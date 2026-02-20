Yorkshire-i útikalauz: mutatjuk az Üvöltő szelek lenyűgöző forgatási helyszíneit

Az Üvöltő szelek készítése során meghatározó szempont volt, hogy a forgatási helyszín ne csupán háttérként szolgáljon, hanem a történet szerves részévé váljon. A stáb elvetette a stúdiódíszletek használatát a külső jeleneteknél, és helyette Észak-Yorkshire, az írónő szülőföldjének tájait használta. Ez a választás nem csupán esztétikai döntés volt, hanem a történelmi hűség iránti elkötelezettség is, hiszen a regényben leírt zord időjárás és a megközelíthetetlen terep aktív formálója a karakterek sorsának.
A filmben látható kopár domboldalak és sziklás gerincek nem utólagos trükkök eredményei, hanem a yorkshire-i lápvidék létező helyszínei, az a nyers valóság, amely egykor Brontë fantáziáját is megmozgatta. A néző így a valós terepviszonyokat látja, ami elengedhetetlen a történet gót jellegének hiteles átadásához.
Ez a XVIII . századi, egykori romos ólomolvasztó ad otthont Szelesdomb külső jelene teinek, a háznak, ahol Cathy Earnshaw és Heathcliff felnőttek. A védett ipari műemlék omladozó falaival és famentes környezetével hitelesen mutatja be az Earnshaw család otthonának ridegségét.
A Richmond közelében, a Reeth birtokon található sziklaalakzat a filmben a ház feletti magaslatként jelenik meg, ahol Cathy Heathcliffet várja. A sötét tónusú kőzetek és a mély völgyek látványa felerősíti a kettejük közötti drámai feszültséget.
Ez az 500 éves kastély ad otthont a film eleji akasztási jelenetnek, valamint a belső udvara alakítja a skóciai Gretna Greent, ahová Heathcliff és Isabella elszöknek. A történelmi épület udvarai és termei éles ellentétben állnak az északi lápvidék vadságával, érzékeltetve a társadalmi szakadékot.
Ezen a vad lápvidéken rögzítették a híres fa-jelenetet és a vágtákat, mivel a táj zordsága hűen tükrözi a rendező azon elképzelését, amely a tiltott szerelmet a kamaszkorra jellemző, mindent elsöprő és féktelen szenvedélyként mutatja be.
Todmorden mellett találhatók azok a szélmarta homokkő tömbök, amelyek a lápvidéki jelenetek helyszínét adták. A terület – amely egyébként természetvédelmi terület és kedvelt túrahely – érintetlensége vizuális kapcsot teremt a jelen és a Brontë-nővérek kora között.
Bár a belső tereket, mint a báltermeket vagy a hálószobákat, a London közeli Leavesden stúdióban építették fel, a film karakterét a külső helyszínek határozzák meg. A sár, a szél és a változékony fényviszonyok olyan réteget adnak a történethez, amelyet kizárólag a valódi angol táj képes nyújtani.
Emerald Fennell adaptációja így nemcsak a cselekményt dolgozza fel, hanem dokumentálja azt a környezetet is, amely nélkül az Üvöltő szelek nem létezhetne. Az utazók számára ezek a forgatási helyszínek ma is elérhető úti célok, lehetőséget adva a regény és a film világának közvetlen, sallangmentes megtapasztalására a ködös északon.
