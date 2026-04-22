KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Grönland olvadó jégsapkái fenyegető figyelmeztetést jelentenek.

Versenyfutás az idővel – 5 természeti csoda, amit talán utoljára látsz

környezetvédelem
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 07:45
fenntarthatóságFöld Napjaklímaváltozás hatásai
Fedezd fel bolygónk legkülönlegesebb tájait, amíg még megteheted. Vigyázzunk közösen az egyre inkább fenyegetett természeti értékeinkre, erre emlékeztet az 1970-ben létrehozott emléknap, a Föld napja is. Ennek apropóján 5 olyan különleges helyszínt mutatunk be, amelyek hamarosan örökre eltűnhetnek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A környezetvédelem iránti elkötelezettség globális jelképeként április 22-én ünnepeljük a „Föld napja” elnevezésű eseménysorozatot, amely mára a világ egyik legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát. A kezdeményezés története 1970-ig nyúlik vissza, amikor Gaylord Nelson amerikai szenátor javaslatára több millióan vonultak utcára az Egyesült Államokban a környezetszennyezés ellen tiltakozva.

A Föld napja felhívja afigyelmet az olyan ökoszisztémák védelmére, mint az Amazonasé.
Április 22-én a Föld napja alkalmából világszerte milliók fognak össze, hogy közös cselekvéssel óvják meg bolygónk sérülékeny ökoszisztémáit.
Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock
  • Veszélyeztetett ékkövek: a Föld napja alkalmából a Nagy-korallzátonytól az Amazonasig öt olyan ikonikus helyszínt mutatunk be, amelyek a végveszély szélére sodródtak.
  • Történelmi háttér: felidézzük az 1970-es évek aktivista mozgalmait és a Santa Barbara-i olajkatasztrófa hatásait.
  • Egyéni felelősség: rávilágítunk arra, miért döntő fontosságú a biológiai sokszínűség megőrzése a jövőnk szempontjából.

Miért fontos a Föld napja? Egy máig ható emlékeztető a törékeny egyensúlyra

Az indíttatást az 1969-es pusztító Santa Barbara-i olajszennyezés adta, ami ráébresztette a közvéleményt az ökoszisztémák sebezhetőségére. Azóta ez a nap nemzetközi platformot teremt a fenntarthatóság népszerűsítésére és a politikai döntéshozók ösztönzésére. Célja, hogy mindenki felismerje az egyéni felelősségét a biológiai sokszínűség megőrzésében és a klímaváltozás mérséklésében. Ezen a tavaszi napon világszerte több mint egymilliárd ember vesz részt különböző akciókban a jövőnk védelmében.

A "Föld napja" ünnep apropóján érdemes végigtekinteni azokon a helyszíneken, amelyek ma a legsúlyosabb fenyegetettséggel néznek szembe. Az utazás ma már nemcsak a felfedezésről, hanem a megőrzésről is szól, így a kulturális turizmus fókuszába egyre inkább a veszélyeztetett övezetek kerülnek.

A Nagy-korallzátony hanyatlása

Ausztrália északkeleti partjainál fekszik a világ legnagyobb élő szerkezete, amely az űrből is jól kivehető. Ez a vízi paradicsom a tengeri fajok ezreinek biztosít otthont, azonban az óceánok vizének melegedése miatt folyamatosan fehéredik. A korallok pusztulása láncreakciót indít el, ami a teljes tengeri táplálékláncot és a partmenti védelmi rendszereket is tönkreteszi. A kutatók szerint a következő évtizedek döntőek lesznek a zátony túlélése szempontjából.

Fotó: Tunatura / Shutterstock

Az Amazonas-medence zsugorodása

Dél-Amerika esőerdei a globális vízkörforgás és a szén-dioxid-megkötés alapkövei. Az illegális erdőirtások, a mezőgazdasági területek kiterjesztése és az erdőtüzek drasztikus mértékben csökkentik a zöldfelületet. Ez a folyamat nemcsak a helyi őslakos közösségek kultúráját rombolja szét, hanem alapjaiban rengeti meg a bolygó éghajlati stabilitását. A biológiai sokféleség csökkenése itt minden egyes kivágott fával gyorsul.

Fotó: Nowaczyk / Shutterstock

Grönland jégmezőinek olvadása

A sarkvidéki területeken a felmelegedés mértéke messze meghaladja a globális átlagot. Grönland hatalmas jégtakarója rekordsebességgel veszít tömegéből, ami közvetlenül hozzájárul a világtengerek szintjének emelkedéséhez. A jég eltűnésével a sarki fény alatt elterülő fagyos táj arculata örökre megváltozik, és a helyi inuit kultúra hagyományos életmódja is veszélybe kerül.

Fotó: Olga Gavrilova / Shutterstock

A Pantanal vizes élőhelyei

Brazília, Bolívia és Paraguay határán található a Föld legnagyobb trópusi mocsárvidéke. A jaguárok és kajmánok birodalmát az utóbbi években szokatlanul súlyos aszályok és kontrollálhatatlan tüzek tizedelik. A vízszint ingadozása és a szárazság miatt az ökoszisztéma regenerációs képessége gyengül, ami a fajok tömeges vándorlásához vagy pusztulásához vezet.

Fotó: Lucas Leuzinger / Shutterstock

A Virunga Nemzeti Park küzdelme

Afrika legidősebb nemzeti parkja a Kongói Demokratikus Köztársaságban a hegyi gorillák utolsó menedéke. A területet a politikai instabilitás, az illegális vadászat és a természeti erőforrások utáni hajsza fenyegeti. A park fenntartása a természetvédők hősies küzdelmének köszönhető, de a külső nyomás folyamatosan próbára teszi a vadon érintetlenségét.

Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

A fenti helyszínek emlékeztetnek minket arra, hogy a természet nem magától értetődő adottság. A tudatos utazás és a bolygó védelméért tett környezeti nevelés, az edukáció kulcsfontosságú, hogy unokáink is láthassák ezeket a csodákat.

Nézd meg a videót is erről a gyönyörű bolygóról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
