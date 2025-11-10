Ezek Európa legfertőzöttebb helyszínei a zsebtolvajoktól – Mutatjuk, hol kell nagyon vigyáznod

Noha a gyönyörű katalán város, Barcelona hírhedt a zsebtolvajlás magas arányáról (különösképpen a La Rambla sétálóutcán kell figyelni a zsebesekre), mégsem Spanyolországban a legmagasabb ennek a fajta bűncselekménynek a száma. Cikkünkben elmondjuk, hol kell legjobban odafigyelni az ilyen kellemetlenségekre és mit tegyünk, hogy lehetőség szerint a legjobban megóvjuk értékeinket.

A turiszikailag legforgalmasabb vársokban már plakátokon figyelmeztetnek a zsebtolvajokra!

Fotó: Photology1971

Itt van a legtöbb zsebtolvaj Európában

A probléma egész Európa-szerte, sőt, a világ bármely táján egyre fenyegetőbb, azonban van egy ország – amely ráadásul a magyar utazók körében is népszerű – ahol mind közül a legrosszabb a helyzet.

A Quotezone.co.uk brit utazási biztosítótársaság tavaly összeállította azon helyek listáját, ahol a turisták a legnagyobb valószínűség szerint zsebtolvajok áldozataivá válhatnak, az első helyen pedig Olaszország végzett. Ezt az eredményt azok a turisták is alátámasztották, akik egy adott turisztikai célpontról írtak véleményt a különböző utazási oldalakon, mint például a TripAdvisorra.

A Trevi-kút környéke tavasztól őszig mindig zsúfolt, így ez a helyszín a zsebtolvajok egyik legkedveltebb terepe.

Fotó: vvoe

Róma gyönyörű Trevi-kútjának környéke az ország egyik zsebtolvaj-gócpontja, amely abból a több mint 100 ezer értékelésből derül ki, amelyet az utazók saját tapasztalatuk alapján írtak. Ezekben a bejegyzésekben pedig több százszor említik a bűnözőket.

Mivel a helyszín tavasztól őszig túlzsúfolt, mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy legyenek nagyon óvatosak, amikor a Trevi-kútnál járnak.

Zsebesek mindenhol előfordulhatnak!

Persze nemcsak az egyes turisztikai nevezetességek környékén kell odafigyelni a zsebesekre, hanem az olyan zsúfolt csomópontokon is, mint a repülőterek, vasútállomások, metróhálózatok, buszok, villamosok, vonatok, szállodák előterei, vagy éppen bizonyos utcák.

A mindig zsúfolt turisztikai csomópontok - mint például a repülőterek - szintén ideális terepek a zsebtolvajok számára.

Fotó: Chalermpon Poungpeth

A Quotezone kutatása szerint Olaszországot szorosan követi Franciaország, ahol a párizsi Eiffel-torony környéke különösen hírhedt. Ezt a helyszínt legalább 800 utazó említi, ahol nagy probléma a zsebtolvajok áldatlan működése. Itt azonban nem csak a zsebesekre, de az utcai illegális játékkal csalókra (mint például az “itt a piros, hol a piros”) is figyelmeztetnek.