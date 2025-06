Spórolnál idén a családi nyaraláson? Íme Európa legolcsóbb országai 2025-ben, ahová megérni elutazni

Európa legolcsóbb országainak összeállítása során számos különböző érdekességre derült fény. Ilyen például, hogy amíg a tengerparttal nem rendelkező, mesés, és még mindig felfedezésre váró balkáni ország, Észak-Macedónia, valóban olcsó, ha evésről, ivásról és közlekedésről van szó, a szállás tekintetében azonban már nem tartozik az olcsóbb desztinációk közé.

Európa legolcsóbb országai nyárra: 2025-ben Észak-Macedónia magasan a legjobb lett Fotó: okanmetin / GettyImages

Európa legolcsóbb országai nyárra, amiket 2025-ben látnod kell

Ez éles ellentétben áll a délnyugat-törökországi Dalaman-Marmaris régióval, amely régóta a turisták kedvelt úti célja, és lényegesen megfizethetőbb, ha szállásról van szó, de ha tömegközlekedésről, már nem annyira.

Persze ez tökéletesen érthető is, hiszen Észak-Macedónia még új helyszín a tömegturizmus világában, és kevesebb szoba áll rendelkezésre, mint a délnyugat-törökországi partokon található üdülőhelyeken.

Dalaman-Marmaris: Törökország délnyugati régiója a második helyet szerezte meg a listán Fotó: klenger / GettyImages

Kelet-Európa és a Balkán a legolcsóbbak

Az első 10-ben általában Kelet-Európa és Balkán úti célok találhatók, például Törökország más helyszínei, illetve az egyre népszerűbb Albánia, ahol magasba nyúló hegycsúcsokat, az UNESCO világörökség részét képező helyszíneket és gyönyörű strandokat jóval olcsóbban találni, mint a szomszédos Görögországban.

Portugáliát először találjuk a legjobb 20 között az Atlanti-óceánban fekvő Azori-szigetek képviseletében, ahol a delfinlestől és túrázástól kezdve egészen a legfrissebb halak végig kóstolásáig minden jó árértékben található.

Az Azori-szigetek a középmezőnyt erősíti a 15. helyével Fotó: Santiago Urquijo / GettyImages

Az örök kedvenc Spanyolország, Olaszország és Görögország a középmezőnyt erősítik

Az örök népszerűségnek örvendő Spanyolország legjobban szereplő helyszíne a 21. helyen végzett a szárazföldön található Costa Bravával, míg a Kanári-szigetek fővárosa, Tenerife a 23., a Costa del Sol és a Costa Dorada a 26. és a 27. helyet szerezték meg.

Talán nem meglepő, hogy olyan helyszínek, mint Olaszország, Görögország (leszámítva a 20. helyen végzett Krétát, ahol a szállások továbbra is jó ár-érték arányúak) és Ciprus lejjebb bukkannak fel, noha ezek mindig is a legkedveltebb úti célok közé tartoztak. Közülük is Észak-Ciprus a legolcsóbb, amely a 24. helyen végzett, a görögországi Számosz a 25., míg az olaszországi Puglia a 30. legolcsóbb helyszín.