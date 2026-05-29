„Ez egy olyan ország, ahol nem szabad hibázni” – Interjú a 20 éve Japánban élő Balogh Áronnal

A felkelő nap országa a legtöbb európai ember számára egyszerre tűnik futurisztikus utópiának és szigorú szabályok közé szorított, zárt világnak. Sokan rajonganak a kultúráért, de azt már kevesebben tudják, hogyan is néznek ki valójában a japán mindennapok a csillogó turisztikai látványosságokon túl. Hajlongó helyiek, neonfényes utcák, szupermodern technológia és évszázados tradíciók keverednek ebben a különleges társadalomban.

Ilyenek a japán mindennapok egy magyar származású angoltanár szemével: Balogh Áron és japán felesége.

Fotó: Balogh Áron

Kulturális kontrasztok: hogyan váltotta fel a neonfényes Tokió sztereotípiáját a mindennapi valóság, az idősödő társadalom és a zárt, érzelemmentesnek tűnő közösség?

Európai gyökerek és japán tradíciók: miért nem hajlandó Áron a mai napig szürcsölni a levest, és hogyan fér meg egymás mellett a tatami szoba a high-tech WC-vel?

miért nem hajlandó Áron a mai napig szürcsölni a levest, és hogyan fér meg egymás mellett a tatami szoba a high-tech WC-vel? A jövő képlékenysége: miért tervezi a család 23 év után a visszaköltözést Új-Zélandra, és milyen kihívások elé állítja őket fiuk kettős identitása?

De vajon milyen lehet külföldiként nemcsak látogatóba érkezni ide, hanem valóban gyökeret ereszteni és családot alapítani? Balogh Áron húsz évvel ezelőtt egy szerelemnek köszönhetően vágott bele élete legnagyobb kalandjába, és azóta Tokióban építette fel az életét. Angoltanárként nap mint nap a helyi közösség aktív része, így első kézből tapasztalhatta meg a szigetország legmélyebb kulturális sajátosságait.

Interjúnkból kiderül, hogyan birkózott meg az elején a kaotikus metróhálózattal, és miért tartja magát ma is makacsul bizonyos európai szokásokhoz. Áron kendőzetlen őszinteséggel mesél a helyiek érzelemmentesnek tűnő világáról, a mindent átható megfelelési kényszerről, de a szép oldalakról, például az idősek iránti mély tiszteletről is. Tarts velünk egy izgalmas utazásra, amelynek során garantáltan más szemmel nézel majd erre a titokzatos országra!

Áron a kint töltött évek alatt Japán 47 prefektúrájából 41-et már bejárt.

Fotó: Balogh Áron

Hogy jött az ötlet, hogy éppen Japánba költözz, miért döntöttél úgy, hogy belevágsz?

Húsz éve Új-Zélandon éltem, és a munkahelyemen megismertem egy japán hölgyet, akivel pár hónap múltán romantikus kapcsolatba kerültem. Összeköltöztünk, és mivel angoltanár a végzettségem, elterveztem, hogy egy évet Japánban fogok dolgozni. Kaptam az új-zélandi munkahelyemtől egy egyéves fizetés nélküli szabadságot, így ketten belevágtunk a számomra nagy kalandba.