Versenyfutás az idővel – 5 természeti csoda, amit talán utoljára látsz

A környezetvédelem iránti elkötelezettség globális jelképeként április 22-én ünnepeljük a „Föld napja” elnevezésű eseménysorozatot, amely mára a világ egyik legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát. A kezdeményezés története 1970-ig nyúlik vissza, amikor Gaylord Nelson amerikai szenátor javaslatára több millióan vonultak utcára az Egyesült Államokban a környezetszennyezés ellen tiltakozva.

Április 22-én a Föld napja alkalmából világszerte milliók fognak össze, hogy közös cselekvéssel óvják meg bolygónk sérülékeny ökoszisztémáit.

Miért fontos a Föld napja? Egy máig ható emlékeztető a törékeny egyensúlyra

Az indíttatást az 1969-es pusztító Santa Barbara-i olajszennyezés adta, ami ráébresztette a közvéleményt az ökoszisztémák sebezhetőségére. Azóta ez a nap nemzetközi platformot teremt a fenntarthatóság népszerűsítésére és a politikai döntéshozók ösztönzésére. Célja, hogy mindenki felismerje az egyéni felelősségét a biológiai sokszínűség megőrzésében és a klímaváltozás mérséklésében. Ezen a tavaszi napon világszerte több mint egymilliárd ember vesz részt különböző akciókban a jövőnk védelmében.

A "Föld napja" ünnep apropóján érdemes végigtekinteni azokon a helyszíneken, amelyek ma a legsúlyosabb fenyegetettséggel néznek szembe. Az utazás ma már nemcsak a felfedezésről, hanem a megőrzésről is szól, így a kulturális turizmus fókuszába egyre inkább a veszélyeztetett övezetek kerülnek.

A Nagy-korallzátony hanyatlása

Ausztrália északkeleti partjainál fekszik a világ legnagyobb élő szerkezete, amely az űrből is jól kivehető. Ez a vízi paradicsom a tengeri fajok ezreinek biztosít otthont, azonban az óceánok vizének melegedése miatt folyamatosan fehéredik. A korallok pusztulása láncreakciót indít el, ami a teljes tengeri táplálékláncot és a partmenti védelmi rendszereket is tönkreteszi. A kutatók szerint a következő évtizedek döntőek lesznek a zátony túlélése szempontjából.