Filléres európai álomutazás – A balkáni titok, amiről a turisták többsége még csak nem is hallott

Dél-Európa szívében, közvetlenül Görögország felett terül el ez a szárazföldi, hegyvidéki jellegű ország, amelyet a mai napig elkerült a tömegturizmus. Míg a szomszédos tengerpartokon egymást tapossák az utazók, Észak-Macedónia látnivalói tömegmentesen, olcsó árakkal, érintetlen tájakkal, és vendégszerető helyiekkel várnak rád. Ráadásul Magyarországról autóval vagy egy rövid repülőúttal is könnyen elérhető.

Észak-Macedónia látnivalói - mint például az Ohridi-tó partján magasodó festői Kaneói Szent János-templom - életre szóló élményeket kínálnak / Fotó: Altug Galip / shutterstock

Pénztárcabarát és közeli: Észak-Macedónia autóval és repülővel is könnyen elérhető, a nyugat-európai árak töredékéért kínál felejthetetlen élményeket.

Észak-Macedónia autóval és repülővel is könnyen elérhető, a nyugat-európai árak töredékéért kínál felejthetetlen élményeket. Tömeg helyett érintetlen természet: a hegyvidéki országban ezeréves kolostorok, a lenyűgöző Ohridi-tó és a Matka-kanyon várja a látogatókat tömegnyomor nélkül.

a hegyvidéki országban ezeréves kolostorok, a lenyűgöző Ohridi-tó és a Matka-kanyon várja a látogatókat tömegnyomor nélkül. Autentikus gasztronómia: a helyi kafanákban fillérekért mérnek hatalmas hústálakat, házi ajvárt, hagyományos bureket és kiváló borokat, miközben élőzene szól az asztalok mellett.

Melyek Észak-Macedónia látnivalói, amiket olcsón és tömeg nélkül fedezhetsz fel?

Az egykori jugoszláv tagállam bizánci és oszmán öröksége, valamint a lenyűgöző természeti adottságai egy olyan különleges kulturális keveréket hoztak létre, amelyet mindenképpen érdemes felfedezni, mielőtt mindenki más is rátalál.

Az egykori Macedónia 2019. február 12-e óta viseli az Észak-Macedónia nevet, mely a Görögországgal kötött preszpreszi egyezmény eredményeként született meg, utóbbi ország ugyanis kifogásolta a macedónok bármiféle azonosulását Nagy Sándorral (még az ország zászlaját is le kellett cserélni, amely a Verginai-csillagot ábrázolta - ez egy ókori, 16 vagy 12 sugarú csillag- és napszimbólum, amely Nagy Sándor családjának, az Argeada-dinasztiának a jelképe volt.) Ennek ellenére az országban és különösen Szkopjéban több helyen is találkozhatunk a makedón hódítóval, így például róla nevezték el a szkopjei nemzetközi repülőteret is.

A Keresztelő Szent Jánosnak szentelt Bigorski-kolostort 1020-ban alapították / Fotó: Igor Panevski / shutterstock

Az ország igazi arcát a vidéki, kanyargós utak mentén ismerheted meg, ahol lépten-nyomon ezerévesnél is idősebb bizánci kolostorokba botlasz. Ilyen például a Mavrovo Nemzeti Park szomszédságában található Bigorski-kolostor, amely megfizethető szállást is kínál a megfáradt túrázóknak.