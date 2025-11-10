Ezek Európa legfertőzöttebb helyszínei a zsebtolvajoktól – Mutatjuk, hol kell nagyon vigyáznod

Noha a gyönyörű katalán város, Barcelona hírhedt a zsebtolvajlás magas arányáról (különösképpen a La Rambla sétálóutcán kell figyelni a zsebesekre), mégsem Spanyolországban a legmagasabb ennek a fajta bűncselekménynek a száma. Cikkünkben elmondjuk, hol kell legjobban odafigyelni az ilyen kellemetlenségekre és mit tegyünk, hogy lehetőség szerint a legjobban megóvjuk értékeinket.
A probléma egész Európa-szerte, sőt, a világ bármely táján egyre fenyegetőbb, azonban van egy ország – amely ráadásul a magyar utazók körében is népszerű – ahol mind közül a legrosszabb a helyzet.
A Quotezone.co.uk brit utazási biztosítótársaság tavaly összeállította azon helyek listáját, ahol a turisták a legnagyobb valószínűség szerint zsebtolvajok áldozataivá válhatnak, az első helyen pedig Olaszország végzett. Ezt az eredményt azok a turisták is alátámasztották, akik egy adott turisztikai célpontról írtak véleményt a különböző utazási oldalakon, mint például a TripAdvisorra.
Róma gyönyörű Trevi-kútjának környéke az ország egyik zsebtolvaj-gócpontja, amely abból a több mint 100 ezer értékelésből derül ki, amelyet az utazók saját tapasztalatuk alapján írtak. Ezekben a bejegyzésekben pedig több százszor említik a bűnözőket.
Mivel a helyszín tavasztól őszig túlzsúfolt, mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy legyenek nagyon óvatosak, amikor a Trevi-kútnál járnak.
Persze nemcsak az egyes turisztikai nevezetességek környékén kell odafigyelni a zsebesekre, hanem az olyan zsúfolt csomópontokon is, mint a repülőterek, vasútállomások, metróhálózatok, buszok, villamosok, vonatok, szállodák előterei, vagy éppen bizonyos utcák.
A Quotezone kutatása szerint Olaszországot szorosan követi Franciaország, ahol a párizsi Eiffel-torony környéke különösen hírhedt. Ezt a helyszínt legalább 800 utazó említi, ahol nagy probléma a zsebtolvajok áldatlan működése. Itt azonban nem csak a zsebesekre, de az utcai illegális játékkal csalókra (mint például az “itt a piros, hol a piros”) is figyelmeztetnek.
A zsebtolvaj-listán Olaszországot és Franciaországot Spanyolország követi a harmadik helyen, míg Németország a negyedik.
Greg Wilson, a Quotezone.co.uk vezérigazgatója így figyelmeztetett:
Lopás bárhol megtörténhet, a turisztikai látványosságok pedig kényelmes helyszínek a bűnözők számára, hogy kirámolják az utazók pénztárcáit és kézitáskáit, miközben azok a látnivalók felfedezésével vannak elfoglalva.”
Néhány tipp a biztonság kedvéért:
Az alábbi videót is érdemes megnézni, hogy ne legyünk zsebesek áldozatai:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.