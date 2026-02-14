„Szerbiában nagyon gyorsan azt érzed, hogy megérkeztél” – interjú Dankó Dénes vajdasági turisztikai szakemberrel

Szerbia sok magyar utazó számára még mindig kevéssé ismert úti cél, miközben földrajzilag közel van, kulturálisan pedig számos ponton kapcsolódik Magyarországhoz. Vajon mit kínál az ország azoknak, akik nyitottak a felfedezésre? Milyen helyeket érdemes felkeresni, és mitől különleges a szerb vendégszeretet? Ezekről beszélgettünk a Szabadkán született Dankó Dénessel, aki a Szerbia magyarul idegenforgalmi platform utazási és értékesítési szakérője, és aki személyes kötődése és szakmai tapasztalata révén egyaránt ismeri az országot kívülről és belülről is.

Szerbia turisztikai szempontból ma még kiaknázatlan terület, pedig rengeteg izgalmas látnivalóval és programmal rendelkezik. A képen a szabadkai zsinagóga szecessziós épülete látható

Fotó: Dankó Dénes

Az ország egyik legnagyobb vonzereje az autentikus, még nem túlzsúfolt természeti környezet, különösen Nyugat- és Kelet-Szerbia hegyei, kanyonjai és nemzeti parkjai.

A szerbek személyes, közvetlen vendégszeretete és erős gasztronómiai kultúrája miatt az utazók nagyon gyorsan otthon érzik magukat.

Ár-érték arányban kiemelkedő úti cél: a turisztikai infrastruktúra folyamatosan fejlődik, miközben az élmények és szolgáltatások még mindig széles kör számára elérhetők.

Miért érdemes Szerbiába utazni? – Szerbia a kiaknázatlan turisztikai lehetőségek földje

Szerbia sokak számára még mindig egy kicsit „ismeretlen” úti cél. Te hogyan írnád le az ország hangulatát annak, aki még sosem járt ott?

– Ez egy tipikus balkáni déli ország, ahol egyszerre van jelen a természeti örökség, az épített örökség és egy nagyon erős, élő kultúra. Ami azonban talán a legmeghatározóbb, az az emberek hozzáállása. A szerbek vendégszeretete rendkívül erős, és a gasztronómiájuk is nagyon egyedi. Az ide látogatók többsége nagyon gyorsan otthon érzi magát – sokszor még 24 óra sem telik el. Nem azzal foglalkozol, hogy milyen lesz a szállás, vagy hogyan alakulnak a dolgok, hanem egyszerűen megérkezel, ellazulsz. A vendéglátódon azt látod, hogy valóban vendégként tekint rád, és mindent megtesz azért, hogy jól érezd magad. Büszkék az ételeikre, italaikra, és természetes számukra, hogy ezeket meg is osztják veled. Ez a fajta gyors akklimatizáció más desztinációkban sokkal hosszabb időt vesz igénybe.