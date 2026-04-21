Robbant a családi botrány! Michael Jackson lánya kihagyta apja életrajzi filmjének premierjét

Megérkezett Michael Jackson életrajzi filmje, amely már a forgatás közben is hatalmas port kavart. A premier pedig csak rátett egy lapáttal: a poplegenda lánya, Paris Jackson ugyanis nem jelent meg a vörös szőnyeges eseményen.
A Michael című életrajzi film párizsi premierje igazi sztáreseménnyé vált, amikor Michael Jackson családjának több tagja is tiszteletét tette. A poplegenda két fia, Blanket és Prince is megjelent az eseményen és csatlakozott többi rokonhoz. De nem mindenki osztotta ezt a lelkesedést. Paris Jackson ugyanis feltűnő mód hiányzott az eseményről. Ez pedig nem volt véletlen, hiszen a háttérben komoly nézeteltérések húzódnak már a film gyártásának kezdete óta. Michael Jackson lánya úgy véli az életrajzi film túlságosan idealizált képet fest apjáról, és nem foglalkozik a pályafutását beárnyékoló vitákkal. Szerinte a produkció elsősorban a zenei sikerekre és a legendás karrierre koncentrál, miközben a későbbi, ellentmondásos időszakokat kevésbé hangsúlyozza.
Mindemellett Paris Jackson jogi harcba is keveredett apja hagyatékának kezelőivel, John Brancával és John McClainnel. A 28 éves modell több bírósági beadványban is azzal vádolta a vagyonkezelőket, hogy nem átlátható módon működnek, és a hagyaték pénzét saját érdekeik szerint használják fel. Állítása szerint jelentős összegeket fizettek ki maguknak, miközben nem biztosítottak megfelelő elszámolást a kedvezményezettek - köztük ő és testvérei - felé. Továbbá aggasztja, hogy a Michael című film 150 millió dolláros költségvetésének is a nagy részét a hagyatékból finanszírozták. A vagyonkezelők ezzel szemben visszautasítják a vádakat, és hangsúlyozzák, hogy minden döntésük törvényes, valamint a hagyaték értékének növelését szolgálja. Ez a vita pedig egyre inkább beárnyékolja a család egységét, valamint a film körüli megítélést is.
A Michael című életrajzi film hatalmas költségvetéssel készült, és már most az év egyik legnagyobb mozis eseményének ígérkezik. A készítők célja egy látványos, érzelmekben gazdag portré megalkotása volt, amely a pop királyának felemelkedését mutatja be. A produkció várhatóan komoly kasszasiker lesz, ugyanakkor a fogadtatása erősen megosztott. Egyesek szerint méltó emléket állít Michael Jackson karrierjének, mások viszont úgy vélik, hogy inkább csak egy idealizált, megszépített történetet kap a közönség.
