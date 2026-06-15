Rod Stewartot durván betámadták a rajongói a foci VB miatt

Komoly kritikák kereszttüzébe került Rod Stewart, miután egészségügyi okokra hivatkozva az utolsó pillanatban lemondta Las Vegas-i koncertjét, majd alig egy nappal később a skót válogatott világbajnoki mérkőzésén Bostonban jelent meg. A 81 éves rocklegenda szerint valóban beteg volt, rajongói közül azonban sokan nehezen értették meg, hogyan tudott repülőre szállni és futballmeccsen szurkolni, miközben egy koncert megtartására nem volt képes.

Rod Stewart Skóciának szurkolt Bostonban a foci VB 2026-on

Fotó: PA / Northfoto

Rod Stewart kritikák kereszttüzébe került, miután feltöltött egy videót magáról, ahogy Bostonba repült a foci VB 2026 miatt

kritikák kereszttüzébe került, miután feltöltött egy videót magáról, ahogy Bostonba repült a foci VB 2026 miatt A legendás énekes előtte egy nappal mondta le a koncertjét egészségügyi okok miatt

A rajongók kiakadtak: ' Túl beteg vagy a fellépéshez, de átrepülni az országot a foci miatt nem gond?'

Rod Stewart-ot durván betámadták a rajongói a foci VB miatt

A 81 éves rocklegenda Bostonban a foci VB 2026-on a lelátóról szurkolt Skóciának, alig néhány órával azután, hogy egészségügyi okok miatt lemondta kaliforniai koncertjét. Rod Stewart Instagram oldalán még egy videót is megosztott magáról és fiairól, Liam-ről és Alastair-ről, amint magángéppel Bostonba utaznak, hogy élőben láthassák a skót labdarúgó-válogatott világbajnoki mérkőzését Haiti ellen. A videóban jókedvűnek és energikusnak tűnt, ami sok rajongónál kiverte a biztosítékot, hiszen pár órával előtte két koncertjét is lemondta, az egyiket utolsó pillanatban. Többen betámadták őt a közösségi médiában, mondván hogyan lehet valaki túl beteg egy koncert megtartásához, miközben képes több órát repülni és részt venni egy sporteseményen.

Rod Stewart koncertlemondása utolsó pillanatban történt

Rod Stewart június 13-án lépett volna színpadra Las Vegas-ban. A koncertet azonban kevesebb mint egy órával a kezdés előtt törölték. Az énekes csapata közölte, hogy a rocklegendánál akut felső légúti fertőzést diagnosztizáltak, ezért orvosai nem engedték fellépni. Rod Stewart később kiegészítette a bejelentést, amelyet alig egy órával a koncert tervezett kezdete előtt tettek közzé. Hangsúlyozta, hogy rendkívül csalódott, és őszintén sajnálja a rajongókat, akik hiába érkeztek a helyszínre: