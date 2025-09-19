A Vámpírnaplók Elena Gilbert-je nemrégiben jelentette be szakítását az olimpiai bajnokkal. Nina Dobrev azonban nem sokáig szomorkodott. Egy héttel később egy luxusjachton vigasztalódott több celeb pasival együtt.

Vámpírnaplók sztárja és az olimpiai bajnok snowboard-os, Shaun White 5 évig alkotott egy párt

Fotó: PA / Northfoto

Vámpírnaplók sztárja Zac Efronnal vigasztalódik egy jachton

Nina Dobrev Shaun White-tal való szakítása után nem húzódott vissza a nyilvánosság elől. Épp ellenkezőleg, új energiákkal vetette bele magát egy mediterrán luxusnyaralásba több celeb barátjával együtt. Az Instagramon megosztott képeken Vámpírnaplók Elena Gilbert-je fürdőruhában felszabadult állapotban látható, ahogy épp barátaival – többek között Zac Efron, Chace Crawford, valamint Miles Teller és felesége, Keleigh Teller társaságában – élvezi a gondtalan pillanatokat.

Nina Dobrev és Shaun White szakítása

Nina Dobrev Shaun White-tal való kapcsolata hosszú ideje a hollywoodi álompárok sorába tartozott. Az olimpiai bajnok snowboardos és a színésznő öt év együttlét után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. A szakítás hírét szeptember 11-én erősítették meg, miután szemfüles rajongók észrevették, hogy a Nina Dobrev Instagram oldaláról eltávolította az eljegyzésről szóló képeket, és az új képein már nem viselte az eljegyzési gyűrűjét sem. Bennfentes források szerint a szakítás nem botránnyal, hanem kölcsönös megbeszéléssel történt. A Vámpírnaplók Elena Gilbert-je állítólag a karrierjére szeretne összpontosítani, amíg Shaun White inkább a családalapításra koncentrálna:

Bár nagyjából ugyanazok voltak az elképzeléseik, és ugyanazt akarták megélni, egyszerűen nem tudtak közös nevezőre jutni, és ez megterhelte a kapcsolatukat.

Nina Dobrev és Shaun White 2023-ban jegyezték el egymást, 3 évnyi együtt járás után

(Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Nina Dobrev és Shaun White kapcsolata

Nina Dobrev és Shaun White kapcsolata Hollywood egyik legédesebb románca volt. A Vámpírnaplók Elena Gilbert-je és a háromszoros olimpiai bajnok snowboardos 2019-ben ismerkedtek meg, egy jótékonysági rendezvényen, és 2020 tavaszán erősítették meg hivatalosan is a kapcsolatukat. A pandémia idején különösen közel kerültek egymáshoz, hiszen hónapokat töltöttek együtt karanténban. A szerelmük idővel egyre jobban elmélyült, 2023-ban pedig el is jegyezték egymást. Bár keveset beszéltek a nyilvánosság előtt a magánéletükről, az eljegyzés híre után sokan úgy vélték, hamarosan házasság következik. Épp ezért volt sokkoló a rajongók számára, amikor 2025 szeptemberében bejelentették, hogy felbontották az eljegyzést, és külön utakon folytatják.