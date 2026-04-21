Robbant a családi botrány! Michael Jackson lánya kihagyta apja életrajzi filmjének premierjét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 17:52
A Michael című életrajzi film premierjén majdnem az egész család megjelent, egy valakit kivéve. Michael Jackson lánya, Paris Jackson kihagyta az eseményt.
Fekete Ágnes
Megérkezett Michael Jackson életrajzi filmje, amely már a forgatás közben is hatalmas port kavart. A premier pedig csak rátett egy lapáttal: a poplegenda lánya, Paris Jackson ugyanis nem jelent meg a vörös szőnyeges eseményen. 

Michael Jackson gyermekei közül csak ketten tették tiszteletüket apjuk életrajzi filmjének premierjén
  • A Michael című film Michael Jackson életét dolgozza fel
  • Már a film forgatása alatt hatalmas feszültség alakult ki a popkirály lánya és a hagyatékának kezelői között
  • Paris Jackson végül a Michael premierjére sem ment el
  • Michael Jackson fiai, Prince és Blanket, azonban részt vettek a többi családtaggal együtt.

Michael Jackson lánya szerint nem jó a film aspektusa

A Michael című életrajzi film párizsi premierje igazi sztáreseménnyé vált, amikor Michael Jackson családjának több tagja is tiszteletét tette. A poplegenda két fia, Blanket és Prince is megjelent az eseményen és csatlakozott többi rokonhoz. De nem mindenki osztotta ezt a lelkesedést. Paris Jackson ugyanis feltűnő mód hiányzott az eseményről. Ez pedig nem volt véletlen, hiszen a háttérben komoly nézeteltérések húzódnak már a film gyártásának kezdete óta. Michael Jackson lánya úgy véli az életrajzi film túlságosan idealizált képet fest apjáról, és nem foglalkozik a pályafutását beárnyékoló vitákkal. Szerinte a produkció elsősorban a zenei sikerekre és a legendás karrierre koncentrál, miközben a későbbi, ellentmondásos időszakokat kevésbé hangsúlyozza. 

Paris Jackson továbbra is harcban áll Michael Jackson hagyatékának kezelőivel
Paris Jackson sokallja a film büdzséjét, ami apja hagyatékából lett kifizetve

Mindemellett Paris Jackson jogi harcba is keveredett apja hagyatékának kezelőivel, John Brancával és John McClainnel. A 28 éves modell több bírósági beadványban is azzal vádolta a vagyonkezelőket, hogy nem átlátható módon működnek, és a hagyaték pénzét saját érdekeik szerint használják fel. Állítása szerint jelentős összegeket fizettek ki maguknak, miközben nem biztosítottak megfelelő elszámolást a kedvezményezettek - köztük ő és testvérei - felé. Továbbá aggasztja, hogy a Michael című film 150 millió dolláros költségvetésének is a nagy részét a hagyatékból finanszírozták. A vagyonkezelők ezzel szemben visszautasítják a vádakat, és hangsúlyozzák, hogy minden döntésük törvényes, valamint a hagyaték értékének növelését szolgálja. Ez a vita pedig egyre inkább beárnyékolja a család egységét, valamint a film körüli megítélést is. 

Michael Jackson unokaöccse, Jafaar Jackson alakítja a pop királyát a Michael című életrajzi filmben
Michael Jackson filmje vegyes fogadtatást kapott

A Michael című életrajzi film hatalmas költségvetéssel készült, és már most az év egyik legnagyobb mozis eseményének ígérkezik. A készítők célja egy látványos, érzelmekben gazdag portré megalkotása volt, amely a pop királyának felemelkedését mutatja be. A produkció várhatóan komoly kasszasiker lesz, ugyanakkor a fogadtatása erősen megosztott. Egyesek szerint méltó emléket állít Michael Jackson karrierjének, mások viszont úgy vélik, hogy inkább csak egy idealizált, megszépített történetet kap a közönség.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
