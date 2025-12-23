A világ legveszélyesebb országai és városai, amelyeket mindenképpen kerülj el

A világkockázati térképet a világméretű utazási kockázatokra specializálódott Safeture and Riskline fejlesztette ki, akik szerint 2026-ban Afganisztán, Mianmar és Pakisztán is a világ legveszélyesebb országai közé tartoznak, ahol a turisták élete közvetlen veszélyben forog, de legalább ennyire instabil a helyzet Szudánban, Dél-Szudánban, Ukrajnában, Haitin, Venezuelában, Ecuadorban és Szomáliában.
A térkép öt kockázati szintre oszlik: alacsony, mérsékelt, közepes, magas és extrém kockázat. A kockázati szintet különböző tényezők határozzák meg, mint például a biztonság, a bűnözés, az egészségügyi és környezeti kockázatok, valamint az orvosi ellátás.
A világméretű utazási kockázatok térképe az aktuális eseményeknek megfelelően folyamatosan frissül.
A legbiztonságosabb helyek Európában Portugália, Finnország, Norvégia, Németország, Izland, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Horvátország, ahol a kockázatot „jelentéktelennek” ítélték.
Európa többi része – Ukrajna és Belorusz kivételével – elenyésző kockázatú országok.
A kulcsfontosságú tényezők közé tartozik a fokozódó politikai nyugtalanság, a nyilvános tüntetések és a környezeti kihívások, például a viharok és az áradások.
Korábban a „szélsőséges” biztonsági kockázatot jelentő nemzetek listáján szerepelt Szomália, Szíria, Szudán, Jemen és Ukrajna, amelyek továbbra is magas kockázatú zónáknak minősülnek, szóval idén még senki ne fontolgassa ide szervezni a nyaralását.
Más célállomásokon azonban javult a közbiztonság. Argentína, Örményország, Bosznia-Hercegovina, Kína, Marokkó és Kuba egyaránt elérte a második legalacsonyabb, a „mérsékelt” kockázati szintet.
Az egyes városok biztonságát tekintve Abu Dhabi a világ legbiztonságosabb városa, ezt követi a tavalyi első helyezett Bern, Montevideo, München, Ottawa, Perth, Reykjavík, Szingapúr, Tokió és Vancouver.
Ezzel szemben Kabult, Quettát, Port Moresbyt, Dilit, Mogadishut, Kartúmot, Gomát, Port-au-Prince-t, Caracast és Guatemalavárost a legkevésbé biztonságos városok közé sorolják
Az éghajlatváltozás folyamatos következményei, mint például az áradások, a part menti erózió, szintén súlyosbítják a helyzetet.
A térkép a turisztikai szempontból releváns, elérhető helyi orvosi ellátást is figyelembe vette. Kiderült, hogy az egészségügyi infrastruktúra különösen rossz olyan országokban, mint Afganisztán, Banglades, Kamerun, a Közép-afrikai Köztársaság, Haiti, Mianmar, Dél-Szudán, Szudán, Venezuela és Jemen.
Az ottani egészségügyi létesítmények nem megfelelőek, az alapvető gyógyszerekhez és a sürgősségi ellátáshoz való hozzáférés erősen korlátozott.
A Safeture and Riskline jelentése szerint azok a betegségek, amelyek a világ más részein könnyen kezelhetők lennének, ott valódi veszélyt jelenthetnek.
