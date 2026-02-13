Gigi Hadidot durván megalázta Zayn Malik – Sokkot kapott a modell

Gigi Hadid szerelmi élete most egy roppant megalázó beszólás miatt került a reflektorfénybe. A 30 éves modell volt pasija, aki a gyermeke apja is egyben, durván megalázta őt a legutóbbi interjújában. Zayn Malik azt állította, hogy soha nem volt igazán szerelmes Gigi Hadidba.

Gigi Hadid teljesen lesokkolódott volt párja, Zayn Malik beszólásán

(Fotó: picture alliance/Ik Aldama/Northfoto)

Gigi Hadidot durván megalázta Zayn Malik

Gigi Hadid teljesen ledöbbent volt pasija kijelentése miatt. Zayn Malik a Call her Daddy podcast műsorában beszélt a modellel való kapcsolatáról. Az énekes – aki korábban a One Direction tagjaként vált ismertté – úgy fogalmazott, hogy utólag visszagondolva nem érezte azt a mély szerelmet, amelyet akkoriban szerelemnek hitt.

Abban a pillanatban talán azt hittem, hogy szerelem, de ahogy öregedtem, rájöttem, hogy talán nem az volt. Talán csak vágy volt. Talán ez volt. Talán az volt. Nem érzem, hogy szerelem volt.

Zayn Malik azonban gyorsan tisztázni próbálta magát, hogy bár már nem romantikus értelemben, de még mindig őrülten szereti Gigi Hadidot, és mindig is szeretni fogja, mint gyermeke anyját.

Hogy igazságos legyek, csak hogy ez is szerepeljen a nyilvánosság előtti nyilatkozatomban, mindig is szeretni fogom G-t, mert ő az oka annak, hogy a gyermekem itt van a Földön, és a legnagyobb tisztelettel viseltetem iránta.

Gigi Hadid lesokkolódott Zayn Malik beszólásán

Források szerint Gigi Hadid teljesen lesokkolódott Zayn Malik beszólásán. A beszámolók alapján a 30 éves modell nem számított arra, hogy volt párja ilyen formában nyilatkozik a kapcsolatukról és roppant megalázónak tartja, hogy ilyen kijelentést tett az egykori One Direction tag. Ráadásul a két hírességnek állítólag volt egy megegyezése arról, hogy nem beszélnek nyilvánosan egymásról. Gigi Hadid barátai szerint ez csak egy aljas trükk az énekestől, hogy népszerűsítse új albumát.