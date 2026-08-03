Véget érhet a nehéz időszak: négy kínai csillagjegy fellélegezhet augusztusban

A kínai asztrológia szerint 2026 augusztusa fordulópontot hozhat négy csillagjegy számára. Az elemzés szerint olyan helyzetek oldódhatnak meg, amelyek hosszú ideje stresszt, bizonytalanságot vagy akadályokat okoztak.

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Kígyó

A Kígyó jegy szülöttei végre úgy érezhetik, hogy megérte türelmesnek lenni. Egy régóta húzódó ügyben kedvező fordulat következhet be, legyen szó munkáról, pénzügyekről vagy egy fontos személyes döntésről. Augusztus energiái segíthetnek lezárni a bizonytalanság időszakát, és új lehetőségeket nyithatnak meg előttük.

Nyúl

A Nyúl számára elsősorban az emberi kapcsolatokban jöhet megkönnyebbülés. Egy félreértés tisztázódhat, vagy olyan beszélgetésre kerülhet sor, amely végre eloszlatja a korábbi feszültségeket. Az asztrológiai előrejelzés szerint most érdemes nyitottnak lenni a kompromisszumokra és az őszinte kommunikációra.

Kecske

A Kecske jegyűek az elmúlt időszakban úgy érezhették, hogy minden a vártnál nehezebben halad. Augusztus elején azonban olyan esemény történhet, amely visszaadja az önbizalmukat. Ez lehet egy pozitív visszajelzés, egy váratlan segítség vagy egy régóta várt lehetőség, amely új lendületet adhat a folytatáshoz.

Disznó

A Disznó jegy szülöttei számára elsősorban az érzelmi terhek enyhülhetnek. Egy korábban nyomasztó probléma megoldódhat, vagy egyszerűen világosabbá válhat, merre érdemes továbbhaladni. A kínai horoszkóp szerint augusztus kedvez a lezárásoknak és az új kezdeteknek is.