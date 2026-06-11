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Észak-Macedónia rád vár!

Filléres európai álomutazás – A balkáni titok, amiről a turisták többsége még csak nem is hallott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Észak-Macedónia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 06:45
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Nem kell vagyonokat költened egy felejthetetlen európai utazásra, ha hajlandó vagy letérni a legnépszerűbb, túlzsúfolt turistacsapásokról. Ha egy igazán pénztárcabarát, mégis lenyűgöző élményre vágysz a közelben, Észak-Macedónia látnivalói garantáltan tartogatnak számodra meglepetéseket.
Etédi Alexa
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Dél-Európa szívében, közvetlenül Görögország felett terül el ez a szárazföldi, hegyvidéki jellegű ország, amelyet a mai napig elkerült a tömegturizmus. Míg a szomszédos tengerpartokon egymást tapossák az utazók, Észak-Macedónia látnivalói tömegmentesen, olcsó árakkal, érintetlen tájakkal, és vendégszerető helyiekkel várnak rád. Ráadásul Magyarországról autóval vagy egy rövid repülőúttal is könnyen elérhető.

Észak-Macedónia látnivalóiközé tartozik az Ohridi-tó partján álló Kaneói Szent János-templom.
Észak-Macedónia látnivalói - mint például az Ohridi-tó partján magasodó festői Kaneói Szent János-templom - életre szóló élményeket kínálnak / Fotó: Altug Galip / shutterstock
  • Pénztárcabarát és közeli: Észak-Macedónia autóval és repülővel is könnyen elérhető, a nyugat-európai árak töredékéért kínál felejthetetlen élményeket.
  • Tömeg helyett érintetlen természet: a hegyvidéki országban ezeréves kolostorok, a lenyűgöző Ohridi-tó és a Matka-kanyon várja a látogatókat tömegnyomor nélkül.
  • Autentikus gasztronómia: a helyi kafanákban fillérekért mérnek hatalmas hústálakat, házi ajvárt, hagyományos bureket és kiváló borokat, miközben élőzene szól az asztalok mellett.

Melyek Észak-Macedónia látnivalói, amiket olcsón és tömeg nélkül fedezhetsz fel?

Az egykori jugoszláv tagállam bizánci és oszmán öröksége, valamint a lenyűgöző természeti adottságai egy olyan különleges kulturális keveréket hoztak létre, amelyet mindenképpen érdemes felfedezni, mielőtt mindenki más is rátalál. 

Az egykori Macedónia 2019. február 12-e óta viseli az Észak-Macedónia nevet, mely a Görögországgal kötött preszpreszi egyezmény eredményeként született meg, utóbbi ország ugyanis kifogásolta a macedónok bármiféle azonosulását Nagy Sándorral (még az ország zászlaját is le kellett cserélni, amely a Verginai-csillagot ábrázolta - ez egy ókori, 16 vagy 12 sugarú csillag- és napszimbólum, amely Nagy Sándor családjának, az Argeada-dinasztiának a jelképe volt.) Ennek ellenére az országban és különösen Szkopjéban több helyen is találkozhatunk a makedón hódítóval, így például róla nevezték el a szkopjei nemzetközi repülőteret is. 

A Keresztelő Szent Jánosnak szentelt Bigorski-kolostor udvara.
A Keresztelő Szent Jánosnak szentelt Bigorski-kolostort 1020-ban alapították / Fotó: Igor Panevski / shutterstock

Az ország igazi arcát a vidéki, kanyargós utak mentén ismerheted meg, ahol lépten-nyomon ezerévesnél is idősebb bizánci kolostorokba botlasz. Ilyen például a Mavrovo Nemzeti Park szomszédságában található Bigorski-kolostor, amely megfizethető szállást is kínál a megfáradt túrázóknak.

