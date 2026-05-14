Paris Jackson pert nyert apja, Michael Jackson hagyatékának kezelőivel szemben

Újabb fordulatot vett Paris Jackson hosszú ideje húzódó jogi csatája. Egy Los Angeles-i bíró úgy döntött, hogy az örökséget kezelő végrehajtóknak vissza kell fizetniük 625 ezer dollárt Michael Jackson hagyatékának, mivel a bíróság szerint az ügyvédi bónuszkifizetések nem kaptak megfelelő jóváhagyást.
A PEOPLE magazin által megszerzett bírósági dokumentumok szerint egy Los Angeles-i bíró úgy döntött Paris Jackson jogi ügyében, hogy a 625 ezer dollár, vagyis körülbelül 191 millió forint összegű bónuszfizetéseket, amelyeket Michael Jackson hagyatékának kezelői - John Branca és John McClain - engedély nélkül utaltak ki külső ügyvédi irodáknak, vissza kell 'fizetni' a hagyatéknak. A bíró emellett azt is kimondta, hogy a jövőben hasonló bónuszkifizetések kizárólag az összes kedvezményezett írásos beleegyezésével vagy külön bírósági jóváhagyással történhetnek.
Paris Jackson ügyvédei 'hatalmas győzelemként' értékelték az ítéletet. Véleményük szerint a döntés végre nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot teremthet a világ egyik legértékesebb zenei örökségének kezelésében. A bíróság továbbá azt is lehetővé tette, hogy Michael Jackson lánya kérvényezze saját jogi költségeinek megtérítését, mivel az ő fellépése vezetett a vitatott kifizetések felülvizsgálatához. A hagyaték kezelői nyilatkozatukban kifejtették, hogy egyáltalán nem értenek egyet a döntéssel, de teljes mértékben tiszteletben tartják azt, és ennek megfelelően kívánnak tovább eljárni. Továbbá kiemelték, hogy a bíróság semmilyen formában nem állapította meg, hogy bármilyen nem megfelelő kifizetést teljesítettek volna maguknak.
Az elmúlt években egyre feszültebbé vált a viszony Paris Jackson és apja hagyatékának kezelői, John Branca és John McClain között. A vita középpontjában azok a több százezer dolláros ügyvédi prémiumkifizetések álltak, amelyeket még 2018-ban folyósítottak külsős ügyvédi irodáknak. Paris Jackson jogi képviselői szerint ezekhez a kifizetésekhez nem érkezett megfelelő bírósági engedély, ráadásul több esetben az sem volt egyértelmű, hogy pontosan milyen munkáért jártak a jutalmak. És bár a mostani döntés jelentős siker Paris Jackson számára, a jelek szerint a konfliktus még korántsem ért véget.
