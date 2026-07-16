Katie Holmes jóképű pasiba szeretett bele: egy nála 9 évvel fiatalabb művésszel jár

Úgy tűnik, a Dawson és a haverok sztárjára ismét rátalált a szerelem. Katie Holmes-t a hétvégén kézen fogva fotózták le egy New York-i művésszel, Jason Bard Yarmoskyval.

Katie Holmes-ra rátalált a szerelem: egy nála 9 évvel fiatalabb művész rabolta el a szívét (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon/Northfoto)

Katie Holmes -ra újra rátalált a szerelem

-ra újra rátalált a szerelem A színésznőt kéz a kézben látták Jason Bard Yarmosky társaságában egy East Hamptonban tartott filmvetítésen

társaságában egy East Hamptonban tartott filmvetítésen A New York-i művész arról ismert, hogy festményeiben és rajzaiban az öregedés és az emlékezet témáit járja körül.

Katie Holmes újra szerelmes

Katie Holmes az elmúlt években tudatosan óvta a magánéletét a nyilvánosságtól, ezért különösen nagy feltűnést keltett, amikor a hétvégén kézen fogva jelent meg Jason Bard Yarmosky képzőművésszel a The Invite című film vetítésén East Hamptonban. A rendezvényt a Cinema Society szervezte, és számos ismert hollywoodi sztár is részt vett rajta. Egy szemtanú a People magazinnak pedig azt nyilatkozta, hogy a páros már érkezéskor is rendkívül közvetlenül viselkedett egymással. A művész többször a színésznő fülébe súgott valamit, Katie Holmes nevetett, egész este mosolygott, és láthatóan nagyon felszabadultan érezte magát.

A vetítés alatt egymás mellett ültek, a színésznő egy ponton partnerének vállára hajtotta a fejét, ami tovább erősítette a románcról szóló találgatásokat. A film után a társaság az East Hampton Boat House-ban rendezett afterpartyn folytatta az estét. És bár Katie Holmes és új párja, Jason Bard Yarmosky nem álltak közösen a fotósok elé, a jelenlévők szerint végig együtt maradtak, barátaikkal beszélgettek, és egyáltalán nem próbálták titkolni, hogy jól érzik magukat egymás társaságában. A színésznő képviselője egyelőre nem reagált a kapcsolatukról szóló hírekre.

Katie Holmes párja, Jason Bard Yarmosky

Jason Bard Yarmosky egy 39 éves New York-i képzőművész, aki elsősorban az öregedés, az idő múlása és az emlékezet témáját feldolgozó festményeiről ismert.

A School of Visual Arts hallgatójaként végzett, alkotásait több helyen is kiállították, legismertebb sorozata, a Timeless Women in New York pedig a Bergdorf Goodman luxusáruház kirakataiban is helyet kapott. De egyes alkotásai a Brooklym Museum of Artban is megtekinthetők.