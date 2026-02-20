Yorkshire-i útikalauz: mutatjuk az Üvöltő szelek lenyűgöző forgatási helyszíneit

Az Üvöltő szelek készítése során meghatározó szempont volt, hogy a forgatási helyszín ne csupán háttérként szolgáljon, hanem a történet szerves részévé váljon. A stáb elvetette a stúdiódíszletek használatát a külső jeleneteknél, és helyette Észak-Yorkshire, az írónő szülőföldjének tájait használta. Ez a választás nem csupán esztétikai döntés volt, hanem a történelmi hűség iránti elkötelezettség is, hiszen a regényben leírt zord időjárás és a megközelíthetetlen terep aktív formálója a karakterek sorsának.

Az Üvöltő szelek forgatási helyszínei Brontë szülőföldjének hangulatát idézik

a Szelesdomb házat egy XVIII . századi ólomolvasztó, az Old Gang Smelting Mill romjai keltik életre. Kontrasztos világ: míg a belső terek stúdióban épültek, a külső helyszínek a nyers valóságot tükrözik.

Hogy választották ki az Üvöltő szelek forgatási helyszíneit?

A filmben látható kopár domboldalak és sziklás gerincek nem utólagos trükkök eredményei, hanem a yorkshire-i lápvidék létező helyszínei, az a nyers valóság, amely egykor Brontë fantáziáját is megmozgatta. A néző így a valós terepviszonyokat látja, ami elengedhetetlen a történet gót jellegének hiteles átadásához.

Old Gang Smelting Mill (Arkengarthdale)

Ez a XVIII . századi, egykori romos ólomolvasztó ad otthont Szelesdomb külső jelene teinek, a háznak, ahol Cathy Earnshaw és Heathcliff felnőttek. A védett ipari műemlék omladozó falaival és famentes környezetével hitelesen mutatja be az Earnshaw család otthonának ridegségét.

Az Old Gang Smelting Mill romos ólomolvasztó, amely Szelesdomb forgatási helyszínét adta

Healaugh Crag (Reeth Estate)

A Richmond közelében, a Reeth birtokon található sziklaalakzat a filmben a ház feletti magaslatként jelenik meg, ahol Cathy Heathcliffet várja. A sötét tónusú kőzetek és a mély völgyek látványa felerősíti a kettejük közötti drámai feszültséget.

Knole House (Kent)

Ez az 500 éves kastély ad otthont a film eleji akasztási jelenetnek, valamint a belső udvara alakítja a skóciai Gretna Greent, ahová Heathcliff és Isabella elszöknek. A történelmi épület udvarai és termei éles ellentétben állnak az északi lápvidék vadságával, érzékeltetve a társadalmi szakadékot.