KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Konrád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Palvin Barbara férje megszólalt a betörésről: így dolgozzák fel a traumát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 15:45
A sztárpár most először szólalt meg az otthonukban történt rémisztő esetről. Palvin Barbara és Dylan Sprouse humorral próbálják feldolgozni a traumát.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Dylan Sprouse és Palvin Barbara először szólalt meg arról a rémálomról, amit pár napja éltek át a saját otthonukban. Egy betolakodó jelent meg a házukban, miközben ők épp otthon voltak. A sztárpár bár nagyon megijedt, most mégis humorral próbálja feldolgozni a történteket. 

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse humorral próbálják feldolgozni a betörés okozta traumát
Fotó: Lev Radin /  Northfoto
  • Dylan Sprouse és Palvin Barbara otthon volt, miközben egy ismeretlen férfi behatolt a telkükre
  • A betolakodót az egykori Disney-sztár teperte le, majd fegyverrel sakkban tartotta, a rendőrök kiérkezéséig
  • A sztárpár először nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban.

Egy vörös szőnyeges eseményen, Az ördög Pradat visel 2 című film premierjén New York-ban Palvin Barbara és férje egészen meglepő módon nyilatkozott a pénteki megrázó élményükről. Dylan Sprouse azt mondta, hogy számára az egész helyzet 'vicces' volt. Továbbá bevallotta, hogy ő nem az a típus, aki sokáig komolyan foglalkozik egy ilyen dologgal, inkább azonnal humorral próbálja oldani a feszültséget. Úgy fogalmazott, hogy az életben szükség van könnyedségre, különösen akkor, ha végül nem történt komolyabb baj:

Az életben kell egy kis könnyedség. És szerencsére senki sem sérült meg, és nem történt semmi komolyabb erőszak, szóval minden rendben van. 

Palvin Barbara tárcsázta a 911-et, így a hatóságok hamar kiérkeztek a helyszínre
Fotó: Sonia Moskowitz Gordon /  Northfoto

Palvin Barabara is reagált a történtekre

Palvin Barbara is hasonlóan nyilatkozott az E!News riporterének. A Victoria's Secret modell egyetértett férjével, megjegyezve, hogy mindketten maguk mögött hagyták a múltat. Majd azt is hozzátette, hogy ők közösen, viccelődéssel és nevetéssel próbálják feldolgozni ezt a nem mindennapi élményt:

Viccekkel és humorral kezeljük a traumát. És egyszerűen csak örülünk, hogy itt lehetünk és megnézhetjük a filmet.

Dylan Sprouse habozás nélkül földre teperte a betolakodót és fegyverrel sakkban tartotta, a rendőrök kiérkezéséig
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE /  Northfoto

Betörtek Palvin Barbara otthonába

A szörnyű eset péntek hajnalban történt, a Los Angeles-i Hollywood Hills-ben található házuknál. A behatoló nem sokkal éjfél után próbált meg bejutni az ingatlanba, amikor Dylan Sprouse szembekerült vele. A színész nem habozott, fizikailag is fellépett a férfi ellen, földre vitte, majd fegyverrel tartotta sakkban egészen addig, amíg a rendőrök ki nem érkeztek. A civakodás közben pedig Palvin Barbara hívta a rendőröket, így a hatóságok gyorsan a helyszínre értek. A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy az incidenst követően a gyanúsítottat őrizetbe vették. És bár a történtek rendkívül ijesztőek voltak, szerencsére senki sem sérült meg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
