Egy izgalmas nyári úti cél: Rijeka

Ez az olcsó horvátországi város az új őrület a magyarok között

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 07. 08:15
Ha tömegturizmustól mentes, mégis megfizethető tengerparti élményt keresel, a Kvarner-öböl központja kiváló választás. Ismerd meg közelebbről ezt a történelmi kikötővárost, hiszen Rijeka látnivalói minden évszakban tartogatnak valami újdonságot. Ha horvátországi nyaralást tervezel, ide érdemes ellátogatnod.
Etédi Alexa
Horvátország az elmúlt évtizedben Európa egyik legfelkapottabb úti céljává vált, ami a népszerűbb déli városokban, mint Split vagy Hvar, jelentős drágulást és állandó zsúfoltságot eredményezett. Rijeka látnivalói és kedvező árai ezzel szemben valós alternatívát kínálnak azoknak, akik a klasszikus adriai hangulatot keresik a horvátországi nyaralásuk során, de elkerülnék a turistahadakat. A város fekvése egészen különleges: a tengerparti panorámát a Dinári-Alpok közeli vonulatai teszik drámaivá.

A gyönyörű Rijeka látnivalói valódi izgalmas kalandokkal csábítják az utazókat. Fotó: xbrchx / shutterstock
  • Olcsóbb és nyugodtabb: Rijeka tömegmentes alternatíva a túlárazott és zsúfolt Split helyett.
  • Kulturális központ: a város barokk palotákkal és megújult múzeumokkal várja a látogatókat.
  • Szigetkapu: kiváló és olcsó bázis Krk, Cres, Rab és Lošinj felfedezéséhez.

Horvátországi nyaralás – Rijeka látnivalói, amiket semmiképp se hagyj ki

Nekünk, magyaroknak Fiume – a Rijeka a város horvát elnevezése – nem csupán egy titkos tipp, egy ismeretlen város a térképen, hanem közös történelmi múltunk fontos darabja: az 1868-as magyar-horvát kiegyezés értelmében Fiume a Magyar Szent Korona Országainak kapcsolt részévé vált, egyben ez a város jelentett kijáratot a Földközi-tenger felé. A város Budapestről autóval alig öt óra alatt elérhető, így a legkényelmesebben közúton juthatunk el ide.

A Horvát Nemzeti Színház Rijeka központjában, ahol rengeteg étterem és kávézó is akad. Fotó: Ivo Antonie de Rooij / shutterstock

A település 2020-ban elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, ami számos fejlesztést hozott Rijekának. Az egyik legfontosabb megálló a Rijeka Városi Múzeum, amely az egykori Cukorpalota épületében kapott helyet. A barokk stílusú épületet aprólékosan felújították, így ma eredeti pompájában látogatható, bemutatva a város ipari és kulturális felemelkedését. A kikötő környékén sétálva lépten-nyomon a Monarchia idejét idéző palotákba botlunk, amelyek ma annyira meghatározzák az utcaképet.

Rijeka főtere és a barokk óratorony, a Gradski Toranj, amely évszázadok óta meghatározza a város látképét. Fotó: xbrchx / shutterstock

A gasztronómia terén Rijeka jóval kedvezőbb, mint a felkapottabb déli üdülőhelyek. Egy pohár helyi bor már 2,50 euróért, azaz nagyjából 1000 forintért kapható a hangulatos belvárosi helyeken. Érdemes megkóstolni a tradicionális horvát peka (a fémfedő neve) ételeket is: ezek lassú tűzön, harang alakú fedő alatt készült fogások, amelyekben a polipot, a halat, vagy a csirkét fokhagymával, olívaolajjal és vadon termő zöldségekkel párolják omlósra.

Polip és csirke a tradicionális peka ételek alapja. Fotó: JGA / shutterstock

Szigetjárás a Kvarner-öböl szívéből

Rijeka azonban nemcsak saját értékei miatt vonzó, hanem kiváló bázis a környező szigetvilág felfedezéséhez is. Innen érhető el a legegyszerűbben a Kvarner-öböl négy gyöngyszeme, akár egy-egy napos kirándulás keretében is.

Kilátás Rijekára és a Kvarner-öbölre a középkori Trsat-erődtől. Fotó: trabantos / shutterstock
  • Krk szigete a legpraktikusabb célpont, hiszen hídon keresztül közelíthető meg, a buszjegyek ára pedig mindössze 6–10 euró, tehát körülbelül 2400–4000 forint között mozog. Itt pasztellszínű kisvárosok és kiterjedt borvidékek várják az utazót.
  • A kalandosabbak kompra vagy katamaránra szállhatnak. Cres szigete szintén 6–10 euróért érhető el, ahol vad öblök és érintetlen természet fogadja a csendre vágyókat. 
  • Ha homokos strandokat és élénk középkori városközpontot keresünk, Rab szigete a legjobb választás, ahová 10–15 euróért (4000–6000 forint) juthatunk el katamaránnal. 
  • A távolabbi Lošinj szigete a fenyőerdőiről és a környékén élő delfinekről híres, ide a jegy ára 7–9 euró, ami nagyjából 2800–3600 forintnak felel meg. Rijeka tehát tökéletes egyensúlyt teremt a városnézés, a kedvező árak és az adriai szigetvilág elérhetősége között.
Elbűvölő panoráma tárul az ember szeme elé a festői Trsat-erődből, ahol telente az adventi vásárokat is tartják. Fotó: Tatiana Gnuchykh / shutterstock

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
