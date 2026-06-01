Rod Stewart egészségügyi okok miatt, az utolsó pillanatban mondta le két koncertjét

Komoly riadalmat keltett a 81 éves énekes váratlan bejelentése. Alig néhány órával a koncertje kezdete előtt Rod Stewart betegségre hivatkozva két koncertjét is lemondta. És bár a sztár igyekezett megnyugtatni mindenkit, a rajongók aggódni kezdtek az egészségi állapota miatt.

Rod Stewart két egymást követő koncertjét volt kénytelen lemondani Las Vegas-ban. A fellépésekre május 29-én és 30-án került volna sor a Caesars Palace ikonikus koncerthelyszínén, a Colosseum-ban, ám az énekes orvosai pihenést javasoltak számára. A hivatalos tájékoztatás szerint Rod Stewart arcüreggyulladással küzd, amely a hangját is érinti, ezért jelenleg teljes hangkíméletre szorul. Az énekes közleményben fordult rajongóihoz, amelyben elnézést kért a kellemetlenségekért, és hangsúlyozta, hogy mindent megtesz a mielőbbi felépülés érdekében:

Elnézést kérek a rajongóimtól. Jelenleg pihentetnem kell a hangszálaimat, mivel egy arcüreggyulladásból lábadozom. Alig várom, hogy találkozhassunk egy jövőbeli Caesars Palace-beli koncerten vagy a nyári turnén.

A rajongók utolsó pillanatban szembesültek a lemondással

A koncertlátogatók közül sokan csak néhány órával a kezdés előtt értesültek a lemondásról. Többen már megérkeztek Las Vegas-ba, vagy éppen a helyszín felé tartottak, amikor megkapták a hírt. A közösségi médiában számos csalódott hozzászólás jelent meg, ugyanakkor a rajongók többsége támogatásáról biztosította kedvencét, és gyors felépülést kívánt neki. A Ticketmaster teljes visszatérítést nyújtott a koncertlátogatóknak, mivel 'a rendezvény szervezője' mondta le az eseményt. A hivatalos tájékoztatás szerint pedig, amennyiben az énekes állapota megfelelően javul, Rod Stewart már június elején folytathatja fellépéseit.