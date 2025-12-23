A világ legveszélyesebb országai és városai, amelyeket mindenképpen kerülj el

A világkockázati térképet a világméretű utazási kockázatokra specializálódott Safeture and Riskline fejlesztette ki, akik szerint 2026-ban Afganisztán, Mianmar és Pakisztán is a világ legveszélyesebb országai közé tartoznak, ahol a turisták élete közvetlen veszélyben forog, de legalább ennyire instabil a helyzet Szudánban, Dél-Szudánban, Ukrajnában, Haitin, Venezuelában, Ecuadorban és Szomáliában.

Ezek a világ legveszélyesebb országai, ahol tüntetésekkel, bűnözéssel, háborúkkal és más biztonsági kockázatokkal találkozhatsz.

Fotó: unknown / wikipedia

A világméretű utazási kockázati térkép szerint 2026-ban több országban extrém biztonsági, politikai és egészségügyi kockázatok fenyegetik a turistákat.

A legveszélyesebb térségek mellett Európa nagy része továbbra is kimagaslóan biztonságos úti cél, stabil közbiztonsággal és alacsony kockázati besorolással.

A jelentés rámutat: a politikai instabilitás, a bűnözés, az egészségügyi ellátás hiányosságai és az éghajlatváltozás együttesen határozzák meg a világ legveszélyesebb helyeit.

2026-ban ezek a világ legveszélyesebb országai

A térkép öt kockázati szintre oszlik: alacsony, mérsékelt, közepes, magas és extrém kockázat. A kockázati szintet különböző tényezők határozzák meg, mint például a biztonság, a bűnözés, az egészségügyi és környezeti kockázatok, valamint az orvosi ellátás.

A világméretű utazási kockázatok térképe az aktuális eseményeknek megfelelően folyamatosan frissül.

A legveszélyesebb és a legbiztonságosabb országok

A legbiztonságosabb helyek Európában Portugália, Finnország, Norvégia, Németország, Izland, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország, ahol a kockázatot „jelentéktelennek” ítélték.

Európa többi része – Ukrajna és Belorusz kivételével – elenyésző kockázatú országok.

A kulcsfontosságú tényezők közé tartozik a fokozódó politikai nyugtalanság, a nyilvános tüntetések és a környezeti kihívások, például a viharok és az áradások.

A bűnözés, a társadalmi, politikai instabilitás szintén rontja az egyes helyek biztonsági megítélését.

Fotó: wikipedia

Korábban a „szélsőséges” biztonsági kockázatot jelentő nemzetek listáján szerepelt Szomália, Szíria, Szudán, Jemen és Ukrajna, amelyek továbbra is magas kockázatú zónáknak minősülnek, szóval idén még senki ne fontolgassa ide szervezni a nyaralását.