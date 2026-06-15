Rod Stewartot durván betámadták a rajongói a foci VB miatt

Komoly kritikák kereszttüzébe került Rod Stewart, miután egészségügyi okokra hivatkozva az utolsó pillanatban lemondta Las Vegas-i koncertjét, majd alig egy nappal később a skót válogatott világbajnoki mérkőzésén Bostonban jelent meg. A 81 éves rocklegenda szerint valóban beteg volt, rajongói közül azonban sokan nehezen értették meg, hogyan tudott repülőre szállni és futballmeccsen szurkolni, miközben egy koncert megtartására nem volt képes.
A 81 éves rocklegenda Bostonban a foci VB 2026-on a lelátóról szurkolt Skóciának, alig néhány órával azután, hogy egészségügyi okok miatt lemondta kaliforniai koncertjét. Rod Stewart Instagram oldalán még egy videót is megosztott magáról és fiairól, Liam-ről és Alastair-ről, amint magángéppel Bostonba utaznak, hogy élőben láthassák a skót labdarúgó-válogatott világbajnoki mérkőzését Haiti ellen. A videóban jókedvűnek és energikusnak tűnt, ami sok rajongónál kiverte a biztosítékot, hiszen pár órával előtte két koncertjét is lemondta, az egyiket utolsó pillanatban. Többen betámadták őt a közösségi médiában, mondván hogyan lehet valaki túl beteg egy koncert megtartásához, miközben képes több órát repülni és részt venni egy sporteseményen.
Rod Stewart június 13-án lépett volna színpadra Las Vegas-ban. A koncertet azonban kevesebb mint egy órával a kezdés előtt törölték. Az énekes csapata közölte, hogy a rocklegendánál akut felső légúti fertőzést diagnosztizáltak, ezért orvosai nem engedték fellépni. Rod Stewart később kiegészítette a bejelentést, amelyet alig egy órával a koncert tervezett kezdete előtt tettek közzé. Hangsúlyozta, hogy rendkívül csalódott, és őszintén sajnálja a rajongókat, akik hiába érkeztek a helyszínre:
A kezelés után már sokkal jobban érzem magam, de a hangom nem javult. Nagyon csalódott vagyok, és őszintén elnézést kérek a rajongóimtól az okozott kellemetlenségekért. Mindent megtettem, hogy a koncert ma este megrendezésre kerülhessen.
Rod Stewart koncertlemondása azért is keltett különösen nagy visszhangot, mert nem ez volt az első eset az utóbbi hetekben. A rocklegenda korábban több Las Vegas-i fellépését is kénytelen volt elhalasztani vagy törölni egészségügyi problémák miatt. Az elmúlt hónapokban influenzával, légúti fertőzéssel és hangszálproblémákkal is küzdött, ezért orvosai többször pihenésre kötelezték. Ezeket a rajongók többsége együtt érzően fogadta, a mostani foci VB-s videó láttán azonban erős kételyek merültek fel mindannyiukban.
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