Megrázó vallomás: élet-halál között lebegett az ismert színész, 3 napig "halott" volt

Billy Porter 2025-ben beszélt először arról a szepszisről, amely miatt a Broadway-színésznek hirtelen félbe kellett szakítania a Cabaret című darabban való szereplését.
Az 56 éves Porter tavaly szeptemberben lett beteg. Akkor csak annyit árult el, hogy súlyos szepszisen esett át, ezért orvosai több hét pihenőt írtak elő számára, hogy a szervezete felépülhessen.
Most egy podcastban mesélt részletesen az életveszélyes élményről, amely egy rutin orvosi vizsgálattal kezdődött; Porter orvosa egy vesekövet talált a húgycsövében.
Amikor bejutottak, rengeteg genny, epe és fertőzés volt a kő mögött. Felbuborékolt, és perceken belül uroszeptikus lettem
- mesélte.
A fertőzés súlyossága miatt a színész szervezete saját maga ellen fordult ahelyett, hogy a fertőzés forrásával küzdött volna. Órákon belül extrakorporális membrán-oxigenizációs gépre, ismertebb nevén ECMO-ra helyezték, amely súlyos, életveszélyes szervi elégtelenség esetén átveszi a szív és a tüdő működését, hogy a szervezetnek legyen ideje felépülni.
Három napig halott voltam. Egy csoda vagyok. Egy élő csoda vagyok
- mondta Porter.
Napokkal később, amikor lekapcsolták a gépekről, az orvosok közölték vele, hogy a lába kompartment-szindrómába került. Ez azt jelenti, hogy az izmok megduzzadtak és összeszorultak, ami elzárta az oxigén útját a szövetekhez. Kómája alatt a lábait térdtől csípőig felvágták, hogy megmentsék a végtagjait.
Miután ilyen közel került a halálhoz, az élmény teljesen átértékeltette vele az életét. A megrázó, de sorsfordító tapasztalat megváltoztatta az élethez való hozzáállását:
A kórházi ágyamban ülve és elmélkedve, hallottam pár dolgot. Az első: dolgozz okosabban, ne keményebben. A második: légy engedelmes és válaszolj a hívásra. A harmadik pedig: soha ne hagyd abba az igazmondást
- mondta. (UniLad)
