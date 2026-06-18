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Tömegturizmus, csendes helyek a nyárra.

Eleged van a tömegnyomorból? Mutatjuk a nyár legolcsóbb titkos úti céljait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 17:30
olcsó nyaralásnincs tömegturizmus
Idén nyáron a zsúfolt, méregdrága turistaközpontok helyett érdemesebb a kontinens rejtettebb kincsei felé fordulnod, ha nyugalomra vágysz. Mutatjuk, melyek Európa csendes úti céljai, ahol a tömegnyomor és a csillagászati árak helyett valódi élmények várnak rád.
Etédi Alexa
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A főszezon közeledtével a tömegturizmus és a megugró repülőjegyárak miatt egyre nehezebb a megszokott európai vakáció megszervezése. Nem csoda, hogy a statisztikák szerint a klasszikus nagyvárosok helyett a kisebb, rejtettebb településekre leadott keresések száma harmadával nőtt. Az utazók továbbra is vágynak a mediterrán életérzésre vagy a történelmi óvárosokra, de a fojtogató tömeg nélkül. Ha te is így vagy ezzel, Európa csendes úti céljai tökéletes alternatívát nyújtanak a túlreklámozott desztinációk helyett.

Európa csendes úti céljai közé tartozik Lettország is skandináv hangulatával.
A tömegnyomorral váró mediterrán kánikula helyett Európa csendes úti céljai valódi felöltődést garantálnak. 
Fotó: Nastya Smirnova RF
  • Tömeg helyett nyugalom: a klasszikus, túlzsúfolt európai gócpontok helyett a kisebb, rejtettebb desztinációk felé fordulnak a tudatos utazók.
  • Kiváló ár-érték arány: Szlovénia, Lettország és a Balkán-partvidék a nyugat-európai árak töredékéért kínálnak prémium élményeket.
  • Változatos alternatívák: az alpesi tavaktól és a skandináv hangulatú Rigától kezdve Albánia homokos tengerpartjáig rengeteg békés opció közül választhatsz.

Miért lettek felkapottak Európa csendes úti céljai a tudatos utazók körében?

A válasz a biztonság, a könnyebb közlekedés és a pénzedért kapott valós érték. Az olyan országokban, mint Albánia vagy Lettország, a szállások átlagos éjszakai ára még mindig 40 000 HUF (100 EUR) alatt marad.

Szlovénia: az Alpok és a tengerpart kicsiben

Szlovénia a kompakt európai báj mintapéldája, ahol a hegyek, a borvidékek és a tópartok mindössze néhány órás autózással elérhetők egymástól. Ausztriánál nagyjából 15%-kal, Svájcnál pedig 25%-kal olcsóbban hozható ki itt egy pihenés. Fővárosa, Ljubljana a nyüzsgő Velencét idézi, míg Bohinj vagy a Szoča-völgy a Comói-tó nyugodtabb alternatívái.

A szlovén árak forintra átszámolva:

  • Négycsillagos szoba: kb. 48 000–64 000 HUF (120–160 EUR) / éj
  • Vacsora két főre: kb. 20 000–28 000 HUF (50–70 EUR)
  • Tömegközlekedés: kb. 520 HUF (1,30 EUR)
  • Múzeumi belépő: kb. 3200–5200 HUF (8–13 EUR)
  • Kávé és sütemény: kb. 2000–3200 HUF (5–8 EUR)

Riga és a lett kultúra: északi hangulat olcsón

Lettország a skandináv életérzést nyújtja annak súlyos árcédulája nélkül. A főváros, Riga megélhetési költségei harmadával alacsonyabbak Berlinnél, és feleannyiba kerülnek, mint Oslo. A mesebeli, gótikus és szecessziós óvárosban nincsenek turistahordák, az éttermek színvonala pedig kiváló. Június végén ráadásul részese lehetsz a Jāņi ünnepségnek, ahol hatalmas máglyák mellett, pogány rituálékkal ünneplik a nyári napfordulót.

A lettországi költségek:

  • Négycsillagos szoba: kb. 28 000–40 000 HUF (70–100 EUR) / éj
  • Vacsora két főre: kb. 20 000–28 000 HUF (50–70 EUR)
  • Tömegközlekedés / múzeum: kb. 600 HUF (1,50 EUR) / 2400–4000 HUF (6–10 EUR)
  • Kávé és sütemény: kb. 1600–2400 HUF (4–6 EUR)

A Balkán rejtett tengerpartjai: Montenegró és Albánia

A tengerparti nyaralások kedvelőinek a Balkán-félsziget nyújtja a legnagyobb megtakarítást. Montenegró fejlettebb infrastruktúrával és a Kotori-öböl hihetetlenül tiszta vizével csábít.

Montenegrói árak:

  • Szállás / vacsora két főre: kb. 40 000–56 000 HUF (100–140 EUR) / 16 000–24 000 HUF (40–60 EUR)
  • Buszjegy / múzeum: kb. 1000 HUF (2,50 EUR) / 2000–4000 HUF (5–10 EUR)

Szomszédja, Albánia kicsit vadregényesebb, de még olcsóbb. Míg Horvátországban egy szállás átlagosan 85 000 HUF (212 EUR), itt mindössze 35 000 HUF (89 EUR) az éjszakai átlag. Albánia ráadásul valódi homokos strandokkal, római kori romokkal és a Shkodrai-tó körüli vadregényes túraútvonalakkal vár.

Albániai árak:

  • Négycsillagos szoba: kb. 24 000–44 000 HUF (60–110 EUR) / éj
  • Vacsora két főre: kb. 10 000–16 000 HUF (25–40 EUR)
  • Jegy / múzeum: kb. 400 HUF (1 EUR) / 2000–4000 HUF (5–10 EUR)
  • Kávé és sütemény: kb. 600–1200 HUF (1,50–3 EUR)

Ha mediterrán nyárra, tengeri herkentyűkre és történelmi óvárosokra vágysz vagyonok és tömeg nélkül, és hajlandó vagy letérni a kitaposott ösvényről, idén is békés vakációd lehet.

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