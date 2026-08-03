Pető Brúnó nem akar félholt lenni a nyár végére

A nemrég Jason Derulo előtt fellépő énekes lapunknak arról számolt be, hogy bármennyire is kimerítő egy nyári koncert szezon, akkor sem szeretné elhanyagolni magát. Egy fellépőnek nem csak a koncertek és a csajok miatt kell odafigyelni magára, hanem saját maga miatt is. Pető Brúnónak pedig ez a legnagyobb motiváció, mivel elmondása szerint most nincs senki, akinek külön szeretne imponálni, csupán szeretne boldogan tükörbe nézni az év utolsó részében is.

Pető Brúnó Jason Derulo előtt alapozta meg a hangulatot a Budapest Parkban (Fotó: Gáll Regina)

Pető Brúnó kitálalt lapunknak nyári szokásairól

A fiatal énekes nem feltétlen megszállottja a luxusnak és a külföldi méregdrága utazásoknak, inkább a jól megszokott magyar nyaralóhelyre, a Balatonra utazik.

Mi csak telelni szoktunk, mint a gólyák. Nyáron leginkább csak a Balaton szokott beleférni. Szeretem a hungarikumokat meg a balkán dolgokat, mint a lángos, hekk meg a vízibiciklizés a Balatonon. Nyilván néha jó tud lenni a tengerpart, de amikor itt is negyven fokok vannak, akkor tökéletesen el tudok lenni a Balatonon is

– mondta lapunknak Pető Brúnó.

A nagyobb nyaralások nem nagyon férnek bele egy ennyire felkapott előadó életében, így pár nap Balaton is bőven elegendő számára.

Pető Brúnóért odavannak a tini lányok, ám saját maga még nincs teljesen megelégedve magával (Fotó: Gáll Regina)

Pető Brúnó nincs megelégedve kinézetével

Mostanában elég sokat szoktam aludni, odafigyelek magamra, vitaminokat szedek, szóval most az a célom, ha szeptemberben vége a nyári szezonnak, akkor ne úgy nézzek ki, mint egy félholt. Általában ez így szokott történni. Egyébként senkinek nem szeretnék tetszeni, csak magamnak, hogy amikor felkelek, akkor azt tudjam mondani, hogy jól nézek ki. Most még nem tudom ezt kijelenteni teljesen őszintén, de remélem, hogy szeptemberben ez a pillanat is eljön majd

– jegyezte meg A Nagy Duett korábbi versenyzője.

Brúnó fontosnak tartotta kiemelni, mindenkinek fontos, hogy saját maga mindenki előtt álljon és csak így tudsz pluszt adni a barátoknak, ha magadban minden rendezve van. Úgy tűnik, hogy a rajongó lányoknak legalább szeptemberig várni kell, hogy esélyük legyen meghódítani a sármos énekes szívét.