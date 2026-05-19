A kefaloniai Fteri Beach az egyetlen európai strand a legjobb 10 között.

Ezt látnod kell, íme a világ legszebb tengerpartjai – Egy közeli európai is bekerült a top 5-be

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 07:45
Még ha a legtöbbek számára a következő nyaralás nem is a trópusokra, hanem elérhetőbb európai partokra szól, a nemzetközi rangsorok jó iránytűt adnak a bakancslistákhoz. Érdemes követni az aktuális toplistát, hiszen idén is kiderült, mely helyszínek kapták meg a szakértőktől a világ legszebb strandjai címet.
Etédi Alexa
A tengerparti nyaralás szerelmesei számára minden évben az egyik legizgalmasabb esemény a „The World's 50 Best Beaches” rangsorának közzététele. A legújabb listát a bírák, utazási nagykövetek és szakértők több hónapos kutatómunkája előzte meg, hogy kiderüljön végre, melyek 2026-ban a világ legszebb strandjai.

A világ legszebb strandjai 2026-os listájának győztese a palawani Entalula Beach.
A palawani Entalula Beach méltán végzett a világ legszebb strandjai 2026-os listájának az élén. Fotó: Igor Tichonow / shutterstock
  • Trónfosztás a tengerparton: a 2026-os listán a korábbi győztes szardíniai Cala Goloritzé látványosan visszaesett, átadva a helyét az egzotikusabb, érintetlen tájaknak.
  • A Fülöp-szigetek az élen: az abszolút győztes az Entalula Beach lett, amely a sziklák és a kristálytiszta víz kombinációja minden más helyszínt maga mögé utasított.
  • Európa is tartja magát: a görög Fteri Beach a második helyet szerezte meg, bizonyítva, hogy a kontinensünkön is vannak még rejtett, tömegmentes kincsek.

Hol találhatók a világ legszebb strandjai?

Idén hatalmas átrendeződés történt az élmezőnyben, hiszen a tavalyi győztes, a szardíniai Cala Goloritzé olyannyira visszacsúszott, hogy már az első tízbe sem került be. A szakértők szerint a világ legszebb strandjai közé kerüléshez ma már nem elég a tiszta víz, az egyedi természeti környezet és a fenntarthatóság is kulcsszerepet játszik. A győztes tengerpartok között találunk eldugott görög öblöt, érintetlen ausztrál homokpadot és trópusi paradicsomot is.

Ezek a célpontok inspirációt nyújtanak azoknak, akik a tömegturizmus helyett a valódi, nyers természeti szépséget keresik. Az első öt helyezett mindegyike olyan vizuális élményt nyújt, amely még a sokat látott utazókat is képes lenyűgözni.

5. East Beach, Vomo Island, Fidzsi-szigetek

Az ötödik helyezett East Beach egy eldugott kis paradicsom, ahol a magas pálmafák és az érintetlen természet határozza meg a környezetet. A part fekvése miatt védett az időjárás viszontagságaitól, így a vízfelszín szinte mindig tükörsima és nyugodt. A szakértők szerint a teljes elszigeteltség és a háborítatlan környezet kombinációja emeli ezt a strandot a világ legjobbjai közé.

4. Nosy Iranja, Madagaszkár

A negyedik helyen végzett Nosy Iranja valójában két kisebb szigetből áll, amelyeket egy látványos homokpad kapcsol össze egymással. Apály idején a két szárazföld között át lehet sétálni a vakítóan világos homokon, míg dagálykor a tenger teljesen kettéválasztja őket. A környező élénkkék víz ideális helyszín a búvárkodáshoz, ahol a turisták gyakran úszhatnak együtt a területen élő teknősökkel.

3. Wharton Beach, Ausztrália

Ausztrália híres a népszerű partjairól, ám a dobogó harmadik fokára egy olyan távoli pont, a Wharton Beach került, amely még a legmelegebb nyári napokon sem válik zsúfolttá. A Duke of Orleans-öböl környékén található strandot a hófehér homok és a tiszta türkizkék víz kontrasztja teszi különlegessé. Ez a helyszín tökéletes példája annak a vadregényes ausztrál tájnak, ahol a látogató zavartalanul élvezheti a természet nyugalmát.

2. Fteri Beach, Görögország

A második helyet a görögországi Kefalónia szigetén található Fteri Beach szerezte meg, amely egy magas fehér sziklafalak közé zárt, rejtett öbölben fekszik. A Jón-tenger kristálytiszta türkizkék vize és a nehéz megközelíthetőség miatt – csak hajóval vagy egy meredek gyalogösvényen érhető el – ez a hely az érintetlenség szimbóluma. Az ide látogatókat ritka természeti szépség fogadja, mivel a bonyolult túraútvonal miatt csak kevesen vállalkoznak a felkeresésére.

A 2026-os rangsor győztese: Entalula Beach, Palawan, Fülöp-szigetek

A Palawan-szigeten található Entalula Beach végzett az első helyen, amelyet a szakértők szerint egyszer az életben mindenkinek látnia kell. A part legfőbb jellegzetessége a fehér homok mögött meredeken magasodó mészkősziklák látványa, amelyek drámai hátteret biztosítanak a pihenéshez. Mivel a terület kizárólag hajóval közelíthető meg, a strand a rendkívüli népszerűsége ellenére is képes volt megőrizni csendes és exkluzív hangulatát.

További helyezettek az első tízben

A legszebb strandok rangsorának második felében is figyelemre méltó helyszínek találhatók, amelyek szintén kiemelkedő természeti adottságaikkal nyerték el a zsűri tetszését:

6. Shoal Bay East, Anguilla
7. Dhigurah, Maldív-szigetek
8. Playa Balandra, Mexikó
9. Koh Rong, Kambodzsa
10. Donald Duck Bay, Thaiföld

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
