Palvin Barbara férje megszólalt a betörésről: így dolgozzák fel a traumát

Dylan Sprouse és Palvin Barbara először szólalt meg arról a rémálomról, amit pár napja éltek át a saját otthonukban. Egy betolakodó jelent meg a házukban, miközben ők épp otthon voltak. A sztárpár bár nagyon megijedt, most mégis humorral próbálja feldolgozni a történteket.
Egy vörös szőnyeges eseményen, Az ördög Pradat visel 2 című film premierjén New York-ban Palvin Barbara és férje egészen meglepő módon nyilatkozott a pénteki megrázó élményükről. Dylan Sprouse azt mondta, hogy számára az egész helyzet 'vicces' volt. Továbbá bevallotta, hogy ő nem az a típus, aki sokáig komolyan foglalkozik egy ilyen dologgal, inkább azonnal humorral próbálja oldani a feszültséget. Úgy fogalmazott, hogy az életben szükség van könnyedségre, különösen akkor, ha végül nem történt komolyabb baj:
Az életben kell egy kis könnyedség. És szerencsére senki sem sérült meg, és nem történt semmi komolyabb erőszak, szóval minden rendben van.
Palvin Barbara is hasonlóan nyilatkozott az E!News riporterének. A Victoria's Secret modell egyetértett férjével, megjegyezve, hogy mindketten maguk mögött hagyták a múltat. Majd azt is hozzátette, hogy ők közösen, viccelődéssel és nevetéssel próbálják feldolgozni ezt a nem mindennapi élményt:
Viccekkel és humorral kezeljük a traumát. És egyszerűen csak örülünk, hogy itt lehetünk és megnézhetjük a filmet.
A szörnyű eset péntek hajnalban történt, a Los Angeles-i Hollywood Hills-ben található házuknál. A behatoló nem sokkal éjfél után próbált meg bejutni az ingatlanba, amikor Dylan Sprouse szembekerült vele. A színész nem habozott, fizikailag is fellépett a férfi ellen, földre vitte, majd fegyverrel tartotta sakkban egészen addig, amíg a rendőrök ki nem érkeztek. A civakodás közben pedig Palvin Barbara hívta a rendőröket, így a hatóságok gyorsan a helyszínre értek. A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy az incidenst követően a gyanúsítottat őrizetbe vették. És bár a történtek rendkívül ijesztőek voltak, szerencsére senki sem sérült meg.
