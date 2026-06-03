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Élete legkínosabb telefonhívását folytatta Tom Holland — majdnem Pókember szerepébe került

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tom Holland
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 20:45
pókemberOdüsszeia
Hasonlókért embereket rúgtak ki igen komoly szerepekből. Tom Holland kiállt a Sony vezérigazgatójával szemben.
Bodnár Dániel
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Bár Tom Holland Zendayához képest sokkal kevésbé volt elfoglalt tavaly, így is két nagyszabású produkcióban vállalt fontos szerepet: a Pókember – Vadonatúj napban és az Odüsszeiában. Emellett a családi sörüzletben is aktívan részt vesz, és időközben a Prada egyik illatának reklámarca lett. A zsúfolt időbeosztásnak azonban van egy árnyoldala: a különböző projektek ütközése. Ez már több sztárnak is prominens szerepébe került – gondoljunk például Henry Cavillre, aki a Superman filmek miatt otthagyta a Vaják sorozatot – és ez a jogos aggodalom futott át Tom Hollandon is.

Tom Holland
Tom Holland már 10 éve birtokolja a hálószövő szerepét (Fotó: Photo12 via AFP / northfoto)

Tom Holland Pókemberét késleltetni kellett az Odüsszeia miatt

A napokban 30. életévét betöltő színész legutóbb a GQ magazinnak adott interjút. Tavaly nagyban szervezték a Marvel filmes univerzum legújabb Pókember-filmjének forgatását, de közben egy kihagyhatatlannak tűnő ajánlatot kapott: Christopher Nolan forgatásra hívta őt a jelek szerint igen szabados Odüsszeia feldolgozásban, ahol meg kell védenie Anne Hathawayt, valamint Matt Damon királyságát a gonosz Robert Pattinsontól. A produkciós dátumok viszont merőben egymásba olvadtak, ezért Tom Holland elmondása szerint a legkínosabb beszélgetést kellett lefolytatni a Sony vezérigazgatójával:

Azt mondtam Nolannek, hogy »Figyelj, én benne vagyok, de akkor egy igen kellemetlen beszélgetést kell lefolytatnom a Sonyval.« Szerintem a Sony azért ment bele, mert Nolan híres arról, hogy szigorúan tartja a menetrendet. Ha bármely más rendezőről lett volna szó, akkor lehet teljesen máshogy alakult volna

– mondta Holland, aki elmondása szerint még a tervezettnél hamarabb is végzett az ő részeivel Chirstopher Nolan filmjében.

Ráadásul ennek a váratlan színészbarternek egy pozitív hozadéka is lett. Sikerült beszervezniük Destin Daniel Cretton, a népszerű Shang-Chi és a tíz gyűrű legendájának rendezőjét, mely Holland optimista közleménye szerint megmentette a projektet:

Az Odüsszeia majdhogynem megmentette a Pókembert, mert másképp nem szervezhettük volna be Destint. Az eredeti menetrend szerint nem ért volna rá a forgatásokra, de így hogy kapott hat hónapot, hogy finomítsa a forgatókönyvet, végül a film is sokkal jobb lett. Szerintem ez lett az eddigi legjobb Pókember film. Nem volt könnyű elfogadnia a Sonynak, de utólagosan hálásak azért, ami történt.

 

Mondhatni nem is maradtak le semmiről, hisz ezek a Tom Holland-filmek pár nap kihagyással, de lényegében párhuzamosan futnak majd a moziban. Először az Odüsszeia érkezik július 16-án, majd ezt követi a lényegében mindenkit elnáspángoló Pókember története július 30-án.


 

 

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