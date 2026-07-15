Ez már egyre durvább: Brad Pitt újabb gyomrost kapott a gyerekeitől

Újabb fordulat következett be Brad Pitt és gyermekei régóta feszült kapcsolatában. Angelina Jolie két legidősebb gyermeke, Maddox és Zahara hivatalosan is megtették a következő jogi lépést annak érdekében, hogy végleg elhagyják édesapjuk vezetéknevét.
Brad Pitt újabb csapást szenvedett el gyerekei által. Maddox és Zahara hivatalosan is kezdeményezték, hogy a jövőben ne viseljék édesapjuk vezetéknevét. A Page Six és a People által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Angelina Jolie gyerekei a kaliforniai szabályoknak megfelelően közleményt jelentetettek meg a Los Angeles Daily Journal című hivatalos lapban. Kaliforniában ugyanis a névváltoztatási eljárás részeként kötelező nyilvános hirdetésben is tájékoztatni a közvéleményt a kérelemről, mielőtt a bíróság döntést hozna. A dokumentumok alapján Zahara Jolie-Pitt azt szeretné, hogy hivatalos neve Zahara Marley Jolie legyen, míg Maddox Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie nevet kívánja használni. A bírósági meghallgatásokra várhatóan szeptemberben kerül sor, ezt követően válhat véglegessé a névváltoztatás.
Valójában egyikük döntése sem érte teljesen váratlanul a rajongókat. Zahara már tavaly is kizárólag a Jolie vezetéknevet használta egyetemi diplomaosztóján, amikor a Spelman College végzőseként mutatták be. Maddox pedig korábban Angelina Jolie egyik filmes projektjének stáblistáján már szintén a Jolie vezetéknévvel szerepelt. A mostani lépés csupán hivatalossá teszi azt, amit mindketten már hosszabb ideje a nyilvánosság előtt is jeleztek.
A két idősebb gyermek döntése nem új keletű, ez egy hosszú folyamat újabb állomása. A Jolie-Pitt családban ugyanis korábban több testvér is elhagyta Brad Pitt vezetéknevét. Shiloh 2024-ben, közvetlenül 18. születésnapja után hivatalosan is kérte a bíróságtól, hogy a jövőben csak Shiloh Jolie néven szerepelhessen. A névváltoztatást saját ügyvédje segítségével intézte, saját költségén. Vivienne szintén nem használta a Pitt vezetéknevet, amikor édesanyja Broadway-produkciójánál egyszerűen Vivienne Jolie néven tüntették fel. Knox pedig az iskolai ballagásán már csak Knox Jolie-ként vonult fel, teljesen elhagyva a Pitt vezetéknevet. Pax az egyetlen, aki egyelőre semmilyen formában nem próbált meg eltávolodni apjától.
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