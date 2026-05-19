Ezt látnod kell, íme a világ legszebb tengerpartjai – Egy közeli európai is bekerült a top 5-be

A tengerparti nyaralás szerelmesei számára minden évben az egyik legizgalmasabb esemény a „The World's 50 Best Beaches” rangsorának közzététele. A legújabb listát a bírák, utazási nagykövetek és szakértők több hónapos kutatómunkája előzte meg, hogy kiderüljön végre, melyek 2026-ban a világ legszebb strandjai.
Idén hatalmas átrendeződés történt az élmezőnyben, hiszen a tavalyi győztes, a szardíniai Cala Goloritzé olyannyira visszacsúszott, hogy már az első tízbe sem került be. A szakértők szerint a világ legszebb strandjai közé kerüléshez ma már nem elég a tiszta víz, az egyedi természeti környezet és a fenntarthatóság is kulcsszerepet játszik. A győztes tengerpartok között találunk eldugott görög öblöt, érintetlen ausztrál homokpadot és trópusi paradicsomot is.
Ezek a célpontok inspirációt nyújtanak azoknak, akik a tömegturizmus helyett a valódi, nyers természeti szépséget keresik. Az első öt helyezett mindegyike olyan vizuális élményt nyújt, amely még a sokat látott utazókat is képes lenyűgözni.
Az ötödik helyezett East Beach egy eldugott kis paradicsom, ahol a magas pálmafák és az érintetlen természet határozza meg a környezetet. A part fekvése miatt védett az időjárás viszontagságaitól, így a vízfelszín szinte mindig tükörsima és nyugodt. A szakértők szerint a teljes elszigeteltség és a háborítatlan környezet kombinációja emeli ezt a strandot a világ legjobbjai közé.
A negyedik helyen végzett Nosy Iranja valójában két kisebb szigetből áll, amelyeket egy látványos homokpad kapcsol össze egymással. Apály idején a két szárazföld között át lehet sétálni a vakítóan világos homokon, míg dagálykor a tenger teljesen kettéválasztja őket. A környező élénkkék víz ideális helyszín a búvárkodáshoz, ahol a turisták gyakran úszhatnak együtt a területen élő teknősökkel.
Ausztrália híres a népszerű partjairól, ám a dobogó harmadik fokára egy olyan távoli pont, a Wharton Beach került, amely még a legmelegebb nyári napokon sem válik zsúfolttá. A Duke of Orleans-öböl környékén található strandot a hófehér homok és a tiszta türkizkék víz kontrasztja teszi különlegessé. Ez a helyszín tökéletes példája annak a vadregényes ausztrál tájnak, ahol a látogató zavartalanul élvezheti a természet nyugalmát.
A második helyet a görögországi Kefalónia szigetén található Fteri Beach szerezte meg, amely egy magas fehér sziklafalak közé zárt, rejtett öbölben fekszik. A Jón-tenger kristálytiszta türkizkék vize és a nehéz megközelíthetőség miatt – csak hajóval vagy egy meredek gyalogösvényen érhető el – ez a hely az érintetlenség szimbóluma. Az ide látogatókat ritka természeti szépség fogadja, mivel a bonyolult túraútvonal miatt csak kevesen vállalkoznak a felkeresésére.
A Palawan-szigeten található Entalula Beach végzett az első helyen, amelyet a szakértők szerint egyszer az életben mindenkinek látnia kell. A part legfőbb jellegzetessége a fehér homok mögött meredeken magasodó mészkősziklák látványa, amelyek drámai hátteret biztosítanak a pihenéshez. Mivel a terület kizárólag hajóval közelíthető meg, a strand a rendkívüli népszerűsége ellenére is képes volt megőrizni csendes és exkluzív hangulatát.
A legszebb strandok rangsorának második felében is figyelemre méltó helyszínek találhatók, amelyek szintén kiemelkedő természeti adottságaikkal nyerték el a zsűri tetszését:
6. Shoal Bay East, Anguilla
7. Dhigurah, Maldív-szigetek
8. Playa Balandra, Mexikó
9. Koh Rong, Kambodzsa
10. Donald Duck Bay, Thaiföld
