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Halálos húsevő baktérium fenyeget a strandon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors húsevő baktérium
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 13. 09:00
strandfelmelegedés
Egészségügyi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a halálos Vibrio baktérium már ott rejtőzik az Egyesült Királyság és Európa part menti vizeiben, mivel a hőhullámok által felmelegített tengerekben burjánzik, és növeli a fertőzés kockázatát.

Egy halálos, húsevő baktérium fenyegeti a strandokat az Egyesült Királyságban és Európa-szerte – figyelmeztetnek egészségügyi szakértők –, mivel a perzselő nyári hőhullámok minden eddiginél magasabbra emelik a tenger hőmérsékletét. 

Húsevő baktérium tenyészik a vizekben
Húsevő baktérium tenyészik a vizekben
Fotó: Giovanni Cancemi

Húsevő baktérium tenyészik a vizekben

A bűnös a Vibrio – a baktériumok egy olyan csoportja, amely természetes módon él a meleg vagy brakkvízben (ahol az édesvíz és a tengervíz keveredik). A hidegebb hónapokban a Vibrio többnyire csendben, alacsony számban van jelen. Amikor azonban a hőmérséklet megemelkedik, gyorsan képes szaporodni – és egy törzs különösen nagy riadalmat keltett. 

Kutatók szerint a gyakran húsevő baktériumként emlegetett Vibrio vulnificus megjelenését az Egyesült Királyság és Európa partvonalain a szélsőséges nyári hőhullámok és az emelkedő tengerhőmérséklet hajtják. A szakértők a klímaváltozást jelölik meg kulcsfontosságú tényezőként; egy hatalmas „hőkupola” csapdába ejtette a forró levegőt Európa felett, ami hozzájárult ahhoz, hogy a tengeri hőmérséklet rekordmagasságot érjen el. Amint a víz hőmérséklete 15°C fölé emelkedik, a Vibrio virágzásnak indul. Különösen a sekély, álló, alacsony sótartalmú vizeket kedveli, mint például az öblöket és azokat a part menti területeket, ahol a folyók a tengerbe ömlenek.

A szakemberek szerint a baktérium már jelen van az Egyesült Királyság vizeiben, a kockázat pedig május és október között tetőzik, különösen a hőhullámok idején. Az Exeteri Egyetem és a Portsmouth-i Egyetem közös kutatása már korábban összekapcsolta az emelkedő tengerhőmérsékletet a Vibrio fajok elszaporodásával Nagy-Britannia körül. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) közegészségügyi térképei szerint a legmagasabb kockázatú zónák a folyótorkolatok, a mocsaras part menti területek és az Északi-tenger menti brakkvízi helyszínek. 

Egyetlen konkrét strand sincs tartósan lezárva, de a folyótorkolatok, torkolatok vagy zárt öblök közelében lévő meleg, sekély vizek mind magas kockázatúvá válhatnak, amikor a hőmérséklet megugrik. A legtöbb Vibrio-fertőzés hányást és hasmenést okoz. A Vibrio vulnificus azonban sokkal veszélyesebb lehet: ha nyílt vágásba, karcolásba vagy friss tetoválásba jut be, nekrotizáló fasciitist (szövetelhalást) válthat ki, ahol a szövetek gyorsan elhalnak. Ez esetenként sürgősségi műtétet vagy akár amputációt is igényelhet. Szepszist is okozhat, és a véráramfertőzések az esetek körülbelül 1/5-ében halálosak, néha egy-két napon belül. 

Az egészségügyi szakértők azt tanácsolják: fedje le a sebeket vízálló kötéssel, a tengerrel való érintkezés után alaposan mossa le szappannal és tiszta vízzel, és kerülje a nyers kagylók, különösen a meleg vizekből származó osztrigák fogyasztását.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ július elején nyolc olyan országot nevezett meg, amelyek a legnagyobb kockázattal néznek szembe:

  1. Bulgária
  2. Észtország
  3. Franciaország
  4. Németország
  5. Litvánia
  6. Lengyelország
  7. Románia
  8. Svédország

 

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