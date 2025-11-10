Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezek Európa legfertőzöttebb helyszínei a zsebtolvajoktól – Mutatjuk, hol kell nagyon vigyáznod

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 07:45
A zsebtolvajlás létező és komoly probléma az olyan turisztikailag népszerű városokban, mint például Barcelona, mégsem Spanyolország áll e szégyenletes lista élén. Íme zsebtolvaj-körképünk Európából.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Noha a gyönyörű katalán város, Barcelona hírhedt a zsebtolvajlás magas arányáról (különösképpen a La Rambla sétálóutcán kell figyelni a zsebesekre), mégsem Spanyolországban a legmagasabb ennek a fajta bűncselekménynek a száma. Cikkünkben elmondjuk, hol kell legjobban odafigyelni az ilyen kellemetlenségekre és mit tegyünk, hogy lehetőség szerint a legjobban megóvjuk értékeinket.

plakátok figyelmeztetnek a zsebtolvajokra
A turiszikailag legforgalmasabb vársokban már plakátokon figyelmeztetnek a zsebtolvajokra!
Fotó: Photology1971

Itt van a legtöbb zsebtolvaj Európában

A probléma egész Európa-szerte, sőt, a világ bármely táján egyre fenyegetőbb, azonban van egy ország – amely ráadásul a magyar utazók körében is népszerű – ahol mind közül a legrosszabb a helyzet. 

A Quotezone.co.uk brit utazási biztosítótársaság tavaly összeállította azon helyek listáját, ahol a turisták a legnagyobb valószínűség szerint zsebtolvajok áldozataivá válhatnak, az első helyen pedig Olaszország végzett. Ezt az eredményt azok a turisták is alátámasztották, akik egy adott turisztikai célpontról írtak véleményt a különböző utazási oldalakon, mint például a TripAdvisorra. 

tömeg a Trevi-kút mellett ahol könnyen zsebtolvajok prédájává válhatunk
A Trevi-kút környéke tavasztól őszig mindig zsúfolt, így ez a helyszín a zsebtolvajok egyik legkedveltebb terepe.
Fotó: vvoe

Róma gyönyörű Trevi-kútjának környéke az ország egyik zsebtolvaj-gócpontja, amely abból a több mint 100 ezer értékelésből derül ki, amelyet az utazók saját tapasztalatuk alapján írtak. Ezekben a bejegyzésekben pedig több százszor említik a bűnözőket.

Mivel a helyszín tavasztól őszig túlzsúfolt, mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy legyenek nagyon óvatosak, amikor a Trevi-kútnál járnak. 

Zsebesek mindenhol előfordulhatnak!

Persze nemcsak az egyes turisztikai nevezetességek környékén kell odafigyelni a zsebesekre, hanem az olyan zsúfolt csomópontokon is, mint a repülőterek, vasútállomások, metróhálózatok, buszok, villamosok, vonatok, szállodák előterei, vagy éppen bizonyos utcák. 

zsúfolt közlekedési csomópontokon reptereken is zsebtolvajok áldozatai lehetünk
A mindig zsúfolt turisztikai csomópontok - mint például a repülőterek - szintén ideális terepek a zsebtolvajok számára.
Fotó: Chalermpon Poungpeth

A Quotezone kutatása szerint Olaszországot szorosan követi Franciaország, ahol a párizsi Eiffel-torony környéke különösen hírhedt. Ezt a helyszínt legalább 800 utazó említi, ahol nagy probléma a zsebtolvajok áldatlan működése. Itt azonban nem csak a zsebesekre, de az utcai illegális játékkal csalókra (mint például az “itt a piros, hol a piros”) is figyelmeztetnek.

a párizsi Eiffel toronynál is lehetnek zsebesek a tömegben
A párizsi Eiffel-torony környékén is mindig nagy a tömeg, ahol szintén figyelni kell, nehogy az embert megfosszák értékeitől!
Fotó: Pandora Pictures

A zsebtolvaj-listán Olaszországot és Franciaországot Spanyolország követi a harmadik helyen, míg Németország a negyedik. 

Greg Wilson, a Quotezone.co.uk vezérigazgatója így figyelmeztetett: 

Lopás bárhol megtörténhet, a turisztikai látványosságok pedig kényelmes helyszínek a bűnözők számára, hogy kirámolják az utazók pénztárcáit és kézitáskáit, miközben azok a látnivalók felfedezésével vannak elfoglalva.”

a La Rambla utca Barcelonában ahol szintén sok a zsebtolvaj
A barcelonai La Rambla mindig is hirhedt volt a zsebeseiről, s bár már nem ez a város a listavezető, most sem árt odafigyelni a zsebtolvajokra!
Fotó: Prometheus72

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a lopás, rablás illetve a zsebtolvajok által okozott kellemetlenségeket?

Néhány tipp a biztonság kedvéért:

  • Tartsd becipzárazva, és szorosan magadnál a táskádat.
  • Az értéktárgyaidat ne a könnyen hozzáférhető zsebekben tartsd.
  • Csak a legszükségesebb mennyiségű pénz legyen nálad
  • Nagyobb értékeidet tartsd a szállodai széfben elzárva
  • Útleveledről készíts fénymásolatot, vagy fotót, az eredetit ne vidd magaddal.

Az alábbi videót is érdemes megnézni, hogy ne legyünk zsebesek áldozatai:

