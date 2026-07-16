Király Linda így egyensúlyozik a munka és a magánélet között: Nagy tervei vannak a nyárra

Király Linda számára idén a munka és a szerelem kéz a kézben jár. Az énekesnő egy új magyar nyelvű albumon dolgozik, hamarosan érkezik a legfrissebb nyári slágere, miközben párjával igyekeznek minél több közös élményt gyűjteni. Bár az esküvő szervezése még nem kezdődött el, kapcsolatuk kiegyensúlyozottabb, mint valaha.

Király Linda és párja nemrég jegyezték el egymást (Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Király Linda párja spontán típusú ember

Király Linda elárulta, hogy augusztus elejére szeretnének egy kis pihenést beiktatni, párja születésnapja környékén. Egyelőre még nem döntötték el az úti célt, de az biztos, hogy az énekesnő ezúttal is meglepetést szervez szerelmének.

„Nagyon szeretnénk végre kikapcsolódni. Ha csak egy hosszú hétvégére is tudunk elutazni, már annak is nagyon örülnénk. Tavaly Horvátországban jártunk, ezzel leptem meg, és idén is meg szeretném lepni a páromat azzal, hogy elutazunk valahová” – kezdte a Borsnak.

A spontaneitás egyébként is fontos része a kapcsolatuknak. Linda nevetve idézte fel, hogy nemrég párja egy késő esti ötlettől vezérelve egyszerűen autóba ültette.

„Roli este fél tizenegy körül egyszer csak azt mondta, hogy menjünk Olaszországba."

Beültünk a kocsiba, és hajnal fél négyre már Gradóban voltunk. A szüleimet is sikerült meglepnünk, akik éppen ott nyaraltak. Hét órát utaztunk, de egy percét sem bántuk. Imádom, hogy ennyire spontán, mellette tényleg lehetetlen unatkozni

– mondta lelkesen Király Linda vőlegényéről.

Az esküvő egyelőre még várat magára (Fotó: hot! magazin/DFP)

Király Linda esküvője már tervezgetés alatt áll

Sokan kíváncsiak arra is, hogy a szerelmesek mikor mondják ki a boldogító igent, ám az énekesnő szerint erre még egy kicsit várni kell.

Az esküvővel kapcsolatban már ötletelgetünk, terezgetünk, de még semmi nincs lefixálva.

A rajongók azonban addig sem maradnak újdonság nélkül. Linda elárulta, hogy hamarosan érkezik egy igazán nyárias hangulatú dala, amely az első teljesen magyar nyelvű albumán kap helyet.

„Július végén jelenhet meg az új dal, a héten pedig már a klipet is forgatjuk hozzá. Egy nagyon vidám, könnyed, igazi nyári hangulatú szám lesz. A magyar album is gyakorlatilag elkészült, már csak az utolsó simítások vannak hátra, így remélhetőleg hamarosan azt is megmutathatjuk a közönségnek.”