BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ezek a tokiói japánkertek a leghangulatosabb úti célok a japán fővárosban.

Tokió rejtett csodái: japánkertek a hatalmas metropolisz szívében

park
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 12:45
Tokióról legtöbbünknek a nyüzsgés jut eszébe, pedig a város a csend mestere is. A japánkertek különös világa olyan menedéket kínál, ahol a rohanó metropolisz egyik pillanatról a másikra háttérzajjá halkul.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Tokió első pillantásra végtelen lendület: folyton nyüzsgő tömegek, csillogó toronyházak és lüktető utcák. Mégis, az itt található japánkertek hálózata mintha egy másik, lassabban hömpölygő időből maradt volna ránk. Ezek a terek a hajdani Edo kori udvarházak örökségei, amelyekben a tájépítészet nem pusztán díszlet volt, hanem meditációs eszköz – a figyelem, a ritmus és a nyugalom terepe. A város ma is e kettősséget őrzi: a modernitás és a több évszázados szemlélet keverékét.

  • A japánkertek Tokióban a város rejtett, zen ihletésű csendjét őrzik.
  • A nagy parkok évszakonként más arcot mutatnak, a sakurától az őszi fényekig.
  • A történelmi terekben a régi Edo hangulata ma is kézzel fogható.
A japánkertek, a pavilonok, tavak, cseresznyefák szépsége nyugalmat sugároznak.
A tokiói japánkertek a nyugalom szigetei a nyüzsgő metropolisz szívében
Fotó: RuslanKphoto /  Shutterstock 

A japánkertek és a város ritmusa

A japánkertek Tokióban nem csupán történelmi örökségek. Sokuk szellemiségét a zen határozza meg: az egyszerűség, az éber figyelem és a természet finom változásainak követése. A látogató nemcsak néz, hanem észlel – és ebben a tempóban a város is más arcát mutatja.

A zen hagyománya Kínából érkezett Japánba, de Tokió kertjeiben vált igazán saját nyelvvé. A kavicsok rajzolata, a moha puha szőnyege, a víz csendes felülete mind arra késztet, hogy először érezz, és csak utána gondolkodj. 

Cseresznyevirágzás: Shinjuku Gyoen

A Shinjuku Gyoen a város egyik legszelídebb zöld szigete, két lépésre Tokió legzajosabb közlekedési csomópontjától. A hajdani császári kert hatalmas gyepfelületei, íves tavai és több száz sakurafája tavasszal különös ünneppé állnak össze. A hanami itt családias, visszafogott – az alkoholfogyasztás tilalma miatt a hangulat könnyedén megmarad csendes szemlélődésnek. A kert különlegessége, hogy a több tucat cseresznyefa fajta más-más időben virágzik, így a sakuraszezon heteken át tartó élmény (nem véletlen, hogy még Magyarországon is kedvelt látványosság).

A Shinjuku Gyoen japánkert cseresznyefavirágzás idején izgalmas úti cél.
A japánkertek egyik legvarázslatosabb úti célja a Shinjuku Gyoen, amely elsősorban a cseresznyefavirágzás idején vonzza a látogatókat - akár messze földről is
Fotó: LEOCHEN66 /  Shutterstock 

Őszi fények: Rikugien

Az őszi színekért Tokióban Rikugien a legbiztosabb választás. A XVII. század végén épült kertet a klasszikus waka költészet ihlette: minden ösvény, minden fenyő elhelyezése egy verssor vizuális párja. A központi tó partján a juharok és ginkgók tűzszínei tükröződnek a vízen, a dombtető teaházából pedig a város szinte teljesen eltűnik a látóhatár mögött. A kert legszebb ritmusa az, ahogy a táj hol elrejtőzik, hol feltárul: egy szűk ösvény után hirtelen tó nyílik meg előtted, mintha maga a kert döntene arról, mikor mit mutat meg.

A Rikugien japánkert elsősorban ősszel kedvelt úti cél
Ha őszi színekre, meleg fényekre vágysz, irány a Rikugien japánkert, mely nevének jelentése a "hat alapelv kertje"
Fotó: Mistervlad /  Shutterstock 

A régi Edo levegője: Hama-rikyu

A felhőkarcolók között megbúvó Hama-rikyu a tengerhez kötődő Tokió emléke. Egykor sógunok rezidenciája volt, és különlegessége, hogy tava ma is összeköttetésben áll a Tokiói-öböllel – a vízszint az áramlással együtt változik. A kertben még fellelhetők a régi vadászhelyek és a korabeli fenyők, de az igazi élmény a lebegő teaház, ahol a modern város körvonalai ellenére a látogató úgy érezheti, mintha visszarepült volna néhány évszázaddal korábbra.

A tokiói Hama-rikyu japánkert teaházáról nevezetes.
A Szumida-folyó torkoltában kialakított gyönyörű Hama-rikyu japánkert 1946 óta várja ismét a látogatókat
Fotó: Yasemin Olgunoz Berber /  Shutterstock 

Az Edo kor példázata: Koishikawa Korakuen

A Koishikawa Korakuen Tokió egyik legrégebbi kertje, amely a klasszikus kínai hatásokat és a japán tájértelmezést ötvözi. A központi tó a Biwa-tavat idézi, a szigetek, hidak és vízesések finoman belesimulnak a természetes domborzatba. A kertben látható hatalmas sziklák nem csupán dekorációk: egykor státuszszimbólumot jelentettek, hiszen a feudális földesurak, a daimjók saját tartományaikból szállították őket ide – a hatalom szó szerinti megmozgatásával.

A Koishikawa Korakuen japánkert őszi színekben pompázik.
Az 1629-ben létrehozott Koishikawa Korakuen japánkert egyike a három fennmaradt daimjó kertnek (amelyet tartományurak építtettek) a Rikugien és a Hama-rikyu mellett
Fotó: Mistervlad /  Shutterstock 

A palotakert csendje: Ninomaru

A császári palota keleti kertjei sok utazó számára meglepetést kínálnak: a palota közvetlen környezetébe is be lehet lépni. A Ninomaru kertje a város egyik legcsendesebb pontja, ahol a fák évszakonként változó ritmusban keretezik a sétautakat. Ha szerencséd van, egy-egy pillanatra akár a császári család tagjai is feltűnhetnek a távolban – ritka, de nosztalgikus látvány, amely még közelebb hozza Tokió múltját.

A Ninomaru japánkert tava őszi hangulatban.
A Ninomaru japánkertet először a Tokugava sógunátus idején (1603–1868) építették egyfajta palotaként, ahol a sógun örököse élt. Ma a japán császár rezidenciájának kertje
Fotó: Richie Chan /  Shutterstock 

Nem véletlen, hogy a világ számos pontján igyekeznek hasonló lenyűgöző japánkerteket kialakítani, amelyek a csend, a nyugalom szigetei, és gyógyírt jelentenek a léleknek, megnyugvást a fejnek. Magyarországon is számos ilyen kert található, ezek egyike a mutatós zuglói japánkert

Nézz további japánkerteket az alábbi videóban:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
