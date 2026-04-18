Bakancsban a Selyemúton – Afganisztán és Pakisztán rejtett kincsei egy magyar orvos szemével

Közép-Ázsia vidékein járva olyan emlékekbe botlunk, amelyek alapjaiban határozták meg a kontinensek közti kapcsolatokat. Ez a térség a híradók háborús képsorai mögött egy egészen más arcot is rejt: itt, a Selyemút mentén kék mozaikos mecsetek és évezredes romvárosok mesélnek a múltról. Az alábbi interjúban egy olyan utazó kalauzol minket, aki katonai missziók és civil felfedezések során is megtalálta a történelem nyomait.

Ha Afganisztánba, vagy Pakisztánba visz a szerencséd, sok helyütt még ma is az ókori Selyemút nyomvonalán haladsz.

Hivatás és régészet: különleges betekintés Afganisztán rejtett kincsei közé.

Görög-buddhista emlékek: ahol Nagy Sándor öröksége találkozik a keleti vallásokkal.

ahol Nagy Sándor öröksége találkozik a keleti vallásokkal. Magyar vonatkozások: erdélyi festőművész és Kőrösi Csoma Sándor nyomai a pakisztáni várakban.

A Selyemút elfeledett kincsei Afganisztán és Pakisztán területén

Dr. Toperczer István eredetileg régésznek készült, végül azonban orvosszakmája révén jutott el Afganisztánba, majd később magánúton járta be Pakisztánt az Indus völgyét követve. Vele beszélgettünk a görög szobrok és buddhista sztúpák különleges keveredéséről, a kinti magyar vonatkozásokról és a lépten-nyomon felbukkanó múlt emlékeiről.

Dr. Toperczer István Pakisztánban, Benazir Bhutto sírjánál.

Hogy kerültél Afganisztánba?

Valójában katonai misszió keretében jutottam ki, de a történet mélyebben gyökerezik. Eredetileg régésznek készültem, így a történelmi emlékek iránti érdeklődés nálam természetes. Amikor kint voltam, minden lehetőséget megragadtam, hogy lássam a múlt nyomait. Afganisztánban persze nincs olyan opció, mint egy klasszikus turistaút esetében, hogy csak úgy befizetsz egy városnézésre. De ha akadt egy feladat, és a közelben volt valami látnivaló, akkor azt közelről is megfigyelhettük. Ha az út mellett mentünk el, le is lehetett fotózni ezeket. Így sikerült elcsípni olyan helyszíneket, amikről más csak a szakkönyvekben olvas.

Az afganisztáni Mazar-e Sharif híres Kék mecsete a magasból.

Melyek voltak azok a helyszínek, amik a legnagyobb hatást tették rád Afganisztánban?

Mazar-e Sharif környéke és maga a város felejthetetlen, különösen a Kék Mecset, ami tényleg egyedülálló látvány. A házak között haladva pedig régi karavánszerájok maradványait fedezheti fel az ember, ahol egykor a kereskedők pihentek meg. De ott van Balkh is, egy 2500 éves történelmi város, amely arról nevezetes, hogy Buddha első két tanítványa is innen származott, illetve Nagy Sándor is itt vette feleségül Roxanét. Balkhnál régi buddhista kolostorok és agyagból épült paloták maradványai találhatók. Persze ezek vályogépületek, nem monumentális kővárakat kell elképzelni, hanem földből gyúrt építményeket.