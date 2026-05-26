Időutazás a Selyemúton: Jázmin felfedezte Üzbegisztán rejtett kincseit

Egy üzbegisztáni utazás garantáltan mindig tartogat valami egészen megmagyarázhatatlan varázslatot, ahol a történelem viharai és a Selyemút egykori csillogása lépten-nyomon tetten érhető. Tófalusy Jázmin pontosan ebbe az egzotikus és kontrasztokkal teli világba csöppent bele, amikor 2011-ben útra kelt, hogy felfedezze Timur Lenk egykori birodalmát.

Egy üzbegisztáni utazás elmaradhatatlan látnivalói a középkori mecsetek és medreszék, amelyek lenyűgöző műalkotások (a képen a szamarkandi Sher Dor medresze).

Kulturális kontrasztok: hogyan váltották fel a monumentális Lenin és Sztálin szobrokat a tiszteletparancsoló Timur Lenk emlékművek Üzbegisztán-szerte.

Üzbegisztáni utazás: a Selyemút legszebb látnivalói

Jázmin nem mindennapi kalandjai során a szovjet múlt monumentális emlékei és az ezeréves iszlám építészet, a Selyemút remekművei között kalandozott. Útja során nemcsak a világörökségi helyszínek grandiózus mecseteit és medreszéit járta be, de bepillantást nyert a helyi kultúrába is.

Taskent az 1966-os földrengés után újjáépült, a Lenin és Sztálin szobrokat felváltották Timur szobrai, de a tágas közterek ma is megvannak, amik a szovjet időszakra emlékeztetnek.

Megismerte a buharai zsidóság lenyűgöző históriáját, és részese volt egy egészen szürreális, országos esküvői láznak is. A fagyos novemberi napok ellenére a helyiek vendégszeretete és a gőzölgő nemzeti ételek hamisítatlan, meleg atmoszférát teremtettek. A modern gyorsvasutak árnyékában, olajkályhás szovjet vonaton zötykölődve Jázmin egy olyan Üzbegisztánt láthatott, amely azóta talán már nem is létezik. Most megosztja velünk a legemlékezetesebb pillanatait, a behavazott görögdinnyék abszurd látványától kezdve a véres kezű hódítók örökségéig.

Üzbegisztán kettőssége: a posztszovjet éra tágas terei és modern épületei, valamint a Selyemút korának elmaradhatatlan közlekedési eszköze, a teve.

Kezdjük az elején: miért pont Üzbegisztán volt az úti cél?

Korábban már jártam Iránban, ahol teljesen beleszerettem a középkori, közép-ázsiai iszlám építészetbe, a szamárhátíves ablakok formájába, a monumentális iwanokba – jellegzetes iszlám építészeti elem, egy boltozatos vagy kupolás csarnok, amely az egyik oldalán teljesen nyitott – és az egyedülálló kék csempékbe. Amikor adódott a lehetőség, hogy eljussak az egykori Selyemút szívébe, egyszerűen nem tudtam rá nemet mondani. Tudtam, hogy Üzbegisztánban, Timur Lenk egykori birodalmában mindezt még koncentráltabban, még monumentálisabb formában láthatom viszont.