"Csak egy helyben toporogtunk" – Yellowstone alkotója durván nekiment a stúdióvezetőknek

A Yellowstone alkotója meglepő őszinteséggel beszélt a kulisszák mögött zajló konfliktusokról. Taylor Sheridan nemcsak a hollywoodi stúdióvezetőket és a kritikusokat osztotta ki, hanem Kevin Costner távozásáról is elárulta a saját verzióját. A producer szerint a nyilvánosság előtt sok téves információ jelent meg, és ideje tisztázni, mi történt valójában.

Yellowstone alkotója, Taylor Sheridan nem törődik a stúdióvezetők és a kritikusok véleményével

Fotó: Matt Baron/REX/Shutterstock / Northfoto

A Yellowstone alkotója brutális őszinteséggel megnyílt a kulisszák mögött zajló konfliktusokról

alkotója brutális őszinteséggel megnyílt a kulisszák mögött zajló konfliktusokról Taylor Sheridan a hollywoodi stúdióvezetőket és a kritikusokat is kiosztotta

a hollywoodi stúdióvezetőket és a kritikusokat is kiosztotta Kevin Costner Yellowstone-ból való távozásáról is kifejtette véleményét.

Yellowstone alkotója durván nekiment a stúdióvezetőknek

Taylor Sheridan Bill Simmons podcast műsorának vendégeként minden eddiginél őszintébben beszélt arról, hogyan látja a filmipart. A Yellowstone alkotója nem finomkodott, szerinte a hollywoodi stúdióvezetők jelentős része egyáltalán nem ért a történetmeséléshez. Úgy fogalmazott, hogy sok döntéshozó marketing- vagy jogi háttérrel került vezető pozícióba, ezért gyakran olyan emberek mondják meg az íróknak és rendezőknek, hogyan készítsenek filmeket és sorozatokat, akik valójában soha nem alkottak semmit. A producer azt is elárulta, hogy pályafutása során számtalanszor figyelmen kívül hagyta a stúdiók javaslatait. Szerinte éppen ennek köszönheti, hogy a Yellowstone és a többi sorozata - köztük a 1883, a 1923, a Lioness és a Landman - világszerte milliós nézettséget ért el.

Taylor Sheridan-t nem izgatja a kritikusok véleménye

A podcast műsorban a kritikusokat sem kímélte:

A kritikusok és én - nem érdekel, mit gondolnak, és az idegeikre megy, hogy nem érdekel. Én vagyok az első, aki elmondja, hogy vannak dolgok, amikkel kicsit felbosszantom őket, és ez is egy közülük. Őszintén szólva, b.sszák meg.

Taylor Sheridan Kevin Costner Yellowstone-ból való távozásáról is kifejtette a véleményét

Fotó: Majil / AFF-USA.com / Northfoto

Taylor Sheridan megszólalt Kevin Costner távozásáról is

A Yellowstone alkotója az interjú közben Kevin Costner távozását is érintette. Elmondása szerint a színész eredetileg mindössze három évadra szerződött a sorozathoz, és már a kezdetektől az volt a terv, hogy John Dutton története után a fiatalabb generáció kerül a középpontba. A sorozat azonban váratlanul óriási siker lett, ezért a Paramount szerette volna minél tovább megtartani Costner-t a főszerepben. Taylor Sheridan szerint emiatt két teljes évadon át módosítani kellett az eredeti történetet:

Tulajdonképpen csak egy helyben toporogtunk, mert Kevin maradt. A történetnek már korábban tovább kellett volna haladnia.

A producer hangsúlyozta, hogy Kevin Costner nem azért távozott, mert összevesztek. Szerinte a színész egyszerűen saját filmes projektjére akart koncentrálni. Ugyanakkor elismerte, hogy a jogi egyeztetések és az ügyvédek megjelenése jelentősen megnehezítették a kommunikációt:

Kevin és én mindig beszéltünk egymással. A problémák akkor kezdődtek, amikor az ügyvédek átvették az irányítást.

Kevin Costner távozása után sokan attól tartottak, hogy a Yellowstone univerzum lendülete megtörik. Ez azonban nem történt meg. A franchise azóta is folyamatosan bővül új sorozatokkal és spin-offokkal, Taylor Sheridan pedig ma már Hollywood egyik legkeresettebb alkotójának számít.