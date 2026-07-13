Halálos húsevő baktérium fenyeget a strandon

Egy halálos, húsevő baktérium fenyegeti a strandokat az Egyesült Királyságban és Európa-szerte – figyelmeztetnek egészségügyi szakértők –, mivel a perzselő nyári hőhullámok minden eddiginél magasabbra emelik a tenger hőmérsékletét.

Húsevő baktérium tenyészik a vizekben

Fotó: Giovanni Cancemi

Húsevő baktérium tenyészik a vizekben

A bűnös a Vibrio – a baktériumok egy olyan csoportja, amely természetes módon él a meleg vagy brakkvízben (ahol az édesvíz és a tengervíz keveredik). A hidegebb hónapokban a Vibrio többnyire csendben, alacsony számban van jelen. Amikor azonban a hőmérséklet megemelkedik, gyorsan képes szaporodni – és egy törzs különösen nagy riadalmat keltett.

Kutatók szerint a gyakran húsevő baktériumként emlegetett Vibrio vulnificus megjelenését az Egyesült Királyság és Európa partvonalain a szélsőséges nyári hőhullámok és az emelkedő tengerhőmérséklet hajtják. A szakértők a klímaváltozást jelölik meg kulcsfontosságú tényezőként; egy hatalmas „hőkupola” csapdába ejtette a forró levegőt Európa felett, ami hozzájárult ahhoz, hogy a tengeri hőmérséklet rekordmagasságot érjen el. Amint a víz hőmérséklete 15°C fölé emelkedik, a Vibrio virágzásnak indul. Különösen a sekély, álló, alacsony sótartalmú vizeket kedveli, mint például az öblöket és azokat a part menti területeket, ahol a folyók a tengerbe ömlenek.

A szakemberek szerint a baktérium már jelen van az Egyesült Királyság vizeiben, a kockázat pedig május és október között tetőzik, különösen a hőhullámok idején. Az Exeteri Egyetem és a Portsmouth-i Egyetem közös kutatása már korábban összekapcsolta az emelkedő tengerhőmérsékletet a Vibrio fajok elszaporodásával Nagy-Britannia körül. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) közegészségügyi térképei szerint a legmagasabb kockázatú zónák a folyótorkolatok, a mocsaras part menti területek és az Északi-tenger menti brakkvízi helyszínek.

Egyetlen konkrét strand sincs tartósan lezárva, de a folyótorkolatok, torkolatok vagy zárt öblök közelében lévő meleg, sekély vizek mind magas kockázatúvá válhatnak, amikor a hőmérséklet megugrik. A legtöbb Vibrio-fertőzés hányást és hasmenést okoz. A Vibrio vulnificus azonban sokkal veszélyesebb lehet: ha nyílt vágásba, karcolásba vagy friss tetoválásba jut be, nekrotizáló fasciitist (szövetelhalást) válthat ki, ahol a szövetek gyorsan elhalnak. Ez esetenként sürgősségi műtétet vagy akár amputációt is igényelhet. Szepszist is okozhat, és a véráramfertőzések az esetek körülbelül 1/5-ében halálosak, néha egy-két napon belül.