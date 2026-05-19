Ezt látnod kell, íme a világ legszebb tengerpartjai – Egy közeli európai is bekerült a top 5-be

A tengerparti nyaralás szerelmesei számára minden évben az egyik legizgalmasabb esemény a „The World's 50 Best Beaches” rangsorának közzététele. A legújabb listát a bírák, utazási nagykövetek és szakértők több hónapos kutatómunkája előzte meg, hogy kiderüljön végre, melyek 2026-ban a világ legszebb strandjai.

A palawani Entalula Beach méltán végzett a világ legszebb strandjai 2026-os listájának az élén. Fotó: Igor Tichonow / shutterstock

Trónfosztás a tengerparton: a 2026-os listán a korábbi győztes szardíniai Cala Goloritzé látványosan visszaesett, átadva a helyét az egzotikusabb, érintetlen tájaknak.

Hol találhatók a világ legszebb strandjai?

Idén hatalmas átrendeződés történt az élmezőnyben, hiszen a tavalyi győztes, a szardíniai Cala Goloritzé olyannyira visszacsúszott, hogy már az első tízbe sem került be. A szakértők szerint a világ legszebb strandjai közé kerüléshez ma már nem elég a tiszta víz, az egyedi természeti környezet és a fenntarthatóság is kulcsszerepet játszik. A győztes tengerpartok között találunk eldugott görög öblöt, érintetlen ausztrál homokpadot és trópusi paradicsomot is.

Ezek a célpontok inspirációt nyújtanak azoknak, akik a tömegturizmus helyett a valódi, nyers természeti szépséget keresik. Az első öt helyezett mindegyike olyan vizuális élményt nyújt, amely még a sokat látott utazókat is képes lenyűgözni.

5. East Beach, Vomo Island, Fidzsi-szigetek

Az ötödik helyezett East Beach egy eldugott kis paradicsom, ahol a magas pálmafák és az érintetlen természet határozza meg a környezetet. A part fekvése miatt védett az időjárás viszontagságaitól, így a vízfelszín szinte mindig tükörsima és nyugodt. A szakértők szerint a teljes elszigeteltség és a háborítatlan környezet kombinációja emeli ezt a strandot a világ legjobbjai közé.

4. Nosy Iranja, Madagaszkár

A negyedik helyen végzett Nosy Iranja valójában két kisebb szigetből áll, amelyeket egy látványos homokpad kapcsol össze egymással. Apály idején a két szárazföld között át lehet sétálni a vakítóan világos homokon, míg dagálykor a tenger teljesen kettéválasztja őket. A környező élénkkék víz ideális helyszín a búvárkodáshoz, ahol a turisták gyakran úszhatnak együtt a területen élő teknősökkel.