KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A világ legveszélyesebb országai és városai, amelyeket mindenképpen kerülj el

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 14:15
bűnözésháborútermészeti katasztrófakockázatos
Helyek, amelyeket politikai erőszak, a társadalmi zavargások, illetve az éghajlatváltozás okozta katasztrófák miatt tanácsos messze elkerülni. Az évről évre kiadott globális kockázati térkép feltárja a világ legveszélyesebb országait, régióit, városait.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A világkockázati térképet a világméretű utazási kockázatokra specializálódott Safeture and Riskline fejlesztette ki, akik szerint 2026-ban Afganisztán, Mianmar és  Pakisztán is a világ legveszélyesebb országai közé tartoznak, ahol a turisták élete közvetlen veszélyben forog, de legalább ennyire instabil a helyzet Szudánban, Dél-Szudánban, Ukrajnában, Haitin, Venezuelában, Ecuadorban és Szomáliában.

A világ legveszélyesebb országaiban tüntetések, bűnözés fenyegeti a közbiztonságot.
Ezek a világ legveszélyesebb országai, ahol tüntetésekkel, bűnözéssel, háborúkkal és más biztonsági kockázatokkal találkozhatsz.
Fotó: unknown / wikipedia
  • A világméretű utazási kockázati térkép szerint 2026-ban több országban extrém biztonsági, politikai és egészségügyi kockázatok fenyegetik a turistákat.
  • A legveszélyesebb térségek mellett Európa nagy része továbbra is kimagaslóan biztonságos úti cél, stabil közbiztonsággal és alacsony kockázati besorolással.
  • A jelentés rámutat: a politikai instabilitás, a bűnözés, az egészségügyi ellátás hiányosságai és az éghajlatváltozás együttesen határozzák meg a világ legveszélyesebb helyeit.

2026-ban ezek a világ legveszélyesebb országai

A térkép öt kockázati szintre oszlik: alacsony, mérsékelt, közepes, magas és extrém kockázat. A kockázati szintet különböző tényezők határozzák meg, mint például a biztonság, a bűnözés, az egészségügyi és környezeti kockázatok, valamint az orvosi ellátás. 

A világméretű utazási kockázatok térképe az aktuális eseményeknek megfelelően folyamatosan frissül.

A legveszélyesebb és a legbiztonságosabb országok

A legbiztonságosabb helyek Európában Portugália, Finnország, Norvégia, Németország, Izland, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország, ahol a kockázatot „jelentéktelennek” ítélték.

Európa többi része – Ukrajna és Belorusz kivételével – elenyésző kockázatú országok.

A kulcsfontosságú tényezők közé tartozik a fokozódó politikai nyugtalanság, a nyilvános tüntetések és a környezeti kihívások, például a viharok és az áradások. 

Egy férfi fegyvert fog egy földön fekvő emberre
A bűnözés, a társadalmi,  politikai instabilitás szintén rontja az egyes helyek biztonsági megítélését.
Fotó: wikipedia

Korábban a „szélsőséges” biztonsági kockázatot jelentő nemzetek listáján szerepelt Szomália, Szíria, Szudán, Jemen és Ukrajna, amelyek továbbra is magas kockázatú zónáknak minősülnek, szóval idén még senki ne fontolgassa ide szervezni a nyaralását.

Más célállomásokon azonban javult a közbiztonság. Argentína, Örményország, Bosznia-Hercegovina, Kína, Marokkó és Kuba egyaránt elérte a második legalacsonyabb, a „mérsékelt” kockázati szintet.

Ezek a világ legbiztonságosabb és legkevésbé biztonságos városai

Az egyes városok biztonságát tekintve Abu Dhabi a világ legbiztonságosabb városa, ezt követi a tavalyi első helyezett Bern, Montevideo, München, Ottawa, Perth, Reykjavík, Szingapúr, Tokió és Vancouver.

Ezzel szemben Kabult, Quettát, Port Moresbyt, Dilit, Mogadishut, Kartúmot, Gomát, Port-au-Prince-t, Caracast és Guatemalavárost a legkevésbé biztonságos városok közé sorolják

Az éghajlatváltozás okozta katasztrófák

Az éghajlatváltozás folyamatos következményei, mint például az áradások, a part menti erózió, szintén súlyosbítják a helyzetet.

áradás lakott területen az éghajlatváltozás miatt.
Az éghajlatváltozás által okozott természeti katasztrófák is veszélyforrást jelentenek. 
Fotó: SSgt Julius Hawkins / wikipedia

A térkép a turisztikai szempontból releváns, elérhető helyi orvosi ellátást is figyelembe vette. Kiderült, hogy az egészségügyi infrastruktúra különösen rossz olyan országokban, mint Afganisztán, Banglades, Kamerun, a Közép-afrikai Köztársaság, Haiti, Mianmar, Dél-Szudán, Szudán, Venezuela és Jemen. 

Az ottani egészségügyi létesítmények nem megfelelőek, az alapvető gyógyszerekhez és a sürgősségi ellátáshoz való hozzáférés erősen korlátozott. 

A Safeture and Riskline jelentése szerint azok a betegségek, amelyek a világ más részein könnyen kezelhetők lennének, ott valódi veszélyt jelenthetnek.

Ezek a legveszélyeztetettebb országok a környezeti katasztrófák által. Nézd meg a videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu