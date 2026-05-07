Ez az olcsó horvátországi város az új őrület a magyarok között

Horvátország az elmúlt évtizedben Európa egyik legfelkapottabb úti céljává vált, ami a népszerűbb déli városokban, mint Split vagy Hvar, jelentős drágulást és állandó zsúfoltságot eredményezett. Rijeka látnivalói és kedvező árai ezzel szemben valós alternatívát kínálnak azoknak, akik a klasszikus adriai hangulatot keresik a horvátországi nyaralásuk során, de elkerülnék a turistahadakat. A város fekvése egészen különleges: a tengerparti panorámát a Dinári-Alpok közeli vonulatai teszik drámaivá.

A gyönyörű Rijeka látnivalói valódi izgalmas kalandokkal csábítják az utazókat. Fotó: xbrchx / shutterstock

Olcsóbb és nyugodtabb: Rijeka tömegmentes alternatíva a túlárazott és zsúfolt Split helyett.

Kulturális központ: a város barokk palotákkal és megújult múzeumokkal várja a látogatókat.

a város barokk palotákkal és megújult múzeumokkal várja a látogatókat. Szigetkapu: kiváló és olcsó bázis Krk, Cres, Rab és Lošinj felfedezéséhez.

Horvátországi nyaralás – Rijeka látnivalói, amiket semmiképp se hagyj ki

Nekünk, magyaroknak Fiume – a Rijeka a város horvát elnevezése – nem csupán egy titkos tipp, egy ismeretlen város a térképen, hanem közös történelmi múltunk fontos darabja: az 1868-as magyar-horvát kiegyezés értelmében Fiume a Magyar Szent Korona Országainak kapcsolt részévé vált, egyben ez a város jelentett kijáratot a Földközi-tenger felé. A város Budapestről autóval alig öt óra alatt elérhető, így a legkényelmesebben közúton juthatunk el ide.

A Horvát Nemzeti Színház Rijeka központjában, ahol rengeteg étterem és kávézó is akad. Fotó: Ivo Antonie de Rooij / shutterstock

A település 2020-ban elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, ami számos fejlesztést hozott Rijekának. Az egyik legfontosabb megálló a Rijeka Városi Múzeum, amely az egykori Cukorpalota épületében kapott helyet. A barokk stílusú épületet aprólékosan felújították, így ma eredeti pompájában látogatható, bemutatva a város ipari és kulturális felemelkedését. A kikötő környékén sétálva lépten-nyomon a Monarchia idejét idéző palotákba botlunk, amelyek ma annyira meghatározzák az utcaképet.

Rijeka főtere és a barokk óratorony, a Gradski Toranj, amely évszázadok óta meghatározza a város látképét. Fotó: xbrchx / shutterstock

A gasztronómia terén Rijeka jóval kedvezőbb, mint a felkapottabb déli üdülőhelyek. Egy pohár helyi bor már 2,50 euróért, azaz nagyjából 1000 forintért kapható a hangulatos belvárosi helyeken. Érdemes megkóstolni a tradicionális horvát peka (a fémfedő neve) ételeket is: ezek lassú tűzön, harang alakú fedő alatt készült fogások, amelyekben a polipot, a halat, vagy a csirkét fokhagymával, olívaolajjal és vadon termő zöldségekkel párolják omlósra.