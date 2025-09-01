Nem bír az idősebb rajongókkal, állandóan letapizzák a Yellowstone sztárját

A Yellowstone Rip Wheelerjét alakító Cole Hauser elárulta, hogy nem bír az idősebb női rajongóival. Ugyanis olykor annyira beleélik magukat a találkozásba, hogy nem tudják megállni, hogy ne fogdossák meg.

Yellowstone Rip Wheelerje gyakran tapasztalja, hogy idősebb hölgy rajongói megfogdossák őt, amikor találkoznak vele

Yellowstone Rip Wheelerje nem bír az idősebb rajongókkal

Cole Hauser, a Yellowstone című sikersorozat Rip Wheeler karakterének megformálója nemrég őszintén vallott arról, hogy milyen élmények érik őt az utcán, eseményeken és whisky kóstolókon. A színész szerint a rajongók túlnyomó többsége kedves és tisztelettudó, ám sokszor előfordulnak igazán extrém esetek is.

Idősebb nők megragadták a fenekemet. Furcsa, de hát mit lehet tenni? Általában kedvesek, de ha már pár pohárral ittak, akkor kicsit bevadulnak.

A Yellowstone rajongók kézbe vették a dolgokat

Cole Hauser kifejtette, az utóbbi hónapokban több eseményen is előfordult, hogy idősebb hölgyrajongók nem tudtak ellenállni, amikor meglátták őt, és szó szerint kézbe vették a dolgokat. Az ilyen szituációk bár sokszor viccesnek tűnnek, mégis kényelmetlenek lehetnek még egy sztár számára is. Cole Hauser azonban nem panaszkodik. Elmondása szerint tudja, hogy a karaktere milyen hatást gyakorol a nézőkre, és hálás a szeretetért. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy minden rajongói interakcióban meg kell tartani egy bizonyos határt, főleg akkor, ha már alkohol is van a képben.

Cole Hauser a való életben 2006 óta van együtt Cynthia Daniellel

Miért ilyen vonzó Rip Wheeler?

A Yellowstone sorozat népszerűsége az egekben van, és Rip Wheeler karaktere – a kemény külső mögött érzékeny lélek – különösen nagy hatással van a női nézőkre. A sorozat öt évadon át mutatta be a Dutton család életét, ahol Rip Wheeler a lojalitás, a hűség és a férfias erő mintaképe. Ez a karakter pedig nemcsak a fiatal, hanem a középkorú és idősebb női rajongók szívét is megdobogtatja. Cole Hauser szerint azért lett ennyire népszerű a nők körében, mert Rip Wheeler nem csak kemény, de érzelmes is.

Rip hűséges, tiszteletteljes, szenvedélyes. Olyan férfi, aki megküzd azért, akit szeret. Ez sok nő számára vonzó, mert biztonságot és stabilitást sugall.

Állítása szerint a rajongók között sokan azonosulnak Rip Wheeler érzékeny oldalával, miközben élvezik a karakter sötétebb, rosszfiús vonásait is.