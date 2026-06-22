Rod Stewart rosszul lett koncertje közben, oxigénpalackra volt szüksége a folytatáshoz

Pár héttel azután, hogy két koncertjét is lemondta egészségügyi gondok miatt, Rod Stewart egészségi állapota ismét aggodalomra adott okot a rajongók körében. A 81 éves világsztár egy utah-i koncertje közben rosszul lett, és a fellépés során oxigénpalackra volt szüksége, miután majdnem elájult a színpadon.

Rod Stewart koncertje közben lett rosszul, oxigénpalackra volt szüksége a folytatáshoz

(Fotó: mpi04/MediaPunch/Northfoto)

Rod Stewart koncertjét le kell állítani, miután a 81 éves énekes kis híján összeesett

koncertjét le kell állítani, miután a 81 éves énekes kis híján összeesett A legendás zenésznek oxigénpalackra volt szüksége a folytatáshoz

Az eset pár héttel azután történt, hogy több koncertjét is lemondta utolsó pillanatban egészségügyi gondok miatt.

Rod Stewart kis híján összeesett a színpadon

Drámai pillanatoknak lehettek szemtanúi a rajongók Utah-ban. Rod Stewart a One Last Time turnén lépett színpadra június 19-én, amikor váratlanul rosszul lett a koncertje közben. A beszámolók szerint az énekes egyik pillanatól a másikra bizonytalanná vált, majd hirtelen úgy tűnt, hogy mindjárt elveszíti az egyensúlyát. A közönség először nem is értette, mi történik, majd nem sokkal később egyértelművé vált, hogy valamilyen egészségügyi probléma lépett fel. Az előadó rövid időre megszakította a műsort, miközben a stáb tagjai a segítségére siettek. A színpadon egy oxigénpalackot vittek oda neki, amelyből néhány percig oxigént lélegezett be. A jelenetről készült felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és számos rajongó aggodalmát fejezte ki az énekes állapota miatt.

Rod Stewart rosszulléte ellenére is folytatta a koncertet

(Fotó: William Dax/SWNS/Northfoto)

The Show must go on...

A jelenlévők szerint Rod Stewart rendkívül megviseltnek tűnt, de ennek ellenére sem akarta félbehagyni a koncertet. Rövid pihenő után ismét a mikrofonhoz lépett, és folytatta a műsort. A közönség hangos tapssal és biztatással fogadta visszatérését, sokan pedig meghatódva figyelték, hogy a legenda minden nehézség ellenére sem adta fel. A fellépést végül befejezte az énekes, de a mostani esemény sokak számára világossá tette, hogy Rod Stewart egészségi állapot már nem a régi.

Rod Stewart egészségügyi problémák miatt két Las Vegas-i koncertet is lemondott az utolsó pillanatban

(Fotó: William Dax/SWNS/Northfoto)

Egyre több a probléma Rod Stewart egészségi állapota körül

A 81 éves énekes az elmúlt hetekben több koncertjét is lemondta vagy elhalasztotta egészségügyi okokra hivatkozva. Legutóbb két Las Vegas-i koncertjét volt kénytelen lemondani az utolsó pillanatban, mert az arcüreggyulladása ráhúzódott a hangszálaira. A rajongók rendkívül csalódottan fogadták a hírt, hiszen sokan csak azért utaztak oda. De még így is többen kifejezték támogatásukat és mielőbbi gyógyulást kívántak Rod Stewartnak.