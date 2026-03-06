Időtálló stílus, barátságos áron – Sokoldalú tavaszi kabátok, amik mindenhez illenek

Egy tavaszi kabát minden nő ruhatárában alapdarabnak számít, hiszen rendkívül praktikus a változékony időjárásban, valamint új szintre emelheti a megjelenésedet is. Azonban nehéz olyat találni, amire nem kell sokat költeni, ráadásul még az idősebb korosztálynak is jól áll. Ezért most mutatjuk a legjobbakat!

Ezekre a tavaszi kabátokra nem kell vagyonokat költened

Fotó: Shutterstock

Ezeket a tavaszi kabátokat megfizethető áron is beszerezheted.

Nagyon sokoldalúak és nagyszerűen rétegezhetők.

Fiatalosabbá varázsolják a megjelenésedet.

Pénztárcabarát tavaszi kabátok, amik fiatalítóan hatnak a megjelenésedre

A tavaszi kabátok a szezon legnagyobb népszerűségnek örvendő ruhadarabjai, amelyek védelmet nyújtanak a hűvös reggeleken, az esős délutánokon és a hidegebb estéken. Emellett könnyedén rétegezhetők, miközben egy jól szabott, elegáns tavaszi kabát magabiztosságot kölcsönözhet neked. Sőt, többségüket még a táskádba is könnyedén betűrheted, vagy a derekadra kötheted, ha az időjárás hirtelen melegebbre fordulna. Nézzük tehát azokat a tavaszi kabátokat, amiket 50 felett is magabiztosan viselhetsz.

Rózsaszín steppelt dzseki

Ha a tavasz beköszöntével a te ruhatáradban is előkerülnek a színek, akkor ez a finom rózsaszín steppelt dzseki nagyon jó választás. Szép időben szívesebben vagy a szabadban, és a gyerekekkel vagy az unokákkal még kirándulni is elmész? Akkor ezzel a sportos, kényelmes fazonnal nem lőhetsz mellé.

House Brand Steppelt dzseki – 10.995 Forint

Fotó: Housebrand

Sötétbarna bomber dzseki

Ha már a lazább daraboknál tartunk, egy másik sportos tavaszi kabát ez a sötétbarna bomber dzseki, ami ötvözi a kényelmet és a praktikumot, miközben fiatalító hatással bír, mégsem túl gyerekes. Sőt, mivel strukturált vállakkal és derékban szűkített fazonnal rendelkezik, nagyszerűen formálja az alakot, hiszen elrejti a deréktáji felesleget.

New Yorker Bomber dzseki – 14.490 Forint

Fotó: New Yorker

Fekete műbőr dzseki

Míg vannak, akik a farmerdzsekit részesítik előnyben, mások a bőrdzsekiért rajonganak. Ez a darab ugyanis szinte mindenhez illik, ráadásul még a legegyszerűbb szettet is stílusosabbá teszi. Anyagának köszönhetően pedig még egy csipetnyi szexiséget és eleganciát is lop a megjelenésedbe, ezért egy ilyennel biztosan nyert ügyed lesz.