Sokkoló felvétel: „Remélem, meghalsz!” – ezt ordította a demens idős nőnek a gondozója

Megrázó biztonsági kamerás felvétel rázta meg Nagy-Britanniát: egy gondozó trágár szidalmakat zúdított egy 81 éves, demenciával élő asszonyra, miközben az ágyában feküdt. A nő azt is a beteg fejéhez vágta, hogy reméli, álmában meghal. A család szerint az idős asszony azóta is súlyos lelki traumától szenved, a kiszabott büntetést pedig felháborítóan enyhének tartják.

A kamerák mindent rögzítettek

A 42 éves Louise Harris próbanapját töltötte gondozóként Elizabeth Anne Shipton, a 81 éves demens asszony otthonában. Miután a család elment, a nő a hűtőben talált vodkát megitta, majd agresszívan viselkedett.

A biztonsági kamera felvételén hallható, amint Harris az ágyban fekvő idős nőre ordít:

„Remélem, álmodban meghalsz, te rohadt, undorító tehén!”

Amikor Elizabeth jelezte, hogy fáj neki, ahogy a gondozó a mellkasára nehezedik, Harris csak annyit válaszolt:

„Nem érdekel. Hol van a pénzed?”

Kést is elővett, a házat is megrongálta

A felvételen az is látható, hogy a részeg nő a konyhába ment, egy nagyméretű kést lengetett, miközben a lakás berendezését is megrongálta.

Elizabeth lánya, Tracy, a telefonján keresztül nézte a biztonsági kamera élőképét, és amikor meglátta, mi történik, azonnal segítséget hívott. A rendőrök végül betörték az ajtót, Harris-t pedig a padlón fekve találták meg.

„A lelki sebei soha nem fognak begyógyulni”

A család különösen megrendítőnek tartja, hogy Harris hosszú évek óta dolgozott gondozóként, demenciás betegek ellátására is képzett szakember volt.

Tracy elmondása szerint édesanyja korábban hét hetet töltött kórházban vérmérgezés miatt, nem sokkal korábban pedig elveszítette a férjét, akivel tinédzserkoruk óta együtt éltek. A kötés volt az egyetlen dolog, ami segített neki feldolgozni a gyászt, Harris azonban ezt is tönkretette: a részeg tombolás közben széttépte az asszony kötését. A történtek után Elizabeth állapota jelentősen romlott.

– Anyukám borzalmasan traumatizálódott. Nem lehet egyedül hagyni, mert attól fél, hogy a nő visszajön. Erős nyugtatókat kellett kapnia a visszatérő emlékképek miatt – mondta a lánya.