Utazás fillérekből: Bosznia-Hercegovina rejtett csodái – 3 mesés város, amit még nem leptek el a turisták

Ha unod már a jól ismert nyaralóhelyeket, és valami igazán különleges, mégis megfizethető úti célt keresel, akkor Bosznia-Hercegovina lehet a következő nagy meglepetésed. A Balkán szívében rejtőző ország három gyöngyszeme – Mostar, Szarajevó és Međugorje – nemcsak történelmi kincsekkel, hanem lélegzetelállító természeti szépségekkel és spirituális töltekezéssel is várja az utazókat. Ha eleged van a tömegturizmustól fuldokló úti célokból, és még nem jártál errefelé, most elárulom, miért érdemes ide tervezni a következő utadat.

Bosznia-Hercegovina legtöbb helye még mentes a tömegturizmustól

Fotó: zedspider / Shutterstock

Bosznia-Hercegovina legszebb turistamentes városai

Mostar: a híd városa, ahol a múlt és a jelen összeolvad

Mostar neve elsősorban a híres Stari Mostról (Öreg híd) ismert, amely a Neretva-folyó felett ível át, és az UNESCO világörökség része. Ez a XVI. századi oszmán kori híd nemcsak a város jelképe, hanem a történelem élő tanúja is. A híd környékén sétálva a macskaköves utcák, a kis kávézók és a kézműves boltok olyan hangulatot árasztanak, mintha csak visszarepülnénk az időben, valahová a török hódítás korába.

Közkedvelt látványosság, ahogy a hídról a legbátrabbak a folyóba ugranak. A városban érdemes felkeresni a Koski Mehmed pasa dzsámit, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a hídra és a festői városra. A helyi konyha pedig egy külön fejezet: a frissen sült burek, a grillezett húsok és a bosnyák kávé garantáltan elvarázsolnak majd.

Mostar ráadásul nem is drága desztináció, így egy kellemes hétvégi kiruccanás vagy egy hosszabb pihenés is belefér a magyar utazók költségvetésébe.

A Mostar-híd minden évszakban lenyűgöző látványt nyújt

Fotó: Kadagan / Shutterstock

Szarajevó: ahol Kelet és Nyugat találkozik

Szarajevó már önmagában egy külön világ. A városban egyszerre érezhető a török, az osztrák–magyar és a balkáni hagyományok keveredése.

A Baščaršija, a régi bazár negyed, olyan, mint egy élő múzeum: a keskeny utcákon mecsetek, karavánszerájok, kis kávézók és kézműves boltok váltják egymást. Itt találod a Gázi Huszrev-bég mecsetet, amely Bosznia legnagyobb és legimpozánsabb mecsete, valamint a híres Sebilj szökőkutat, ami a város egyik szimbóluma.