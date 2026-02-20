Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Az Üvöltő szelek képi világa jól tükrözi Brontë szülőföldjének a hangulatát.

Yorkshire-i útikalauz: mutatjuk az Üvöltő szelek lenyűgöző forgatási helyszíneit

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 10:15
AngliaÜvöltő szelek
Emerald Fennell legújabb filmje Emily Brontë regényének alapjaihoz nyúl vissza, és a történetet az eredeti környezetbe helyezi. Az Üvöltő szelek látványvilágát meghatározza, hogy a kiválasztott forgatási helyszín minden részlete a XIX. századi észak-angliai lápvidék valóságát tükrözi.
Az Üvöltő szelek készítése során meghatározó szempont volt, hogy a forgatási helyszín ne csupán háttérként szolgáljon, hanem a történet szerves részévé váljon. A stáb elvetette a stúdiódíszletek használatát a külső jeleneteknél, és helyette Észak-Yorkshire, az írónő szülőföldjének tájait használta. Ez a választás nem csupán esztétikai döntés volt, hanem a történelmi hűség iránti elkötelezettség is, hiszen a regényben leírt zord időjárás és a megközelíthetetlen terep aktív formálója a karakterek sorsának.

Az Üvöltő szelek női főszereplője, Margot Robbie, mint Cathy
Az Üvöltő szelek forgatási helyszínei Brontë szülőföldjének hangulatát idézik
  • Eredeti tájak: a stáb stúdiódíszletek helyett Észak-Yorkshire vad lápvidékén forgatott a történelmi hűség érdekében. 
  • Valódi romok: a Szelesdomb házat egy XVIII . századi ólomolvasztó, az Old Gang Smelting Mill romjai keltik életre. 
  • Kontrasztos világ: míg a belső terek stúdióban épültek, a külső helyszínek a nyers valóságot tükrözik.

Hogy választották ki az Üvöltő szelek forgatási helyszíneit?

A filmben látható kopár domboldalak és sziklás gerincek nem utólagos trükkök eredményei, hanem a yorkshire-i lápvidék létező helyszínei, az a nyers valóság, amely egykor Brontë fantáziáját is megmozgatta. A néző így a valós terepviszonyokat látja, ami elengedhetetlen a történet gót jellegének hiteles átadásához.

Old Gang Smelting Mill (Arkengarthdale)

Ez a XVIII . századi, egykori romos ólomolvasztó ad otthont Szelesdomb külső jelene teinek, a háznak, ahol Cathy Earnshaw és Heathcliff felnőttek. A védett ipari műemlék omladozó falaival és famentes környezetével hitelesen mutatja be az Earnshaw család otthonának ridegségét.

Az Old Gang Smelting Mill romos ólomolvasztó Észak-Yorkshire-ben, ahol az Üvöltő szelek című filmet forgatták.
Az Old Gang Smelting Mill romos ólomolvasztó, amely Szelesdomb forgatási helyszínét adta
Healaugh Crag (Reeth Estate)

A Richmond közelében, a Reeth birtokon található sziklaalakzat a filmben a ház feletti magaslatként jelenik meg, ahol Cathy Heathcliffet várja. A sötét tónusú kőzetek és a mély völgyek látványa felerősíti a kettejük közötti drámai feszültséget.

Knole House (Kent)

Ez az 500 éves kastély ad otthont a film eleji akasztási jelenetnek, valamint a belső udvara alakítja a skóciai Gretna Greent, ahová Heathcliff és Isabella elszöknek. A történelmi épület udvarai és termei éles ellentétben állnak az északi lápvidék vadságával, érzékeltetve a társadalmi szakadékot.

Az 500 éves Knole House kastélya, ahol az Üvöltő szelek című filmet forgatták, előtérben legelő őzekkel.
Az 500 éves arisztokratiku Knole House kastélya éles ellentétben áll az Észak-Yorkshire-i táj vadságával
Booze Moor (Yorkshire Dales)

Ezen a vad lápvidéken rögzítették a híres fa-jelenetet és a vágtákat, mivel a táj zordsága hűen tükrözi a rendező azon elképzelését, amely a tiltott szerelmet a kamaszkorra jellemző, mindent elsöprő és féktelen szenvedélyként mutatja be.

Bridestones Moor (West Yorkshire)

Todmorden mellett találhatók azok a szélmarta homokkő tömbök, amelyek a lápvidéki jelenetek helyszínét adták. A terület – amely egyébként természetvédelmi terület és kedvelt túrahely – érintetlensége vizuális kapcsot teremt a jelen és a Brontë-nővérek kora között.

Bridestones Moor Észak-Yorkshire-ben, ahol az Üvöltő szelek című filmet forgatták.
Az Üvöltő szelek című filmet vadregényes tájakon forgatták
Bár a belső tereket, mint a báltermeket vagy a hálószobákat, a London közeli Leavesden stúdióban építették fel, a film karakterét a külső helyszínek határozzák meg. A sár, a szél és a változékony fényviszonyok olyan réteget adnak a történethez, amelyet kizárólag a valódi angol táj képes nyújtani.

Emerald Fennell adaptációja így nemcsak a cselekményt dolgozza fel, hanem dokumentálja azt a környezetet is, amely nélkül az Üvöltő szelek nem létezhetne. Az utazók számára ezek a forgatási helyszínek ma is elérhető úti célok, lehetőséget adva a regény és a film világának közvetlen, sallangmentes megtapasztalására a ködös északon.

Nézd meg az Üvöltő szelek előzetesét:

