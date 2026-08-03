Nem tágít a hőség, ekkor jöhetnek zivatarok

Kedden és szerdán is 41 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Az időjárás előrejelzések szerint a hét közepén északnyugaton előfordulhat zápor, zivatar.
Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 16 és 25, délután 35 és 40 fok között alakul. A HungaroMet Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére adott ki másodfokú hőségriasztást, az ország többi részében harmadfokú jelzés van érvényben. Utóbbi azt jelenti, hogy ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat.
Kedden jobbára derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő képződhet. Csapadék nem valószínű. A délies szél megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 17 és 26, délután 35 és 41 fok között alakul.
Szerdán nagyrészt napos, gyengén felhős idő várható, északnyugaton nem kizárt zápor, zivatar. A nyugatias szél megélénkülhet. Hajnalban 18, 26, délután 35, 41 fokra számíthatunk.
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