 1-2 millimétert süllyedő altalaj miatt. A végső forgatókönyvek szerint Velence jelentős része a jövőben lakhatatlanná válik, és építészeti örökségét talán már csak tengeralattjárókkal lehet majd megtekinteni.

Hollandia

A csatornáiról és hídjairól ismert európai ország, Hollandia területeinek több mint egynegyede már most is a tenger szintje alatt fekszik. A lakosság csaknem hatvan százaléka él olyan körzetekben, amelyeket közvetlenül fenyeget az áradás, ha a globális hőmérséklet-emelkedés eléri a kritikus két fokot. Az előrejelzések szerint a holland partoknál a vízszint több mint egy métert emelkedhet 2100-ig, ami gigantikus pénzügyi beruházásokat követel meg a védművek fenntartására.

Miami, Florida, USA

A floridai metropolisz, Miami teljesen egyedi típusú árvízi kockázattal szembesül az alacsony, alig kétméteres fekvése miatt. A város ugyanis porózus mészkőre épült, ami azt jelenti, hogy a dagály és a vihardagályok nemcsak a part felől, hanem a föld alól, a sziklákon átszivárogva is elöntik az utcákat. Az elkövetkező évtizedekben a hurrikánok és a szélsőséges időjárási jelenségek miatt a város tengerparti negyedei tartósan víz alá kerülhetnek.

Seychelle-szigetek

A 115 szigetből álló kelet-afrikai állam szintén a luxusutazások közkedvelt célpontja, ám a szárazföldek többsége rendkívül alacsonyan fekszik. A 130 ezres lakosság és a kulcsfontosságú gazdasági infrastruktúra szinte teljes egésze a közvetlen partvonalon koncentrálódik. Emiatt a minimális óceáni szintemelkedés vagy egy erősebb tengeri vihar is visszafordíthatatlan károkat okoz, és a terület jelentős része ötven-száz éven belül víz alá kerülhet.

 Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu