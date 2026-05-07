Ez az olcsó horvátországi város az új őrület a magyarok között

Horvátország az elmúlt évtizedben Európa egyik legfelkapottabb úti céljává vált, ami a népszerűbb déli városokban, mint Split vagy Hvar, jelentős drágulást és állandó zsúfoltságot eredményezett. Rijeka látnivalói és kedvező árai ezzel szemben valós alternatívát kínálnak azoknak, akik a klasszikus adriai hangulatot keresik a horvátországi nyaralásuk során, de elkerülnék a turistahadakat. A város fekvése egészen különleges: a tengerparti panorámát a Dinári-Alpok közeli vonulatai teszik drámaivá.
Nekünk, magyaroknak Fiume – a Rijeka a város horvát elnevezése – nem csupán egy titkos tipp, egy ismeretlen város a térképen, hanem közös történelmi múltunk fontos darabja: az 1868-as magyar-horvát kiegyezés értelmében Fiume a Magyar Szent Korona Országainak kapcsolt részévé vált, egyben ez a város jelentett kijáratot a Földközi-tenger felé. A város Budapestről autóval alig öt óra alatt elérhető, így a legkényelmesebben közúton juthatunk el ide.
A település 2020-ban elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet, ami számos fejlesztést hozott Rijekának. Az egyik legfontosabb megálló a Rijeka Városi Múzeum, amely az egykori Cukorpalota épületében kapott helyet. A barokk stílusú épületet aprólékosan felújították, így ma eredeti pompájában látogatható, bemutatva a város ipari és kulturális felemelkedését. A kikötő környékén sétálva lépten-nyomon a Monarchia idejét idéző palotákba botlunk, amelyek ma annyira meghatározzák az utcaképet.
A gasztronómia terén Rijeka jóval kedvezőbb, mint a felkapottabb déli üdülőhelyek. Egy pohár helyi bor már 2,50 euróért, azaz nagyjából 1000 forintért kapható a hangulatos belvárosi helyeken. Érdemes megkóstolni a tradicionális horvát peka (a fémfedő neve) ételeket is: ezek lassú tűzön, harang alakú fedő alatt készült fogások, amelyekben a polipot, a halat, vagy a csirkét fokhagymával, olívaolajjal és vadon termő zöldségekkel párolják omlósra.
Rijeka azonban nemcsak saját értékei miatt vonzó, hanem kiváló bázis a környező szigetvilág felfedezéséhez is. Innen érhető el a legegyszerűbben a Kvarner-öböl négy gyöngyszeme, akár egy-egy napos kirándulás keretében is.
Nézd meg a videót az elbűvölő Rijekáról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.