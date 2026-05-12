„Kib*szott menő lesz!” – Jön az új X-akták sorozat: a főszereplők is visszatérnek

Ryan Coogler még magához sem tért Oscar-díjat érdemlő Bűnösök című rendezése után, máris egy szuperprodukcióba vágta a fejszéjét. Mulder és Scully újra nyomoz, jön az X-akták sorozat felújított változata, és a frissen bejelentett szereplőgárda is figyelemre méltó.

X-akták újratöltve: Oscar-díjas rendezőtől jön a reboot

Ryan Coogler éneklős vámpíros mozija, a Bűnösök rekordszámú Oscar-jelöléssel tarolta le az idei díjszezont. A legjobb film kategóriában el is hozhatta az aranyszobrot, valamint a dupla főszerepet alakító Michael B. Jordan is megkapta első díját. A rendező most egy régi és közkedvelt sorozatot éleszt újra. Az anno David Duchovny és Gillian Anderson főszereplésével futó sci-fi sorozat, az X-akták kel új életre Coogler szárnyai alatt, és már azt is tudjuk, milyen remek színészekkel fog együtt dolgozni.

A két főszerepet ezúttal Himesh Patel és Danielle Deadwyler alakítják. Ahogy anno a Duchovny és Anderson által alakított Mulder és Scully ügynökök, úgy az új generáció is két rendkívül elismert, de egymástól végtelenül különböző FBI ügynököt alakít majd, akik mégis különös kapcsolatot alakítanak ki, amikor egy mellőzött és omladozó ügyosztályra kerülnek, mely olyan esetekkel foglalkozik, ahol megmagyarázhatatlan paranormális jelenségek állnak az ügyek hátterében.

Két főszereplőnkön kívül számos ismert név is csatlakozik a szériához, mint vendégszereplő. Láthatjuk a szintén idei Oscar-díjas Amy Madigant, aki a Fegyverek című filmben nyújtott alakításával érdemelte ki a legjobb női mellékszereplőnek járó aranyszobrot.

A Wednesday sorozat legutóbbi évadában játszó Steve Buscemi csillaga is felfelé ível mostanság, szintén feltűnik majd a sci-fi nyomozós sorozatban. Ben Foster legfrissebb porjektje, a Sydney Sweeney főszereplésével készült Christy után kalandozik a természetfeletti világban.

A forgatókönyvet Ryan Coogler írja és a rendezői székben is ő fog helyet foglalni. A eredeti, 1993-ban indult X-akták sorozat alkotója, Chris Carter is részt vesz a reboot elkészítésében, mint producer, így aggodalomra semmi ok, valószínűleg nem fogja hagyni, hogy az új széria a keményvonalas rajongóknak nem tetsző irányt vegyen.