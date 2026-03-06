Megrázó vallomás: élet-halál között lebegett az ismert színész, 3 napig "halott" volt

Billy Porter 2025-ben beszélt először arról a szepszisről, amely miatt a Broadway-színésznek hirtelen félbe kellett szakítania a Cabaret című darabban való szereplését.

Majdnem belehalt szepszisébe a híres színész (fotó: Pexels)

Órák alatt sodorta veszélybe életét a szepszis

Az 56 éves Porter tavaly szeptemberben lett beteg. Akkor csak annyit árult el, hogy súlyos szepszisen esett át, ezért orvosai több hét pihenőt írtak elő számára, hogy a szervezete felépülhessen.

Most egy podcastban mesélt részletesen az életveszélyes élményről, amely egy rutin orvosi vizsgálattal kezdődött; Porter orvosa egy vesekövet talált a húgycsövében.

Amikor bejutottak, rengeteg genny, epe és fertőzés volt a kő mögött. Felbuborékolt, és perceken belül uroszeptikus lettem

- mesélte.

A fertőzés súlyossága miatt a színész szervezete saját maga ellen fordult ahelyett, hogy a fertőzés forrásával küzdött volna. Órákon belül extrakorporális membrán-oxigenizációs gépre, ismertebb nevén ECMO-ra helyezték, amely súlyos, életveszélyes szervi elégtelenség esetén átveszi a szív és a tüdő működését, hogy a szervezetnek legyen ideje felépülni.

Három napig halott voltam. Egy csoda vagyok. Egy élő csoda vagyok

- mondta Porter.

Napokkal később, amikor lekapcsolták a gépekről, az orvosok közölték vele, hogy a lába kompartment-szindrómába került. Ez azt jelenti, hogy az izmok megduzzadtak és összeszorultak, ami elzárta az oxigén útját a szövetekhez. Kómája alatt a lábait térdtől csípőig felvágták, hogy megmentsék a végtagjait.

Miután ilyen közel került a halálhoz, az élmény teljesen átértékeltette vele az életét. A megrázó, de sorsfordító tapasztalat megváltoztatta az élethez való hozzáállását:

A kórházi ágyamban ülve és elmélkedve, hallottam pár dolgot. Az első: dolgozz okosabban, ne keményebben. A második: légy engedelmes és válaszolj a hívásra. A harmadik pedig: soha ne hagyd abba az igazmondást

- mondta. (UniLad)