Észak-Macedónia igazi koronaékszere kétségtelenül az Ohridi-tó, amely az albán határon fekszik. A világörökségi védelem alatt álló tó és a partján fekvő Ohrid városa a balkáni hangulat legjavát nyújtja:

  • Történelmi bazársor: ahol egyedi édesvízi gyöngyöket vásárolhatsz.
  • Sveti Naum kolostor: egy 905-ből származó spirituális központ a tó partján.
  • Olcsó strandbárok: ahol a nyugat-európai árak töredékéért koktélozhatsz.
Az Ohridi-tó partján álló Sveti Naum-kolostor.
A Sveti Naum kolostort a IX. század végén Szent Naum alapította, aki a cirill ábécét megalkotó Cirill és Metód tanítványa volt / Fotó: Stefano Ember / shutterstock

A természet kedvelőinek a Galicica és a Šar-hegység nyújt kiváló túraútvonalakat. Utóbbi vidéken a pásztorok a mai napig a hagyományos, évszakos terelést gyakorolják, ami a modern Európában már ritkaságnak számít.

Szkopje, a kontrasztok és a pezsgő kultúra fővárosa

A főváros, Szkopje egyedülálló építészeti arculattal rendelkezik, mivel az 1963-as földrengés utáni újjáépítés brutális jugoszláv betonépületei keverednek a régi oszmán negyedekkel és az újabb, monumentális neoklasszikus szobrokkal. Az Öreg Bazár szűk sikátoraiban egyszerre fér meg a hagyományos török kávé és a modern matcha latte, a város kulturális élete pedig – a jugoszláv időkben gyökerező állami támogatások örökségeként – ma is pezseg a különféle jazz- és filmfesztiváloktól.

Szkopje főtere Nagy Sándor lovas szobrával.
Szkopje híres tere, a Plostad Makedonija, azaz Macedónia tér, melynek közepén Nagy Sándor 22 méter magas lovas szobra látható, ezzel is sugallva a helyiek igényét a makedón hódítótól való származásukra / Fotó: Zdenek Matyas Photography / shutterstock

Ha a városi nyüzsgés után nyugalomra vágysz, a közvetlen közelben is találsz látnivalót:

  • Vodno-hegy: ahová felvonó visz fel a hatalmas Millenniumi Kereszthez, pazar panorámát nyújtva.
  • Matka-kanyon: ahol smaragdzöld vízen kajakozhatsz, és lenyűgöző cseppkőbarlangokat fedezhetsz fel.
Az észak-macedóniai Matka-kanyon kis hajóval napsütésben.
A festői Matka-kanyon smaragd színű vízzel és a zöld ezernyi árnyalatában pompázó növényzettel várja az utazókat / Fotó: Andrew Mayovskyy / shutterstock

Gasztronómiai utazás fillérekből

A macedón konyha a friss, helyi alapanyagokra épít, nehéz fűszerek helyett az ízek természetességét előtérbe helyezve. A kis családi gazdaságoknak köszönhetően a zöldségek íze össze sem hasonlítható a szupermarketek kínálatával.

A helyi gasztronómia alapköve az ajvár, az érett sült paprikából készült krém, amelynek elkészítése ősszel valóságos ünnep a családok számára. A reggelit nem érdemes kihagyni a pékségekben kapható, leveles tésztából készült burek nélkül, de a húsos, csónak alakú pastirmalija is kötelező fogás. A Tikves régió napsütötte lankái kiváló és rendkívül olcsó borokat adnak, a nehezebb ételek mellé pedig a helyi szőlőpárlatot, a rakiját kínálják.

Ajvárral megkent szendvicskenyerek pirospaprikákkal.
Ha Észak-Macedóniában jársz, feltétlenül kóstold meg a Balkán legízesebb csemegéjét, a sült paprikából készült ajvárt / Fotó: Igor Dutina / shutterstock

Ha igazán autentikus élményre vágysz, keresd a kafanákat: ezek a helyi kocsmák és vendéglők, ahol a hatalmas hústálak mellett gyakran élő, asztalról asztalra járó zenészek szórakoztatják a vendégeket.

Nézd meg a videót is Észak-Macedónia legszebb kincseiről:

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