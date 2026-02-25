A Bridgerton család forgatási helyszínei, amelyeket te is felkereshetsz

A produkció látványvilága a XIX. század eleji nemesi eleganciát idézi meg, a készítők pedig nagy hangsúlyt fektettek a történelmi hitelességre és a látványos külső terekre. A Bridgerton család forgatási helyszíneinek listája Londontól Bath városán át egészen a vidéki kúriákig terjed, lehetőséget adva az utazóknak, hogy belépjenek a sorozat pazar báltermeibe és kertjeibe.

A Bridgerton család forgatási helyszínei élénk turisztikai hullámot generáltak Anglia különböő városaiban.

Fotó: Northfoto

Hét ikonikus térség: a sorozat helyszínei Londontól Bath városán át egészen a vidéki Oxfordshire-ig és Surrey-ig terjednek.

Valódi történelem: a produkció olyan autentikus épületeket használ, mint a királyi Kew-palota vagy London legrégebbi könyvesboltja.

Látogatható díszletek: a legtöbb kastély és park, köztük a Castle Howard is, nyitva áll a turisták előtt.

A Bridgerton család forgatási helyszínei Londonban és környékén

London

A népszerű sorozatban, a Bridgerton család történetében számos ponton felbukkan a brit főváros, így a királyi családnak otthont adó Kew-palotától kezdve a Piccadillyn található legrégebbi könyvesboltig. A látogatók felfedezhetik az egyébként is közkedvelt Greenwich elegáns tereit, vagy a Hampton Court-palota kertjeit, amelyek hitelesen adják vissza a régens korszak pezsgő társasági életének hangulatát.

A londoni Kew-palota és gyönyörű kertjei az egyik legizgalmasabb forgatási helyszínnek számítanak.

Fotó: goga18128 / shutterstock

Chatham

A Londontól egyórányira fekvő település történelmi hajógyára a sorozat szegényebb negyedeinek és a bokszklubnak biztosított autentikus, macskaköves hátteret. Ez a helyszín emlékezteti az utazókat a korszak ipari és sporttörténeti jelentőségére, hiszen itt elevenedik meg a fekete ökölvívók világa.

Bath

A délnyugat-angliai város, Bath aranyszínű mészkőépületeivel a produkció egyik legfontosabb bázisa, ahol a Royal Crescent és a Holburne Múzeum is központi szerepet kap. A látogatók számára ez a település kínálja a legegységesebb György-korabeli látképet, kiegészítve olyan különlegességekkel, mint Madame Delacroix kalapszalonjának valós épülete.

Bath ikonikus épületegyüttese, a Royal Crescent a filmsorozaton kívül is igazi látványosságnak számít.

Fotó: Alexey Fedorenko / shutterstock

York

Az észak-angliai város közelében található Castle Howard a sorozat egyik legromantikusabb helyszíne, amely a főszereplők nászútjának hátterét biztosította. A monumentális kastély és a hozzátartozó hatalmas tó ma is látogatható, lehetőséget adva a rajongóknak egy kellemes csónakázásra a birtokon.