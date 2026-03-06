Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Leonóra, Inez névnapja

Óriási sikerrel fut a Nagy Dankó Turné 2026

Dankó Rádió
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 11:24
A Dankó Rádió országjáró koncertsorozattal viszi el a magyar zene legszebb dallamait az ország számos városába. A Nagy Dankó Turné estjein magyarnóta, operett és örökzöld slágerek várják a közönséget élő előadásban.
Már a turné eddigi állomásain is telt házas rendezvények fogadták a fellépőket, a közönség minden helyszínen nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel töltötte meg a nézőtereket, így a koncertsorozat valódi közösségi ünneppé vált. Itt vannak a Nagy Dankó Turné további helyszínei és időpontjai.

Idén is útjára indult a Dankó rádió koncertsorozata, a Nagy Dankó Turné.
Hatalmas eseménnyel indult útjára a Nagy Dankó Turné, még számos helyszínen élvezhetik a koncerteket a zenerajongók (Fotó: Szabolcs László /  Bors)

Ahogy azt megszokhatták tőlünk a Dankó család tagjai, a Nagy Dankó Turné helyszínein tálcán kínáljuk fel a szeretett műfajainkat, és ahogy az látszik, ezek a műfajok az ország szinte minden pontján hatalmas népszerűségnek örvendenek. Elmondhatjuk, hogy az összes eddigi koncertünk telt házas volt, annak ellenére, hogy most heti két eseménnyel tervezünk. Óriási öröm és megtiszteltetés ez nekünk és a fellépő előadóknak is, nem beszélve arról, hogy szinte minden fellépésünk egy-egy ünnep, a magyar zene ünnepe, ahol a közönséggel együtt élünk át csodálatos pillanatokat.” – mondta el Budai Beatrix a Dankó rádió műsorvezetője.

A Nagy Dankó Turné 2026 következő időpontjai:

március 9. 17:00 – Kecskemét
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális Központ

Fellépők:
Tolnai András
Kapi Gábor
Jenei Gábor
Bódi Barbara
Kísér: Tordai Zoltán és zenekara

Háziasszony: Budai Beatrix

március 12. 17:00 – Békés
Helyszín: Békés Városi Művelődési Központ

Fellépők:
Tolnai András
Újvári Marika
Jenei Gábor
Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével

Háziasszony: Budai Beatrix

március 16. 18:00 – Nyíregyháza
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

Fellépők:
Újvári Marika
Jenei Gábor
Fischl Mónika
Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével

Házigazda: Egri József

március 19. 14:00 – Érd
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ

Fellépők:
Domoszlai Sándor
Vörös Edit
Szilágyi Sándor
Kísér: Magyar Nemzeti Cigányzenekar Johan János főprímás vezetésével

Háziasszony: Budai Beatrix

A március 19-i, érdi helyszín esetében regisztrációs jegyeket a Szepes és Park Városi Közösségi Ház információjánál tudnak igényelni.

március 27. 18:00 – Esztergom
Helyszín: Szent Adalbert Központ

Fellépők:
Laki Péter
Szendy Szilvi
Mészáros András
Kísér: Hankó József és zenekara

Háziasszony: Budai Beatrix

április 8. 17:00 – Bicske
Helyszín: Petőfi Művelődési Központ

Fellépők:
Bojtos Luca
Gáti Pál
Szöllősi Emese
Kísér: Hankó József és zenekara

Háziasszony: Budai Beatrix

A rendezvény ingyenes, regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyeket a bicskei helyszín esetében a Petőfi Művelődési Központban személyesen vagy a 06 20 430 7770-es telefonszámon tudnak igényelni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
