Eleged van a tömegnyomorból? Mutatjuk a nyár legolcsóbb titkos úti céljait

A főszezon közeledtével a tömegturizmus és a megugró repülőjegyárak miatt egyre nehezebb a megszokott európai vakáció megszervezése. Nem csoda, hogy a statisztikák szerint a klasszikus nagyvárosok helyett a kisebb, rejtettebb településekre leadott keresések száma harmadával nőtt. Az utazók továbbra is vágynak a mediterrán életérzésre vagy a történelmi óvárosokra, de a fojtogató tömeg nélkül. Ha te is így vagy ezzel, Európa csendes úti céljai tökéletes alternatívát nyújtanak a túlreklámozott desztinációk helyett.

A tömegnyomorral váró mediterrán kánikula helyett Európa csendes úti céljai valódi felöltődést garantálnak.

Fotó: Nastya Smirnova RF

Tömeg helyett nyugalom: a klasszikus, túlzsúfolt európai gócpontok helyett a kisebb, rejtettebb desztinációk felé fordulnak a tudatos utazók.

a klasszikus, túlzsúfolt európai gócpontok helyett a kisebb, rejtettebb desztinációk felé fordulnak a tudatos utazók. Kiváló ár-érték arány: Szlovénia, Lettország és a Balkán-partvidék a nyugat-európai árak töredékéért kínálnak prémium élményeket.

Szlovénia, Lettország és a Balkán-partvidék a nyugat-európai árak töredékéért kínálnak prémium élményeket. Változatos alternatívák: az alpesi tavaktól és a skandináv hangulatú Rigától kezdve Albánia homokos tengerpartjáig rengeteg békés opció közül választhatsz.

Miért lettek felkapottak Európa csendes úti céljai a tudatos utazók körében?

A válasz a biztonság, a könnyebb közlekedés és a pénzedért kapott valós érték. Az olyan országokban, mint Albánia vagy Lettország, a szállások átlagos éjszakai ára még mindig 40 000 HUF (100 EUR) alatt marad.

Szlovénia: az Alpok és a tengerpart kicsiben

Szlovénia a kompakt európai báj mintapéldája, ahol a hegyek, a borvidékek és a tópartok mindössze néhány órás autózással elérhetők egymástól. Ausztriánál nagyjából 15%-kal, Svájcnál pedig 25%-kal olcsóbban hozható ki itt egy pihenés. Fővárosa, Ljubljana a nyüzsgő Velencét idézi, míg Bohinj vagy a Szoča-völgy a Comói-tó nyugodtabb alternatívái.

A szlovén árak forintra átszámolva:

Négycsillagos szoba: kb. 48 000–64 000 HUF (120–160 EUR) / éj

Vacsora két főre: kb. 20 000–28 000 HUF (50–70 EUR)

Tömegközlekedés: kb. 520 HUF (1,30 EUR)

Múzeumi belépő: kb. 3200–5200 HUF (8–13 EUR)

Kávé és sütemény: kb. 2000–3200 HUF (5–8 EUR)

Riga és a lett kultúra: északi hangulat olcsón

Lettország a skandináv életérzést nyújtja annak súlyos árcédulája nélkül. A főváros, Riga megélhetési költségei harmadával alacsonyabbak Berlinnél, és feleannyiba kerülnek, mint Oslo. A mesebeli, gótikus és szecessziós óvárosban nincsenek turistahordák, az éttermek színvonala pedig kiváló. Június végén ráadásul részese lehetsz a Jāņi ünnepségnek, ahol hatalmas máglyák mellett, pogány rituálékkal ünneplik a nyári napfordulót.