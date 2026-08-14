„A csend sosem üres, tele van válaszokkal” - történet az El Camino ösvényeiről

A Fanny magazin újságírója felidézte, van egy mondás az El Caminóról: „Elmentem válaszokat keresni, és az út megváltoztatta a kérdéseimet.” Mutatjuk a teljes beszámolót!

El Camino: nem verseny, hanem egy testi-lelki utazás

Fotó: Fanny magazin

Amikor elhatároztam, hogy belevágok életem legnagyobb kihívásába, még csak legyintettem erre a szállóigére. Saint-Jean-Pied-de-Port-ban már éreztem, hogy valami megmozdult bennem, de igazán csak 34 nappal később értettem meg a jelentését, amikor egy dombtetőről először pillantottam meg magam előtt a Santiago de Compostela-i katedrális tornyait.

El Camino: Tudtam, most vagy soha!

Az elhatározás akkor talál ránk, amikor készen állunk. Nagy igazság ez, hiszen először tizenévesen hallottam a világ legismertebb zarándoklatáról, és már akkor megmagyarázhatatlan vonzalmat éreztem iránta. Az évek során egyre több könyvet és cikket olvastam róla, a vágy pedig mit sem kopott bennem. Persze ahogyan az lenni szokott, amikor igazán nagy fába vágnánk a fejszénket, én is kifogásokat kerestem, és meggyőztem magamat, miért nincs elég időm vagy anyagi lehetőségem arra, hogy elinduljak. Hat évvel ezelőtt aztán megismertem a kedvesemet. Máig emlékszem, mekkora hatással volt rám, amikor arról mesélt, milyen kivételes élmény volt számára peregrinóként Franciaországból elindulni, majd átszelni Spanyolországot, és mennyire megváltoztatta az egész életét. Első kézből hallani a történetét hatalmas erőt adott, a terv mégis visszakerült a fiók mélyére. Egészen három évvel ezelőttig, amikor egy reggel úgy ébredtem: most, vagy soha!

Fotó: Fanny magazin

Egyedül, de sohasem magányosan

Sokan vallási okokból döntenek úgy, hogy túrabakancsot húznak, én inkább a múlt sebeit, a szüleim elvesztését és olyan emberi kapcsolatok befejeztét szerettem volna kigyalogolni magamból, amik hosszú évek óta mázsás súlyként nehezedtek a vállamra, közben pedig rátalálni arra az ösvényre, amelyet nekem szánt a sors. Nem könnyű szavakba önteni, milyen az El Camino, de engedjék meg, hogy megpróbáljam. Megszámlálhatatlan rejtett kisváros, ahol megállt az idő és megérintett a történelem. Megannyi lélegzetelállító templom és meghitt mise, amelyek a nyomás kényszere nélkül csempésztek hitet az életembe. Az összetartozás érzése – a zarándoktársaim végtelen szeretete, a helyiek fogadtatása és támogatása, az embert próbáló napokon is erőt adott. Az erdők csendje, a puszták békéje, a semmi máshoz nem hasonlítható napfelkelték, a hegytetőkről elém táruló panoráma, pedig könnyeket csaltak a szemembe. Az egyedüllét gyógyító ereje és a közösséghez tartozás: az út, amit egyedül jártam végig, de sohasem magányosan. Kultúrákon és földrészeken átívelő elképesztő emberi találkozások, csodálatos közös hallgatások, mély beszélgetések, végtelen tisztelet, őszinte ölelések. Énekeltem hangosan az erdőben, sírtam tiszta szívemből, nevettem önfeledten, meghatódtam és elszorult a szívem – néha mindezt egyszerre.