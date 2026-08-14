Bajba került az Ázsia Expressz győztesének házassága?

Vareha Petra egy elég semmitmondó Instagram-bejegyzést tett közzé, ám a követőknek nem kellett több, hogy elkezdjék a találgatást. „Mostanában nagyon sokat gondolkodok azon, hogy miért kapunk bizonyos dolgokat az élettől” – kezdte Bódi Hunor párja. Az Ázsia Expressz győztesének rajongói könnyen lehet, hogy többet láttak bele ebbe a történetbe, ám ilyenkor gyorsan fény szokott derülni az igazságra, ha sokan gyanakodni kezdenek egy kapcsolat miatt.

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának győztesei a Bódi tesók lettek, akik közül Hunor kapcsolata lehet, hogy véget ért (Fotó: Mediaworks Archív)

Az Ázsia Expressz győztese és párja szakíthatott?

Miért történnek velünk olyan dolgok, amiknek egyszerűen nem látjuk az értelmét és amikre talán soha nem is kapunk választ. Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet megérteni, csak próbáljuk valahogy elfogadni őket, miközben belül egyáltalán nem vagyunk rá készen és talán ez az egyik legnehezebb része az egésznek

– írta bejegyzésében Petra.

A sejtelmes üzenet után saját helyzetére is kitért az influenszer. „Most én is egy ilyen időszakban vagyok. Még nem tudok róla beszélni, és lehet, hogy egy kis időre még szükségem lesz hozzá. Mivel a munkám a tartalomgyártás, az előre elkészített és betervezett tartalmak a következő napokban/hetekben továbbra is ki fognak kerülni. Ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van, egyszerűen az életnek mennie kell tovább, még akkor is, amikor mi legszívesebben megállnánk egy kicsit” – folytatta, majd hozzátette, hogy az üzenetekkel is szeretne türelmet kérni.

Bódi Hunor párja, Petra aggodalomra adott okot (Fotó: Instagram)

A rajongóknak nem is kellett ennél több

Az ismert közösségi oldalra, a Redditre került fel ez a kifotózott sztori, ahol sokan feltételezték, hogy a sztárpár a szakítás mellett dönthetett. Olyanok is akadtak, akik valamiféle betegségre kezdtek el gyanakodni, de leginkább a szakítás volt a téma a kommentszekcióban.

Az a csoda, hogy eddig azzal a bohóccal volt

– írta az egyik hozzászóló.

Azonban többen is voltak, akik felhívták a figyelmet arra, hogy a közös képek még kint vannak mindkettőjük oldalán, így nem valószínű, hogy már nincsenek együtt. Ezért is akadnak, akik inkább Petra korábbi betegségére gyanakodnak és bíznak benne, hogy hamarosan tisztázza ezeket a kérdéseket az influenszer.