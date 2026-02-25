A Bridgerton család forgatási helyszínei, amelyeket te is felkereshetsz

A produkció látványvilága a XIX. század eleji nemesi eleganciát idézi meg, a készítők pedig nagy hangsúlyt fektettek a történelmi hitelességre és a látványos külső terekre. A Bridgerton család forgatási helyszíneinek listája Londontól Bath városán át egészen a vidéki kúriákig terjed, lehetőséget adva az utazóknak, hogy belépjenek a sorozat pazar báltermeibe és kertjeibe.
A népszerű sorozatban, a Bridgerton család történetében számos ponton felbukkan a brit főváros, így a királyi családnak otthont adó Kew-palotától kezdve a Piccadillyn található legrégebbi könyvesboltig. A látogatók felfedezhetik az egyébként is közkedvelt Greenwich elegáns tereit, vagy a Hampton Court-palota kertjeit, amelyek hitelesen adják vissza a régens korszak pezsgő társasági életének hangulatát.
A Londontól egyórányira fekvő település történelmi hajógyára a sorozat szegényebb negyedeinek és a bokszklubnak biztosított autentikus, macskaköves hátteret. Ez a helyszín emlékezteti az utazókat a korszak ipari és sporttörténeti jelentőségére, hiszen itt elevenedik meg a fekete ökölvívók világa.
A délnyugat-angliai város, Bath aranyszínű mészkőépületeivel a produkció egyik legfontosabb bázisa, ahol a Royal Crescent és a Holburne Múzeum is központi szerepet kap. A látogatók számára ez a település kínálja a legegységesebb György-korabeli látképet, kiegészítve olyan különlegességekkel, mint Madame Delacroix kalapszalonjának valós épülete.
Az észak-angliai város közelében található Castle Howard a sorozat egyik legromantikusabb helyszíne, amely a főszereplők nászútjának hátterét biztosította. A monumentális kastély és a hozzátartozó hatalmas tó ma is látogatható, lehetőséget adva a rajongóknak egy kellemes csónakázásra a birtokon.
Ebben a megyében található a világörökség részét képező Blenheim-palota, amely a királyi udvar pompáját hivatott reprezentálni a képernyőn. A térség újabb helyszíne a Kingston Bagpuize House, amely a harmadik évadban a Mondrich család felemelkedésének és új otthonának szimbólumává vált.
A Londontól délnyugatra fekvő megye legfőbb vonzereje a Painshill Park, ahol a Featherington család emlékezetes szabadtéri piknikjét rögzítették a kamerák. A park tájképi kertjei és barlangjai a mai napig a XIX. századi angol kertépítészet egyik legszebb, élő példájának számítanak.
A megye ékköve a Claydon House, egy XVIII. századi kúria, amely a sorozat harmadik évadában debütált fontos forgatási helyszínként. Az épület különlegessége az interaktív múzeumi részleg, ahol a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a történelmi bútorokkal és a korabeli miliővel.
Nézd meg a Bridgerton család forgatásának titkait:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.