Óriási sikerrel fut a Nagy Dankó Turné 2026

Már a turné eddigi állomásain is telt házas rendezvények fogadták a fellépőket, a közönség minden helyszínen nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel töltötte meg a nézőtereket, így a koncertsorozat valódi közösségi ünneppé vált. Itt vannak a Nagy Dankó Turné további helyszínei és időpontjai.
„Ahogy azt megszokhatták tőlünk a Dankó család tagjai, a Nagy Dankó Turné helyszínein tálcán kínáljuk fel a szeretett műfajainkat, és ahogy az látszik, ezek a műfajok az ország szinte minden pontján hatalmas népszerűségnek örvendenek. Elmondhatjuk, hogy az összes eddigi koncertünk telt házas volt, annak ellenére, hogy most heti két eseménnyel tervezünk. Óriási öröm és megtiszteltetés ez nekünk és a fellépő előadóknak is, nem beszélve arról, hogy szinte minden fellépésünk egy-egy ünnep, a magyar zene ünnepe, ahol a közönséggel együtt élünk át csodálatos pillanatokat.” – mondta el Budai Beatrix a Dankó rádió műsorvezetője.
március 9. 17:00 – Kecskemét
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ
Fellépők:
Tolnai András
Kapi Gábor
Jenei Gábor
Bódi Barbara
Kísér: Tordai Zoltán és zenekara
Háziasszony: Budai Beatrix
március 12. 17:00 – Békés
Helyszín: Békés Városi Művelődési Központ
Fellépők:
Tolnai András
Újvári Marika
Jenei Gábor
Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével
Háziasszony: Budai Beatrix
március 16. 18:00 – Nyíregyháza
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ
Fellépők:
Újvári Marika
Jenei Gábor
Fischl Mónika
Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével
Házigazda: Egri József
március 19. 14:00 – Érd
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ
Fellépők:
Domoszlai Sándor
Vörös Edit
Szilágyi Sándor
Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével
Háziasszony: Budai Beatrix
A március 19-i, érdi helyszín esetében regisztrációs jegyeket a Szepes és Park Városi Közösségi Ház információjánál tudnak igényelni.
március 27. 18:00 – Esztergom
Helyszín: Szent Adalbert Központ
Fellépők:
Laki Péter
Szendy Szilvi
Mészáros András
Kísér: Hankó József és zenekara
Háziasszony: Budai Beatrix
április 8. 17:00 – Bicske
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ
Fellépők:
Bojtos Luca
Gáti Pál
Szöllősi Emese
Kísér: Hankó József és zenekara
Háziasszony: Budai Beatrix
A rendezvény ingyenes, regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyeket a bicskei helyszín esetében a Petőfi Művelődési Központban személyesen vagy a 06 20 430 7770-es telefonszámon tudnak igényelni.
