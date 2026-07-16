Katie Holmes jóképű pasiba szeretett bele: egy nála 9 évvel fiatalabb művésszel jár

Úgy tűnik, a Dawson és a haverok sztárjára ismét rátalált a szerelem. Katie Holmes-t a hétvégén kézen fogva fotózták le egy New York-i művésszel, Jason Bard Yarmoskyval.
Katie Holmes az elmúlt években tudatosan óvta a magánéletét a nyilvánosságtól, ezért különösen nagy feltűnést keltett, amikor a hétvégén kézen fogva jelent meg Jason Bard Yarmosky képzőművésszel a The Invite című film vetítésén East Hamptonban. A rendezvényt a Cinema Society szervezte, és számos ismert hollywoodi sztár is részt vett rajta. Egy szemtanú a People magazinnak pedig azt nyilatkozta, hogy a páros már érkezéskor is rendkívül közvetlenül viselkedett egymással. A művész többször a színésznő fülébe súgott valamit, Katie Holmes nevetett, egész este mosolygott, és láthatóan nagyon felszabadultan érezte magát.
A vetítés alatt egymás mellett ültek, a színésznő egy ponton partnerének vállára hajtotta a fejét, ami tovább erősítette a románcról szóló találgatásokat. A film után a társaság az East Hampton Boat House-ban rendezett afterpartyn folytatta az estét. És bár Katie Holmes és új párja, Jason Bard Yarmosky nem álltak közösen a fotósok elé, a jelenlévők szerint végig együtt maradtak, barátaikkal beszélgettek, és egyáltalán nem próbálták titkolni, hogy jól érzik magukat egymás társaságában. A színésznő képviselője egyelőre nem reagált a kapcsolatukról szóló hírekre.
Jason Bard Yarmosky egy 39 éves New York-i képzőművész, aki elsősorban az öregedés, az idő múlása és az emlékezet témáját feldolgozó festményeiről ismert.
A School of Visual Arts hallgatójaként végzett, alkotásait több helyen is kiállították, legismertebb sorozata, a Timeless Women in New York pedig a Bergdorf Goodman luxusáruház kirakataiban is helyet kapott. De egyes alkotásai a Brooklym Museum of Artban is megtekinthetők.
Katie Holmes szerelmi élete a Tom Cruise-zal való válása óta a bulvársajtó egyik kedvenc témája. A színésznő 2006-ban ment férjhez a Top Gun Maverick-jéhez, akitől ugyanabban az évben megszületett lánya, Suri. Házasságuk hat évig tartott, a válás után pedig a színésznő sokáig rendkívül visszafogottan kezelte a magánéletét. És bár éveken át kapcsolatban volt Jamie Foxx-szal, a pár ritkán mutatkozott együtt nyilvánosan. Később Emilio Vitolo Jr.-ral, majd Bobby Wooten III zenésszel is összeboronálták, ám ezek a kapcsolatok sem bizonyultak tartósnak. A zenésszel 2022 végén szakítottak, azóta pedig nem lehetett hallani új szerelemről.
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