Rod Stewart egészségügyi okok miatt, az utolsó pillanatban mondta le két koncertjét

Komoly riadalmat keltett a 81 éves énekes váratlan bejelentése. Alig néhány órával a koncertje kezdete előtt Rod Stewart betegségre hivatkozva két koncertjét is lemondta. És bár a sztár igyekezett megnyugtatni mindenkit, a rajongók aggódni kezdtek az egészségi állapota miatt.
Rod Stewart két egymást követő koncertjét volt kénytelen lemondani Las Vegas-ban. A fellépésekre május 29-én és 30-án került volna sor a Caesars Palace ikonikus koncerthelyszínén, a Colosseum-ban, ám az énekes orvosai pihenést javasoltak számára. A hivatalos tájékoztatás szerint Rod Stewart arcüreggyulladással küzd, amely a hangját is érinti, ezért jelenleg teljes hangkíméletre szorul. Az énekes közleményben fordult rajongóihoz, amelyben elnézést kért a kellemetlenségekért, és hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a mielőbbi felépülés érdekében:
Elnézést kérek a rajongóimtól. Jelenleg pihentetnem kell a hangszálaimat, mivel egy arcüreggyulladásból lábadozom. Alig várom, hogy találkozhassunk egy jövőbeli Caesars Palace-beli koncerten vagy a nyári turnén.
A koncertlátogatók közül sokan csak néhány órával a kezdés előtt értesültek a lemondásról. Többen már megérkeztek Las Vegas-ba, vagy éppen a helyszín felé tartottak, amikor megkapták a hírt. A közösségi médiában számos csalódott hozzászólás jelent meg, ugyanakkor a rajongók többsége támogatásáról biztosította kedvencét, és gyors felépülést kívánt neki. A Ticketmaster teljes visszatérítést nyújtott a koncertlátogatóknak, mivel 'a rendezvény szervezője' mondta le az eseményt. A hivatalos tájékoztatás szerint pedig, amennyiben az énekes állapota megfelelően javul, Rod Stewart már június elején folytathatja fellépéseit.
És bár a 81 éves sztár továbbra is energikusnak és aktívnak mutatkozik a nyilvánosság előtt, az elmúlt években többször is egészségügyi problémákkal kellett szembenéznie. Korábban daganatos betegségen is átesett, amelyből ugyan sikeresen felépült, de azóta többször előfordult, hogy Rod Stewart betegségei vagy hangproblémái miatt módosítani kellett koncertprogramját. Az énekes ilyenkor mindig kihangsúlyozta, hogy a rajongók iránti tiszteletből csak akkor lép színpadra, ha a lehető legjobb formáját tudja nyújtani, illetve azt is, hogy továbbra sem tervezi a teljes visszavonulást.
