A Bridgerton család forgatási helyszínei a György-kori Angliába repítenek.

A Bridgerton család forgatási helyszínei, amelyeket te is felkereshetsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 13:45
A sikersorozat óriási turisztikai hullámot indított el Anglia történelmi városaiban, ahol a látogatók száma a mérések szerint több mint ötven százalékkal emelkedett. A rajongók körében egyre népszerűbbek a Bridgerton család forgatási helyszínei, amelyek közül sok az eredeti György-korabeli pompájában maradt fenn az utókor számára. Cikkünkben most te is beleshetsz a kulisszák mögé.
Etédi Alexa
A produkció látványvilága a XIX. század eleji nemesi eleganciát idézi meg, a készítők pedig nagy hangsúlyt fektettek a történelmi hitelességre és a látványos külső terekre. A Bridgerton család forgatási helyszíneinek listája Londontól Bath városán át egészen a vidéki kúriákig terjed, lehetőséget adva az utazóknak, hogy belépjenek a sorozat pazar báltermeibe és kertjeibe.

A Bridgerton család forgatása egy külső helyszínen.
A Bridgerton család forgatási helyszínei élénk turisztikai hullámot generáltak Anglia különböő városaiban. 
Fotó:  Northfoto
  • Hét ikonikus térség: a sorozat helyszínei Londontól Bath városán át egészen a vidéki Oxfordshire-ig és Surrey-ig terjednek.
  • Valódi történelem: a produkció olyan autentikus épületeket használ, mint a királyi Kew-palota vagy London legrégebbi könyvesboltja.
  • Látogatható díszletek: a legtöbb kastély és park, köztük a Castle Howard is, nyitva áll a turisták előtt.

A Bridgerton család forgatási helyszínei Londonban és környékén

London

A népszerű sorozatban, a Bridgerton család történetében számos ponton felbukkan a brit főváros, így a királyi családnak otthont adó Kew-palotától kezdve a Piccadillyn található legrégebbi könyvesboltig. A látogatók felfedezhetik az egyébként is közkedvelt Greenwich elegáns tereit, vagy a Hampton Court-palota kertjeit, amelyek hitelesen adják vissza a régens korszak pezsgő társasági életének hangulatát.

A londoni Kew-palota és barokk díszkertjének buxusai.
A londoni Kew-palota és gyönyörű kertjei az egyik legizgalmasabb forgatási helyszínnek számítanak. 
Fotó: goga18128 /   shutterstock

Chatham

A Londontól egyórányira fekvő település történelmi hajógyára a sorozat szegényebb negyedeinek és a bokszklubnak biztosított autentikus, macskaköves hátteret. Ez a helyszín emlékezteti az utazókat a korszak ipari és sporttörténeti jelentőségére, hiszen itt elevenedik meg a fekete ökölvívók világa.

Bath

A délnyugat-angliai város, Bath aranyszínű mészkőépületeivel a produkció egyik legfontosabb bázisa, ahol a Royal Crescent és a Holburne Múzeum is központi szerepet kap. A látogatók számára ez a település kínálja a legegységesebb György-korabeli látképet, kiegészítve olyan különlegességekkel, mint Madame Delacroix kalapszalonjának valós épülete.

Bath híres épületegyüttese, a Royal Crescent a magasból fotózva.
Bath ikonikus épületegyüttese, a Royal Crescent a filmsorozaton kívül is igazi látványosságnak számít. 
Fotó: Alexey Fedorenko /   shutterstock

York

Az észak-angliai város közelében található Castle Howard a sorozat egyik legromantikusabb helyszíne, amely a főszereplők nászútjának hátterét biztosította. A monumentális kastély és a hozzátartozó hatalmas tó ma is látogatható, lehetőséget adva a rajongóknak egy kellemes csónakázásra a birtokon.

Oxfordshire

Ebben a megyében található a világörökség részét képező Blenheim-palota, amely a királyi udvar pompáját hivatott reprezentálni a képernyőn. A térség újabb helyszíne a Kingston Bagpuize House, amely a harmadik évadban a Mondrich család felemelkedésének és új otthonának szimbólumává vált.

A Blenheim-kastély Angliában, a Bridgerton család egyik forgatási helyszíne.
Az 1705-1722 között épült, elegáns Blenheim-kastély Anglia egyik legnagyobb épülete ma UNESCO Világörökségi helyszín.
Fotó: Edwin Butter /   shutterstock

Surrey

A Londontól délnyugatra fekvő megye legfőbb vonzereje a Painshill Park, ahol a Featherington család emlékezetes szabadtéri piknikjét rögzítették a kamerák. A park tájképi kertjei és barlangjai a mai napig a XIX. századi angol kertépítészet egyik legszebb, élő példájának számítanak.

Buckinghamshire

A megye ékköve a Claydon House, egy XVIII. századi kúria, amely a sorozat harmadik évadában debütált fontos forgatási helyszínként. Az épület különlegessége az interaktív múzeumi részleg, ahol a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a történelmi bútorokkal és a korabeli miliővel.

An,Aerial,View,Of,The,Historic,Claydon,House,In,The
A gyönyörű Claydon House számos filmben feltűnt már a Bridgerton család mellett, így például az 1996-os Emma, valamint a 2025-ös Downton Abbey: A nagy finálé című filmek kulisszájaként.
Fotó: Wirestock Creators /   shutterstock

Nézd meg a Bridgerton család forgatásának titkait:

