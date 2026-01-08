Bradley Cooper eddig bírta! Végre megszólalt arcfelvarrása kapcsán

Bradley Cooper végre reagált a plasztikai műtéttel kapcsolatos pletykákra, amelyek az elmúlt hetekben ellepték a közösségi médiát és a bulvársajtót.

Bradley Cooper új filmje, az Is this thing on?, 2025. december 19-én jelent meg az Egyesült Államokban

Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Bradley Cooper plasztikai beavatkozásairól vallott

Az elmúlt időszakban egyre több találgatás jelent meg Bradley Cooper plasztikai beavatkozásaival kapcsolatban, miután több nyilvános eseményen készült fotón úgy tűnt, mintha megváltozott volna az arca. A közösségi médiában sokan úgy vélték, hogy a színész esetleg szemhéjplasztikán, arcfelvarráson vagy más kozmetikai beavatkozáson eshetett át. Ezekre a feltételezésekre végül maga Bradley Cooper reagált a SmartLess podcast egyik epizódjában, ahol barátai, Will Arnett és Jason Bateman is jelen voltak. A beszélgetés során Arnett megjegyezte, hogy rengetegen kérdezik tőle, valóban történt-e plasztikai beavatkozás Bradley Coopernél, majd hozzátette: „Ez egyszerűen nem igaz.” Majd ezek után a színész is világossá tette, hogy nem esett át semmilyen esztétikai vagy plasztikai beavatkozáson.

Bradley Cooper látványos átalakuláson ment keresztül a Maestro című film kedvéért

Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto

Bradley Cooper 2025 végétől kicsit máshogy nézett ki a rajongók szerint

Az 51 éves színészt mostanában egyre többen vádolták meg azzal, hogy megváltozott arca biztos valamilyen plasztikai beavatkozásnak köszönhető. Ezeket a spekulációkat különösen az új filmje, az 'Is This Thing On?' promóciós körútja alatt készült képek indították el. A pletykákat pedig tovább erősítette az a tény, hogy a színész korábban látványos átalakuláson ment keresztül a 'Maestro' című film kedvéért, ahol Leonard Bernstein megformálásához speciális sminket és maszktechnikát alkalmaztak. És bár ez nem plasztikai műtét volt, sokak számára összemosódott a filmes átalakulás és a valóság. Bradley Cooper viszont most végre eloszlatta ezeket a találgatásokat.

Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata 2023 októberében kezdődött

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Bradley Cooper szerelmi élete

A színész körül azonban nemcsak plasztikai beavatkozásokkal kapcsolatos pletykák keringenek az utóbbi időben. A szerelmi élete is hozzájárul a rá irányuló média figyelemhez, ugyanis mostani párja nem más, mint a 30 éves Victoria's Secret szupermodell. Bradley Cooper Gigi Hadiddal való kapcsolata rendszeresen szerepel a bulvárhírekben. Legutóbb például már az eljegyzést pedzegették, továbbá azt, hogy nem kizárt, a sztárpár 2026-ban oltár elé áll majd.