Középkorú nő elegáns tavaszi kabátot visel.

Időtálló stílus, barátságos áron – Sokoldalú tavaszi kabátok, amik mindenhez illenek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 11:15
Hivatalosan is beköszöntött az év egyik legszebb évszaka, ami tökéletes alkalom a gardrób felfrissítésére. Bár hét ágra süt a nap, és a hőmérő higanyszála egyre feljebb kúszik, nem árt beszerezni egy tavaszi kabátot a változékony időjáráshoz. Ezért összegyűjtöttük azokat a sokoldalú darabokat, amikre nem kell vagyonokat költened. Te melyikbe szeretsz bele?
Egy tavaszi kabát minden nő ruhatárában alapdarabnak számít, hiszen rendkívül praktikus a változékony időjárásban, valamint új szintre emelheti a megjelenésedet is. Azonban nehéz olyat találni, amire nem kell sokat költeni, ráadásul még az idősebb korosztálynak is jól áll. Ezért most mutatjuk a legjobbakat!

Ballonkabátot viselő nő, ami egy divatos tavaszi kabát.
Ezekre a tavaszi kabátokra nem kell vagyonokat költened
  • Ezeket a tavaszi kabátokat megfizethető áron is beszerezheted.
  • Nagyon sokoldalúak és nagyszerűen rétegezhetők.
  • Fiatalosabbá varázsolják a megjelenésedet.

Pénztárcabarát tavaszi kabátok, amik fiatalítóan hatnak a megjelenésedre

A tavaszi kabátok a szezon legnagyobb népszerűségnek örvendő ruhadarabjai, amelyek védelmet nyújtanak a hűvös reggeleken, az esős délutánokon és a hidegebb estéken. Emellett könnyedén rétegezhetők, miközben egy jól szabott, elegáns tavaszi kabát magabiztosságot kölcsönözhet neked. Sőt, többségüket még a táskádba is könnyedén betűrheted, vagy a derekadra kötheted, ha az időjárás hirtelen melegebbre fordulna. Nézzük tehát azokat a tavaszi kabátokat, amiket 50 felett is magabiztosan viselhetsz.

Rózsaszín steppelt dzseki

Ha a tavasz beköszöntével a te ruhatáradban is előkerülnek a színek, akkor ez a finom rózsaszín steppelt dzseki nagyon jó választás. Szép időben szívesebben vagy a szabadban, és a gyerekekkel vagy az unokákkal még kirándulni is elmész? Akkor ezzel a sportos, kényelmes fazonnal nem lőhetsz mellé.

House Brand Steppelt dzseki – 10.995 Forint
House Brand Steppelt dzseki – 10.995 Forint
Sötétbarna bomber dzseki

Ha már a lazább daraboknál tartunk, egy másik sportos tavaszi kabát ez a sötétbarna bomber dzseki, ami ötvözi a kényelmet és a praktikumot, miközben fiatalító hatással bír, mégsem túl gyerekes. Sőt, mivel strukturált vállakkal és derékban szűkített fazonnal rendelkezik, nagyszerűen formálja az alakot, hiszen elrejti a deréktáji felesleget.

New Yorker Bomber dzseki – 14.490 Forint
New Yorker Bomber dzseki – 14.490 Forint
Fekete műbőr dzseki

Míg vannak, akik a farmerdzsekit részesítik előnyben, mások a bőrdzsekiért rajonganak. Ez a darab ugyanis szinte mindenhez illik, ráadásul még a legegyszerűbb szettet is stílusosabbá teszi. Anyagának köszönhetően pedig még egy csipetnyi szexiséget és eleganciát is lop a megjelenésedbe, ezért egy ilyennel biztosan nyert ügyed lesz.

Reserved Műbőr motorosdzseki – 12.995 Forint
Reserved Műbőr motorosdzseki – 12.995 Forint
Bézs ballonkabát

Ez az igazán elegáns, bézs ballonkabát akár még éveket is fiatalíthat rajtad, miközben elképesztően sokoldalú és rendkívül divatos. A ruhadarab emellett nagyon könnyű és kényelmes, előnyös sziluettje pedig mesés homokóra alakot varázsol neked a derékövnek köszönhetően.

Sinsay Ballonkabát megkötős derékövvel – 3995 Forin
Sinsay Ballonkabát megkötős derékövvel – 3995 Forin
Kék rövid ballonkabát

Ha rajongsz a ballonkabátokért, azonban egy rövidebb változat mellett tennéd le a voksodat, akkor válaszd ezt a kék darabot. Ugyanis a merész árnyalat nemcsak üdítően hat a kisugárzásodra és fiatalítóan a megjelenésedre, hanem jobb hangulatot és magabiztosságot is kölcsönöz.

Stradivarius Rövid, laza ballonkabát övvel –  12.995 Forint
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
