Zsigmond Angi egymás után kétszer is a reptéren ragadt: Rájár a rúd az influenszerre

Azt hitte, egy egyszerű fesztiválos kiruccanás vár rá, de Zsigmond Angi utazása igazi rémálommá változott. Az influenszer Sofival és egy barátnőjükkel indult Romániába, ám már az indulás napján annyi váratlan fordulat történt, hogy végül le is maradt a járatról.

Zsigmond Angi nehezen jutott el Romániába (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi utazása kalandosra sikerült

A megpróbáltatásoknak azonban ezzel még korántsem volt vége.

„Megyünk Romániába. 1 óra múlva megy a gépünk, és még itt vagyunk a belvárosban, szóval nagyon sietnünk kell” – mondta még lelkesen Zsigmond Angi TikTok-videó elején.

Az autóban Sofi elárulta, hogy a csúszásnak megvolt az oka: Angi közvetlenül az indulás előtt még egy lakást is megnézett, emiatt pedig alaposan kicsúsztak az időből. A reptéren aztán jött az igazi sokk.

Nem megyek Romániába, mert ott hagytam a kocsiban a személyimet és az útlevelemet

– jelentette be Angi, aki nem is olyan régen tartotta születésnapját.

Angi kétszer is pórul járt (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi barátnői fel tudtak szállni a gépre

Bár egy ismerőse azonnal elindult a dokumentumokért, az idő vészesen fogyott.

Sofi meg Petra bementek, én itt ülök, kérdéses, hogy fel tudok szállni. Az egyik ismerősöm elment a személyimért és az útlevelemért. 15 percem lenne felszállni a gépre. Vagy itt maradok, vagy megyek a többiekkel.

Végül bekövetkezett, amitől a legjobban tartott: Angi lekéste a járatát, így a barátnői nélküle utaztak el, ő pedig egyedül maradt a reptéren. Ezután azon kezdett gondolkodni, hogyan juthatna el Bukarestbe. Az autózás közel 11 órát vett volna igénybe, busszal pedig még ennél is tovább tartott volna az út.

Másnap újra nekivágott. Ezúttal ismét sietve indult a repülőtérre, de legalább már minden fontos irata nála volt, így sikerült felszállnia a gépre. A mindössze egyórás repülőút után azonban újabb kellemetlen meglepetés várta.

A csomagfelvételnél rossz helyre ment, emiatt lekéste azt a buszt, amely a szállásához vitte volna, így ismét a reptéren ragadt. Szerencsére ezúttal akadtak segítőkész emberek: két kedves férfi felvette egy kisbusszal, elvitték egy darabig, majd Angi újabb fuvart szervezett magának. A sok bosszúság után végül sikerült megérkeznie a barátnőihez, így bár kalandosra sikerült az odajutás, a fesztiválról már nem kellett lemondania.