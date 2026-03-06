Hogyan teljesített a magyar gazdaság a háború idején? Nagy Elek szerint Magyarország kihozta, amit lehetett

"Az a dolgunk, hogy a következő négy évben ne engedjük Magyarországot háborúba sodródni" – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó rendezvényén. A részletekről és a magyar gazdaság helyzetéről Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt a Mokkában.

Orbán Viktor felszólal a gazdasági évnyitón. A magyar gazdaságnak fel kell készülnie arra, hogy akár itt is háború lehet. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Hogyan változik a magyar gazdaság, ha ide is eljut a háború?

Orbán Viktor beszédében felhívta a figyelmet a háború veszélyeire, illetve elmondta azt is, hogy az elmúlt négy évben egész Európa egy háború által blokkolt gazdasági körülmények között dolgozott. Ezt Nagy Elek is megerősítette, aki úgy gondolja, Magyarország relatíve jól teljesített a háborús körülmények között.

Európában vagyunk, éppen ezért sajnos európai viszonylatban kell nézzük a magyar gazdaság helyzetét, mert ebben az időszakban bizony voltak más kontinensek, akár Amerika, akár Ázsia, amik jól teljesítettek. Európa, ha vállalkozói szemmel kéne osztályozni, bizony bukásra áll, mert nem vállalkozói, hanem politikai szemmel gondolkoznak, ami nyilvánvalóan ilyen értelemben a vállalkozásoknak, ezáltal a gazdaságnak és az egész társadalomnak komoly hátrányt okoz. Magyarország a lehetőséghez képest korrektül, vagy akár mondhatnám, hogy jól teljesített, hiszen borzasztó nehéz úgy teljesíteni, hogy valakinek le van kötve a keze-lába. Speciális helyzet speciális megoldásokat kíván. Ilyen értelemben a magyar gazdaság kihozta azt, amit lehetett.

– mondta Nagy Elek a Mokkában. Hangsúlyozta annak valóságát, ami csak az elmúlt hónapban érte őt, hogy itt valóban háború lehet, tehát készülni kell alternatív tervekkel.

Miközben "egyszerű" lenne békét kötni, nyilván teljesen más érdekek állnak emögött, hogy ne legyen béke. Azt látjuk, hogy aki a háborúból kimarad, az jól jár. Svájc, Svédország, ott évszázadok óta nem volt háború. Tehát nekünk vitális, hogy kimaradjunk ebből a háborúból, mert potenciálisan hatalmas lehetőségei vannak Magyarországnak a fejlődésében, és ez a potenciál pedig itt van a fejünkben.

– mondta Nagy Elek, majd hozzátette;

A kamara az egy köztestület. Mi nem vagyunk politikai szereplő, nem vagyunk piaci szereplő hatóság, mi a gazdaság általános érdekképviseletét látjuk el, ezáltal a teljes vállalkozói közösséget és a magyar gazdaságot képviseljük. Nekünk irányt is kell mutatni, és ezt is tesszük. Sajnos lehet, hogy A és B változatban kell gondolkodnunk, mert ha tényleg háború lesz, és Magyarországot háborúba viszik... én bele se merek gondolni, és mégis muszáj ezen gondolkozni, mert ez egy reális alternatíva.

Egymilliárd forint felett vagyonadó?

A Tisza Párt meghirdetett programja szerint az egymilliárd forint feletti vagyonokra évi 1 százalékos központi vagyonadót vezetne be. Nagy Elek szerint ez egy komoly gazdasági fejlődés lehetőségét vágná el.

Magyarország ma az extenzív fejlődésnek minden lehetőségét megragadta, és el is jutott oda, ahol már váltani kell; a technológiára, a tudásra kell a jövőben építenünk. Magyarországon van 5-10 ezer vállalat, amelyik komoly fejlődést tud elérni innovációtudásban. Megvizsgáltuk, hogy a magyar vállalkozások közül olyan 8-9 ezer középvállalkozás - nyilván van pár nagyvállalat is- van, akik egymilliárd forint fölött vannak. Na most, ha ezeket az egymilliárdos vagyonokat megadóztatják, azt a vállalkozók a cégből veszik ki. De ezeket a cégeket nem sújtani, hanem támogatni kell, mert ők lesznek a jövő. Ez egyszerű matematika; ha adunk, többet termelnek, több adót fognak fizetni, és sokkal több jön be. Nyugat-Európában gyakorlatilag sehol nem vált be az, hogy megkötik a kezüket. Én bízom benne, hogy ez csak egy retorika, mert a magyar gazdaságot ilyen instrumentumokkal sújtani, ez nagyon komoly gazdaságpolitikai hiba lenne.

– zárta gondolatait Nagy Elek.