Brad Pitt álló ovációt kapott a Gigi Hadid és Bradley Cooper-féle dupla randin

Brad Pitt és Ines de Ramon pénteken egy étteremben dupla randin vett részt Gigi Hadiddal és Bradley Cooperrel. Majd a vacsora végén, amikor távozni készültek, Brad Pitt álló ovációt kapott.

Brad Pitt és Ines de Ramon együtt vacsorázott Bradley Cooperrel és Gigi Hadiddal

Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto

Brad Pitt álló ovációt kapott egy étteremben

Jessel Taanket hatalmas meglepetés érte pénteken, miközben a Cote Korean Steakhouse-ban vacsorázott. Az étteremben ugyanis a 61 éves szívtipró, Brad Pitt is jelen volt. A New York City valódi háziasszonyai sztárja büszkén mesélte nem mindennapi vacsoraélményét a Page Six Radio műsorában kedden. Állítása szerint Brad Pitt Ines de Ramonnal Gigi Hadid és Bradley Cooper társaságában volt. Majd miután befejezték a vacsorát és távozni készültek, Brad Pitt álló ovációt kapott.

Nagyon aranyos volt, mert Bradley Cooper anyukájával vacsoráztak. Aztán amikor felálltak, hogy távozzanak, mindenki tapsolt. Olyan volt, mintha állva tapsoltak volna neki.

Jessel Taank extázisba került Brad Pitt láttán

A New York City valódi háziasszonyai sztárja bevallotta, hogy nagyon izgatott volt vacsora közben és egyáltalán nem tudott semmi másra koncentrálni, csak arra, hogy Brad Pitt is ott van az étteremben. Állandóan pisilni járkált, hogy el tudjon haladni az asztaluk mellett és közben azt leste, hogy mit csinálnak.

Állandóan felálltam és úgy csináltam, mint aki mosdóba megy, csak hogy elhaladhassak az asztaluk mellett.

Amikor pedig Brad Pitt és híres barátai távoztak, egyszerre dobogott és tapsolt az izgatottságtól. A műsorban ezután arról kérdezték, hogy mennyire akadt ki a találkozástól, Jessel Taank erre azt felelte, hogy három olyan személy van, aki ezt ki tudja váltani belőle: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio és Channing Tatum. Elmondása alapján az első kettővel már találkozott személyesen és már csak a Magic Mike sztárját kell kihúznia a listájáról.

Brad Pitt magával vitte új barátnőjét, Ines de Ramon-t az F1 című filmjének premierjére

Fotó: Nancy Kaszerman/Northfoto

Brad Pitt és Ines de Ramon között szikrázott a levegő

A 61 éves színész és a nála majdnem harminc évvel fiatalabb barátnője végig csillogó szemmel nézték egymást. Brad Pitt és Ines de Ramon 2022 óta randizgatnak, tavaly óta pedig össze is költöztek a sztár Los Angeles-i otthonában. Brad Pitt 2024 decemberében 8 év pereskedés után végre hivatalosan is elvált Angelina Jolie-tól. A válás óta pedig Ines de Ramon az első nő, akivel igazán boldognak látják a színészt.