Tevehús és csadorban fürdés – Így járta be fillérekből Iránt Andrea

Utcai pénzváltás Teheránban: ez is egy különlegessége az országnak, sokkal jobban váltanak, mint a hivatalos pénzváltók, és megbízhatóak is.

Hogyan tudtátok megtervezni az utat okostelefonok nélkül?

A Lonely Planetből szerveztünk mindent. Akkor még nem volt okostelefon, így abból néztük ki a szállásokat és az útvonalakat is. Teheránba érkeztünk, ott kezdtük az utat. Itt a Nemzeti Ékszerek Kincstárát – ahol a világ legnagyobb koronaékszer gyűjteményét őrzik –, az Azadi-tornyot, az amerikai követséget néztük meg, utóbbinál viszont rögtön ránk szóltak, hogy tilos fotózni.

Nagyon megmaradt bennem, hogy mennyire másképp működött minden: a metrón külön női és családi kocsik voltak, a buszokon is elkülönítették a férfiakat és a nőket. Ezeket nagyon komolyan vették. A metró egyébként sokkal modernebb volt, mint nálunk, légkondicionált és nagyon tiszta. Az irániak egyébként nagyon büszkék a hazájukra, Perzsiára.

A teheráni amerikai nagykövetség kerítése, amelynek színes graffitijei mára a főváros egyik legtöbb turistát vonzó látványossága lett.

Yazdban rögtön egy kórházban kötöttetek ki, aztán jött a sivatag. Mi történt ott pontosan?

Teheránból távolsági busszal mentünk Yazdba, ahol gyönyörű tradicionális szállásunk volt, belső udvarral, régi perzsa hangulattal. Ott próbálta ki Sari a tevehúst, ami után kórházba került. Maga a kórház eléggé lerobbant volt, nyolcágyas kórtermekkel, de az ellátás meglepően jó volt, ráadásul ingyenes. A gyógyszereknek köszönhetően egy nap alatt rendbe is jött. Yazdban megnéztük a Hallgatás tornyait, ahová a zoroasztriánusok a halottaikat tették ki, még az 50-es években is így temetkeztek, de aztán ezt a fertőzésveszély miatt betiltották, valamint a tűztemplomot és az óvárost is megnéztük a Péntek-mecsettel.

A yazdi Hallgatás tornyai, ahová a zoroasztriánusok kirakták halottaikat. Amint a természet (nap, szél, vadállatok) elvégezte a feladatát, a csontokat a középen lévő osszáriumba helyezték.

Innen Kermánba mentünk tovább, ahol egy taxisofőrnél aludtunk, akit a Lonely Planetből találtunk. Ő elvitt minket étterembe, ahol elég abszurd jelenetnek voltunk tanúi: a taxisunknál teljesen természetes volt, hogy mivel ő nem kapott villát, simán elvette a szomszéd asztalról azt, amivel más már evett. Mi csak néztünk, de ott ez nem volt téma. Majd a Kaluts-sivatag következett, ami az egyik legerősebb élmény volt számomra. Ott maradtunk egyedül a sivatagban éjszakára is, közel az afgán határhoz, amikor hirtelen megjelent egy dzsip fegyveres katonákkal, hogy mit keresünk ott. Mondtuk, hogy csillaghullást nézni jöttünk. Kicsit megijedtünk, de végül nagyon barátságosak voltak, inkább csak vigyázni akartak ránk. Maga a sivatag olyan volt, mintha egy másik bolygón lennél: a homokdűnék úgy néztek ki, mint egy megfagyott tenger hullámai, teljes csend volt, semmi nem mozdult. Gyönyörű volt.