Robbant a családi botrány! Michael Jackson lánya kihagyta apja életrajzi filmjének premierjét

Megérkezett Michael Jackson életrajzi filmje, amely már a forgatás közben is hatalmas port kavart. A premier pedig csak rátett egy lapáttal: a poplegenda lánya, Paris Jackson ugyanis nem jelent meg a vörös szőnyeges eseményen.

Michael Jackson gyermekei közül csak ketten tették tiszteletüket apjuk életrajzi filmjének premierjén

A Michael című film Michael Jackson életét dolgozza fel

Már a film forgatása alatt hatalmas feszültség alakult ki a popkirály lánya és a hagyatékának kezelői között

Paris Jackson végül a Michael premierjére sem ment el

Michael Jackson fiai, Prince és Blanket, azonban részt vettek a többi családtaggal együtt.

Michael Jackson lánya szerint nem jó a film aspektusa

A Michael című életrajzi film párizsi premierje igazi sztáreseménnyé vált, amikor Michael Jackson családjának több tagja is tiszteletét tette. A poplegenda két fia, Blanket és Prince is megjelent az eseményen és csatlakozott többi rokonhoz. De nem mindenki osztotta ezt a lelkesedést. Paris Jackson ugyanis feltűnő mód hiányzott az eseményről. Ez pedig nem volt véletlen, hiszen a háttérben komoly nézeteltérések húzódnak már a film gyártásának kezdete óta. Michael Jackson lánya úgy véli az életrajzi film túlságosan idealizált képet fest apjáról, és nem foglalkozik a pályafutását beárnyékoló vitákkal. Szerinte a produkció elsősorban a zenei sikerekre és a legendás karrierre koncentrál, miközben a későbbi, ellentmondásos időszakokat kevésbé hangsúlyozza.

Paris Jackson továbbra is harcban áll Michael Jackson hagyatékának kezelőivel

Paris Jackson sokallja a film büdzséjét, ami apja hagyatékából lett kifizetve

Mindemellett Paris Jackson jogi harcba is keveredett apja hagyatékának kezelőivel, John Brancával és John McClainnel. A 28 éves modell több bírósági beadványban is azzal vádolta a vagyonkezelőket, hogy nem átlátható módon működnek, és a hagyaték pénzét saját érdekeik szerint használják fel. Állítása szerint jelentős összegeket fizettek ki maguknak, miközben nem biztosítottak megfelelő elszámolást a kedvezményezettek - köztük ő és testvérei - felé. Továbbá aggasztja, hogy a Michael című film 150 millió dolláros költségvetésének is a nagy részét a hagyatékból finanszírozták. A vagyonkezelők ezzel szemben visszautasítják a vádakat, és hangsúlyozzák, hogy minden döntésük törvényes, valamint a hagyaték értékének növelését szolgálja. Ez a vita pedig egyre inkább beárnyékolja a család egységét, valamint a film körüli megítélést is.